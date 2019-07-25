Или Зеленский объявил Путину танкерную войну, или это была провокация Кремля, - "СП"

12:58 26.07.2019 Или Зеленский объявил Путину танкерную войну, или это была провокация Кремля



Кто кого брал в этой истории "на слабо" - Украина Россию, или наоборот, - мнения расходятся



Андрей Полунин

Илья Сергеев

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Михаил Александров



Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с военной прокуратурой страны задержала российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma, который в ноябре 2018 года использовали российские пограничники для перекрытия Керченского пролива в ходе операции по задержанию трех украинских кораблей.



24 июля танкер зашел в порт Измаил Одесской области. Как утверждает СБУ, судно переименовали "с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии". Группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников с санкции украинского суда провела на борту обыск. Изъяты документы, бортовые журналы и записи радиопереговоров, говорится в сообщении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.



Судно сменило название с Neyma на Nika Spirit, однако уникальный международный идентификатор судна (ИМО) остался прежним - 8895528. Известно, что в июне 2018 года танкер был выставлен на торги. Торги завершились в декабре 2018 года, их результат неизвестен.



Согласно данным портала MarineTraffic, в последний рейс танкер отправился из порта Кавказ в Краснодарском крае.



Украинские ведомства готовят ходатайство об аресте судна. Они также заявляют, что подозреваемыми по делу об инциденте в Керченском проливе являются 15 должностных лиц высшего военного руководства России, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.



Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.



Страны Запада осудили действия России. В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков.



Захват танкеры прокомментировали в МИД России. Российская сторона выясняет обстоятельства инцидента для принятия адекватных мер, заявил источник РИА "Новости".



"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - отметил собеседник агентства.



Замминистра иностранных дел Григорий Карасин позже заявил, что задержание танкера - "очень плохая новость".



"Кто-то в Киеве хочет жесткого продолжения собственной провокации от 25 ноября. Мы будем тщательно разбираться в происшедшем", - сказал Карасин.



Если речь идет о захвате танкера "в отместку за то, что он принимал какое-то участие или просто находился в Керченском проливе в тот момент, когда была предпринята попытка прорыва через Керченский пролив в Азовское море без своевременного уведомления российской стороны, разрешения, всего остального", то это "пиратские действия", которые приведут к обострению российско-украинских отношений, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.



Что на самом деле стоит за действиями Украины, как ответит на это Россия?



- Предвидеть захват танкера никто не мог, - отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. - Обида украинских властей на конкретный танкер выглядит странно. Даже если команда на судне была та же самая, что 25 ноября 2018 года - моряки просто выполнили, что им сказали наши пограничные власти. И попробовали бы они не выполнить.



Словом, глупо арестовывать танкер только за то, что он участвовал в операции против украинских кораблей.



"СП": - Для чего это украинские власти сделали?



- Это как раз понятно. Захват танкера - это попытка надавить на Россию в деле задержанных украинских моряков. Попытка нас шантажировать, де-факто захватив танкер и команду в качестве заложников.



На мой взгляд, все это было сделано по примеру, который подала Великобритания. Напомню, 4 июля британские власти задержали в Гибралтарском проливе иранский танкер Grace 1 по подозрению в том, что он перевозит нефтепродукты в Сирию.



Иран сразу охарактеризовал это как пиратство, а аятолла Али Хаменеи заявил, что Исламская республика не оставит этот поступок без ответа. Иран так и сделал: взял и задержал Ормузском проливе в отместку два британских танкера, Stena Impero и Mesdar.



Теперь Лондон не знает, как из этой ситуации выйти.



Что до Украины, захват танкера - это очередная попытка проверить российское руководство на "слабо", предпринятая теперь уже Зеленским.



Неслучайно, я считаю, специальный представитель США по Украине Курт Волкер прилетал 25 июля в "незалежную". Видимо, он тут же раздал руководящие указания, кому и что делать. Здесь надо понимать: для Зеленского проблема украинских моряков достаточно актуальна. Он обещал их освободить, но прогресса нет - а Волкер тут как тут: предложил, видимо, устраивающий США вариант. Вариант, который - на самом деле - ведет только к ухудшению ситуации.



Американцам ведь плевать, освободят моряков или нет. Им важно проверить, как поведет себя Россия.



"СП": - Что может в ответ Кремль?



- Наши власти, я считаю, должны вести себя не менее решительно, чем иранские. Иначе будет ясно, что они слабаки, и неспособны эффективно управлять страной.



У нас, на деле, огромные возможности для ответных действий. Наш флот контролирует Черное море, и мы можем задерживать украинские корабли где угодно. Мы можем вообще запретить им проход через Керченский пролив, пока наш танкер не будет отпущен.



Мы можем разворачивать все украинские суда, которые идут из Черного в Азовское море - из-за пиратских действий Киева. Иран ведь называет действия Великобритании пиратскими - вот и нам надо.



Словом, у нас более сильная позиция, и потому надо действовать решительно.



"СП": - Захват танкера сводит на нет перспективы нового диалога с Киевом, которые вроде бы появились после телефонного разговора Зеленского с Путиным?



- Серьезные эксперты и не предполагали, что будет какое-то улучшение отношений. Единственная надежда была на то, что уровень конфронтации в Донбассе уменьшится. И те, кто в России напевал сладкую песенку, будто Зеленский дает возможность для новых отношений с Украиной, лишь дезинформировали российскую общественность.



