 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Я был советником министра, теперь не хочу , - исповедь утомленного каз-болашакера Сулеймена"Я был советником министра, теперь не хочу", - исповедь утомленного каз-болашакера Сулеймена
13:16 26.07.2019

Я был советником министра, теперь не хочу на госслужбу - выпускник программы "Болашак"

Анар Мустафина

Выпускник программы "Болашак", а ныне предприниматель Олжас Сулеймен рассказал, как в 27 лет стал советником министра и почему теперь его не тянет на государственную службу.

О причинах экс-чиновник рассказал порталу Stan.kz.

Знание и труд все перетрут

Олжас Сулеймен обучался по программе "Болашак" в Китае, потом там же набирался опыта в сфере инженерного строительства. По его словам, он прошел отбор из 1 500 претендентов.

"9 лет каждый день я ждал возвращения на родину. Есть такая казахская пословица: "Чем быть султаном на чужбине, лучше быть подметкой на родной земле". Многие не понимают ее истинного смысла, а я прочувствовал это всей душой", - рассказывает он.

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Уже в 27 лет Олжас Сулеймен стал стал директором строительной компании Sheberbuild и внештатным советником министра по делам религий и гражданского общества. И уверяет, что получил работу благодаря своим знаниям и труду.

"Люди знают, что я был советником, но не знают, каким трудом добился такой должности. Могут сказать, что у меня влиятельные "агашки", но

у меня есть только два "агашки": один - знание, второй - труд

Еще есть воспитание, полученное от родителей. И все, другого секрета у меня нет", - говорит Олжас.

Госслужащих недооценивают

Однако сейчас молодой человек полностью погрузился в предпринимательство и на госслужбу возвращаться не хочет.

"Я сейчас не люблю госслужбу, и тому есть причина.

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В бизнесе, в строительстве легче оценивать свою работу. А государственная служба не видна, ее не то что другие, даже ты сам не можешь оценить. Поэтому мне иногда жаль госслужащих.

Большая часть наших соотечественников, смотря на министров, осуждают чиновников. Но нельзя всех грести под одну гребенку

Среди них есть те, кто работает за зарплату в 80 тысяч тенге, у многих нет собственного жилья. Работают день и ночь и даже по выходным. А мы сидим и осуждаем их. При малейшей оплошности люди снимают на видео и выставляют на всеобщее обозрение. Но они ведь такие же люди, как все.

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Не могу сказать, что побывав советником министра, свернул горы. По возможности делал все от меня зависящее, набирался опыта, но ни разу не преступил своих принципов.

Поделился бывший госслужащий и мнением об устройстве на работу через знакомых.

"Я не могу сказать, что этого в Казахстане нет. Такой способ в некоторых местах существует. Но те, кто это постоянно практикуют и превращают в жизненную установку, в большинстве своем просто лентяи.

Я думаю, если человек находится в постоянном поиске и не будет лениться, он инвестирует в себя и непременно достигнет желаемого

Я не верю, что в Казахстане нет работы. Работы много. Мы сами иногда испытываем дефицит кадров. Но у нас многие сразу хотят стать начальниками или чиновниками. Например, зарплата сварщика выше, чем зарплата акима, однако в этой сфере у нас мало профессионалов. Наверное, многие не согласятся, но у меня такое мнение", - признался экс-чиновник.

Формула успеха

Олжас Сулеймен уверен: формула успеха проста - это постоянное самосовершенствование и трудолюбие.

"Сегодня английский язык - один из ключиков, которые открывают возможности мирового уровня.

Когда я спрашиваю молодых, знают ли они английский, многие отвечают отрицательно

Причиной они называют отсутствие денег. Однако на дорогие смартфоны средств не жалеют. У нас очень низкое стремление к знаниям. Любящий себя человек никогда не будет экономить на своем развитии и не будет тратить деньги на ненужные вещи", - считает Олжас Сулеймен.

Источник - 365info.kz
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