Англичанка Джейн вышла замуж за узбека Нуриллохона и переехала жить к нему в кишлак, - Zarnews

12:53 26.07.2019

Британка вышла замуж за узбекистанца и переехала к нему в кишлак

Молодые проживают в кишлаке Эшонгузар в Ферганской области.



Молодая девушка Джейн из Великобритании вышла замуж за узбекистанца Нуриллохона и переехала жить к нему на родину, сообщает Zarnews. Пара познакомилась заграницей, однако свадьба состоялась в Узбекистане по всем канонам узбекских традиций.



Сейчас молодожены проживают в кишлаке Эшонгузар в Ферганской области. Родители Джейн, Майкл и Кристина, не были против такого союза и часто навещают свою дочь. Мать жениха – Мухае – ласково на узбекский манер называет Джейн Жаннат, передает издание.



Джейн говорит, что с легкостью привыкла к узбекскому укладу жизни и традициям. Молодая невестка подметает ранним утром двор, выполняет домашние работы и учится готовить узбекские блюда.