К сожалению, наше политическое руководство все еще питает пустые надежды. Хотя руководство РФ - зрелые люди, тем более с опытом работы в спецслужбах. На деле, против России идет системная война со стороны Запада. И нет никаких оснований верить, что у нас могут улучшиться отношения с Украиной.



Возможно, конечно, что Дональд Трамп что-то обещал Владимиру Путину на встрече в Осаке - уступки по Украине в обмен на давление Кремля на Тегеран. Но если российский президент этому поверил - значит, он ничему не научился от общения с американцами.



"СП": - Ваш прогноз: как будет развиваться ситуация?



- Возможно, наши власти поступят адекватно - как они поступили в Керченском проливе. Но не исключено, что Москва будет мямлить - снова в надежде на то, что с Зеленским удастся договориться.



Другой взгляд



Кто послал в заложники российских моряков?



Как уже говорилось, и это подтверждает СБУ, NEYMA якобы участвовала в блокировании украинских военных кораблей в Керченском проливе. Танкеру вменяется в вину акт вооруженной агрессии против бронекатеров ВМСУ "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" осенью 2018 года. На фотографиях той поры отчетливо видно - именно это судно действительно было использовано для перекрытия фарватера пролива под главной аркой Крымского моста. Понятно, что никакой "вооруженной агрессии" от него не исходило, хотя это уже никого не интересует.



Трудно понять логику хозяев NEYMA, пославших танкер в украинский порт буквально через считанные месяцы после таких громких событий. Информированный источник подтверждает, что отечественные судовладельцы в последнюю очередь озаботились судьбой плененных моряков.



Президент РФ Владимир Путин неоднократно называл прошлогодний инцидент в Керченском проливе "заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверие президентских выборов". А кому сейчас потребовался явно провокационный заход российского танкера в Измаил - прямо в руки украинских силовиков?



На днях уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире киевского телеканала "Громадське", что "Украина достигла политической договоренности с РФ и в скором времени все 24 украинских моряка вернутся на родину". Москва назвала это заявление фальшивкой. И вот внезапно официальный Киев получил новых заложников - команду NEYMA и само судно. Реакция российского МИДа, мол, "это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать" - по факту оказалась пустым сотрясание воздуха.



Майданные порталы откровенно стебутся над дамскими восклицаниями члена Совета Федерации Ольга Ковитиди: "Украинская сторона обязана освободить наших моряков… Украина становится государством-пиратом… Пытаясь обратить наших моряков в предмет торга, Украина нарушает нормы международного права". В ответ сенаторше рекомендовали сходить на экскурсию в изоляторы "Лефортово" и "Матросской тишины", где остаются сидеть "украинские герои". Много постов на одну и ту же тему - после нынешней акции Путину будет легче отдать экипажи "Никополя", "Бердянска" и "Яны Капу", а за танкер русские вернут катера.



Злое совпадение, но практически одновременно с захватом в Измаиле утром 25 июля корабли Черноморского флота выстроились по Севастопольской бухте, завершив формирование парадного строя к воскресному Дню ВМФ. "В двух парадных линиях на швартовых бочках жителям и гостям Севастополя представлены подводная лодка "Новороссийск", ракетный катер "Р-60", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", сторожевой корабль "Сметливый", большие десантные корабли "Новочеркасск" и "Николай Фильченков", гвардейский ракетный крейсер "Москва", а также корабль Пограничной службы ФСБ России "Аметист", - торжественно отчиталась пресс-служба ЧФ.



Накануне новейший патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" провел артиллерийские стрельбы и уничтожил воздушные цели в акватории Черного моря. Успешно отстрелялись ракетами фрегат "Адмирал Макаров" и береговой противокорабельный комплекс "Утес" в Балаклаве. Восточный Крым стал местом проведения рекордных учений ВДВ: 40 самолетов Ил-76 выбросили больше 2.5 тысяч бойцов. Десантники за девять минут захватили аэродром условного противника.



Наблюдая подобные картинки, надо бы радоваться и гордиться боевой мощью черноморцев. Только вот куда девать измаильскую оплеуху, когда вполне реальный противник захватывает очередное российское судно? Напомним, весной 2018-го в Азовском море под угрозой крупнокалиберных пулеметов был задержан керченский сейнер "Норд" и десять крымских рыбаков. Крымчан удалось освободить, сейнер продолжают держать в морском порту Бердянска.



И еще один привет из-за Перекопа. Похоже, чтобы у "страны-агрессора" не осталось вообще никаких иллюзий, сегодня в Одесской области украинские военные провели новые испытания реактивной системы залпового огня "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. По утверждению Совета национальной безопасности и обороны Украины, залп пакета из 12 ракет "Ольхи" способен обеспечить высокоточные попадания на территории Крыма. При этом каждая ракета наводится на свою индивидуальную цель.



В Киеве подтверждают, что украинская Госпогранслужба контролировала перемещение российского танкера NEYMA - "мы обеспечили отслеживание его движения и сопровождение в порт назначения". Разыграно как по нотам: после захода в Измаил судно было оформлено обычным порядком, и только тогда силы спецподразделений "оказали силовую поддержку следственной группе". Источник - СвободнаяПресса

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