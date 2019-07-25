Экс-кыр-президент Атамбаев частным SuperJet 100 вернулся на родину

15:55 26.07.2019

25 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Частный самолет с Алмазбеком Атамбаевым приземлился на базе в Канте



Частный самолет SuperJet 100 с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым приземлился на российской авиабазе в Канте.



У подъезда к КПП Атамбаева с флагами СДПК встречают сторонники. По словам бывшего главы государства, он доволен встречей с лидером России Владимиром Путиным. "Я с ним встречался как экс-президент. Владимир Путин - мой близкий человек, мой друг. Он меня пригласил, борт прислал, как я мог не поехать? Это не является вмешательстом во внутренние дела. Он переживает, я тоже переживаю. Все революции делает власть. Вместо того чтобы заниматься развитием страны, власть занимается интригами и устраивает своих родственников", - сказал Алмазбек Атамбаев, комментируя свой визит в Москву.



Напомним, что в столице России Алмазбек Атамбаев встречался с Владимиром Путиным. Последний призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего главы государства.



Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников. "Это все-таки встреча тет-а-тет. Но я не просил никаких гарантий. Никогда не прошу. Только у Господа Бога", - подчеркнул бывший президент.