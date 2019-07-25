 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 26.07.2019
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17:22  К вопросу о реинтерпретации духовного наследия казахов. Кто такой поэт-жырау? - Н.Даутбек-кызы
16:15  Сирийский Идлиб в преддверии ада, - Spiegel
15:55  Экс-кыр-президент Атамбаев частным SuperJet 100 вернулся на родину
13:23  Китай и перспективы реинтеграции России, - В.Павленко
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13:16  "Я был советником министра, теперь не хочу", - исповедь утомленного каз-болашакера Сулеймена

13:04  КазГосцентр поддержки кино возглавила оскароносная (по шорт-листу) Гульнара Сарсенова
13:02  Китай перекраивает экономическую карту мира, - Мордехай Чазиза
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12:53  Англичанка Джейн вышла замуж за узбека Нуриллохона и переехала жить к нему в кишлак, - Zarnews
08:57  МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспий
07:32  Ханьхуэй сменит Хуэя в качества посла Китая в России
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06:49  Заплыв на дно: США приготовились обрушить доллар, - Д.Мигунов
06:45  Кремль предложил Атамбаеву и Жээнбекову работать вместе, - В.Панфилова
00:08  Почему таджики часто сидят на корточках?
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00:05  Оживший Бердымухамедов появился на публике, - В.Панфилова
00:00  Ближний Восток на опасном перекрестке. Будут ли США рубить персидский узел? - Е.Пустовойтова
Четверг, 25.07.2019
20:38  В деле чечено-кыргызского "авторитета" Батукаева вылезли "уши" чиновников из Кремля? - ВБ
19:56  Сижжакнули. Конфискованную резиденцию Гули Каримовой передадут фут-федерации зятя Мирзияева
19:44  МАГАТЭ временно возглавил румын К.Феруцэ
19:15  Дан старт процессу вступления Узбекистана в ВТО
19:09  Нечаянная рада: почему "партия войны" проиграла на украинских выборах, - И.Кармазин
19:07  Почему китайского "военного слона" США заметили сейчас?
19:05  Как Россия присоединила Казахстан?
18:15  Эпоха Путина. Часть первая, - А.Халдей
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18:06  Умер президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси
18:00  Вербовочные "помойки" Норвегии, - Р.Устраханов
13:39  Требованиям уступить не будет конца. Кладем на США по-турецки, - "Гюнеш"
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13:26  Социализм или транснациональная диктатура. Главный коммуняка РФ Зюганов написал новую книгу
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08:57  Афганистан заставил вооружаться. При оснащении современной техникой армии Узбекистана и Туркмении мучает кадровый голод, - ВПК
08:10  Трамп в иранской ловушке. Теократия делает ставку на демократов, - К.Стригунов
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08:00  Малайзийских экспертов по MH17 пытались уничтожить на подступах к Донбассу, - "МК"
07:57  Новые унитазы и сенсорные смесители на писсуары понадобились Жогорку Кенешу. Мажут - засранцы
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Экс-кыр-президент Атамбаев частным SuperJet 100 вернулся на родину
15:55 26.07.2019

25 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Частный самолет с Алмазбеком Атамбаевым приземлился на базе в Канте

Частный самолет SuperJet 100 с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым приземлился на российской авиабазе в Канте.

У подъезда к КПП Атамбаева с флагами СДПК встречают сторонники. По словам бывшего главы государства, он доволен встречей с лидером России Владимиром Путиным. "Я с ним встречался как экс-президент. Владимир Путин - мой близкий человек, мой друг. Он меня пригласил, борт прислал, как я мог не поехать? Это не является вмешательстом во внутренние дела. Он переживает, я тоже переживаю. Все революции делает власть. Вместо того чтобы заниматься развитием страны, власть занимается интригами и устраивает своих родственников", - сказал Алмазбек Атамбаев, комментируя свой визит в Москву.

Напомним, что в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего главы государства.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников. "Это все-таки встреча тет-а-тет. Но я не просил никаких гарантий. Никогда не прошу. Только у Господа Бога", - подчеркнул бывший президент.

Источник - 24.kg
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