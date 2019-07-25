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13:20 Экономисты предсказывают новый экономический и финансовый кризис, но им не верят, - Жан-Марк Сильвестр
13:16 "Я был советником министра, теперь не хочу", - исповедь утомленного каз-болашакера Сулеймена
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00:00 Ближний Восток на опасном перекрестке. Будут ли США рубить персидский узел? - Е.Пустовойтова
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19:07 Почему китайского "военного слона" США заметили сейчас?
19:05 Как Россия присоединила Казахстан?
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13:39 Требованиям уступить не будет конца. Кладем на США по-турецки, - "Гюнеш"
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|Англичанка Джейн вышла замуж за узбека Нуриллохона и переехала жить к нему в кишлак, - Zarnews
12:53 26.07.2019
Британка вышла замуж за узбекистанца и переехала к нему в кишлак
Молодые проживают в кишлаке Эшонгузар в Ферганской области.
Молодая девушка Джейн из Великобритании вышла замуж за узбекистанца Нуриллохона и переехала жить к нему на родину, сообщает Zarnews. Пара познакомилась заграницей, однако свадьба состоялась в Узбекистане по всем канонам узбекских традиций.
Сейчас молодожены проживают в кишлаке Эшонгузар в Ферганской области. Родители Джейн, Майкл и Кристина, не были против такого союза и часто навещают свою дочь. Мать жениха – Мухае – ласково на узбекский манер называет Джейн Жаннат, передает издание.
Джейн говорит, что с легкостью привыкла к узбекскому укладу жизни и традициям. Молодая невестка подметает ранним утром двор, выполняет домашние работы и учится готовить узбекские блюда.