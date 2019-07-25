Экономисты предсказывают новый экономический и финансовый кризис, но им не верят, - Жан-Марк Сильвестр

13:20 26.07.2019

Экономика переживает небывалую технологическую революцию, которая привела к безработице и потере клиентов. Глобальный экономический рост, который изменил планету за 20 лет, сбавил темп. Замедлился экономический рост и в Европе. Несмотря на эти удручающие показатели, финансовые рынки и руководители предприятий настроены оптимистично. О причинах такого противоречия рассказывает обозреватель "Атлантико".



Atlantico (Франция): экономисты предсказывают новый экономический и финансовый кризис, финансовые рынки и директора предприятий не верят в это ... Ищите ошибку!



Жан-Марк Сильвестр (Jean-Marc Sylvestre)



Все плохо: факты, цифры, финансовые пропорции - все показатели находятся в состоянии боевой готовности. Тем не менее, финансовые рынки, которые являются хорошими индикаторами для прогнозирования будущего, продолжают скакать, а экономические и финансовые показатели намного превосходят рекорды, установленные накануне кризиса 2008-2009 годов.



Надо признать, что в политическом плане повсюду на планете витает дух войны. Америка Трампа рассорилась с китайцами и иранцами. Нет большой любви и с Европой и со странами Южной Америки. Без сомнения, США готовятся объявить войну немцам.



В Европе новый премьер-министр обещает сделать через несколько месяцев то, что не смогла реализовать Тереза Мэй. Борис Джонсон, вероятно, обладает способностями супермена, обещая жесткий "Брексит", без нанесения ущерба. Это будет либо политическое предательство, либо невероятная операция. В обоих случаях результаты вряд ли будут положительными.



В России Владимир Путин, как и Дональд Трамп, готов вести войну с каждым, кто перейдет ему дорогу.



С нефтью тоже все неясно. Никто не понимает, что происходит в Саудовской Аравии, за исключением того, что часть арабского мира хочет роста добычи для защиты доходов, но, как и все остальные, не знает, как это сделать.



Старые демократии ЕС ищут способ остановить недовольных. Но никак не могут его найти, потому что толком не знают, чего именно хотят желтые жилеты и иже с ними.



Экономика переживает небывалую технологическую революцию, которая привела к безработице и потере клиентов. Проблема безработицы так и не была решена.



Таким образом, глобальный экономический рост, который изменил планету за 20 лет, сбавил темп, поскольку китайский и индийский экономический рост резко замедлился, поскольку в западном мире существует риск протекционизма и, следовательно, замедления глобальной активности. В последнем прогнозе МВФ подробно описывается потенциал это замедления.



Замедлился экономический рост и в Европе. Несмотря на эти удручающие показатели, финансовые рынки и руководители предприятий, напротив, настроены оптимистично. Многие считают, что мы стоим на пороге очень долгого периода, основанного на новых технологиях, очень похожего на конец 19-го века, когда была сделана ставка на промышленную революцию.



Каковы же причины такого противоречия между теми, кто исходит из фактов и цифр, и тем, что существует в мозгах трейдеров, аналитиков и владельцев бизнеса? Этому есть три объяснения.



Первая причина - это действия центральных банков, которые продолжают вливать деньги в различные области экономики. Этим пользуются не только спекулянты. Государства находят в этом способ брать в долг под низкие проценты. Почему бы не взять в долг под нулевой процент, если есть такая возможность? Зачем обкладывать дополнительными налогами людей, которые не хотят больше платить? Так что, надо признать, деньги государственного долга иногда служат на всеобщее сиюминутное благо.



Вторая причина заключается в том, что деловые круги, правящие классы, специалисты, инженеры и аналитики убеждены, что любой возврат к автаркическому миру невозможен. Мы можем замедлить развитие глобальной деятельности, но мы не сможем остановить ее, потому что производственные цепочки разделены. Более половины деталей, идущих на производство автомобиля, поставляются из десятка разных стран. Как вернуть себе обратно фрагменты этого индустриального паззла и, главное, зачем? Дональду Трампу не удастся закрыть свои границы, потому что, по логике вещей, закрытие границ не поддается управлению. Можно только согласиться изменить образ жизни, чего никто не хочет.



Третья причина - самая простая. Больше не существует альтернативы той модели, которая распространилась по всему миру, а именно утренняя рыночная конкуренция, частный капитализм, который дает реальные возможности вкладчикам, клиентам и сотрудникам.



Противники международной капиталистической системы больше не могут рассчитывать на марксистский коммунизм или основы социал-демократии. Это было возможно в 20-м веке, потому что противники капиталистической системы мечтали о социалистических моделях.



Когда социалистические модели рухнули повсюду, за исключением Северной Кореи, появился новый фактор, используемый противниками капиталистической системы, глобалистами и противниками любой производственной деятельности. Это экология. -



Экология, главной задачей которой является остановить глобальное потепление, используется всеми противниками глобализации, конкуренции, капитализма и даже технического прогресса для дестабилизации этой системы. Поэтому экологи соберут вокруг себя всех бывших сторонников социализма против промышленности, ископаемого топлива и даже ядерной энергии, для борьбы с капиталистической производственной системой.



Во имя экологии нам нужен новый мир. Во имя экологии, нужно меньше производить, потреблять меньше энергии, управлять потреблением, ограничивать поездки и т.д. Во имя экологии нужно прекратить строительство дорог и автомагистралей.



Очевидно, что во имя экологии нужно меньше потреблять, меньше путешествовать, экономить электричество, реже обращаться к врачу, если только он не применяет щадящее и натуральное лечение. Без сомнений во имя экологии, необходимо будет отказаться от атомной энергетики.



И еще одно очень странное требование: во имя экологии, нужно аннулировать основные международные соглашения, CETA, Меркосур и все, что связано с системой многосторонних отношений. Каким образом выполнение международных соглашений может способствовать ухудшению окружающей среды? Зачем мешать развивающимся странам подписывать международные соглашения?

Руководителей предприятий и рынки экология не сильно беспокоит. Они считают, что экология, основанная на правилах или контроле, будет иметь недопустимые последствия для избирателей. Истинная цель экологии, которую они никак не могут достичь, состоит в конечном итоге в разрушении экономической системы, в которой мы живем. Она может вызвать критику и гнев, но не свергнуть систему.



У рынков и компаний достаточно средств для подсказки решений государствам против этой самой экологии. В этих условиях глобализированная капиталистическая система подвергается гораздо меньшей опасности и риску, чем во времена, когда еще существовала альтернативная марксистская система, способная питать идеологией политические течения.



Сегодня у руководителей предприятий, инвесторов и профсоюзов есть решения, но не для экологов, а для клиентов, потребителей и акционеров. И они гораздо более эффективные, чем решения государств, увязших в долгах и находящихся под давлением избирателей.