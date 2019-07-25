Ждать ли на Украине диктатуры "Слуги народа"

17:24 26.07.2019 Обзор украинской региональной прессы. 18-24 июля 2019 года



СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ



Владимир Зеленский, убедительно выиграв в мае президентские выборы и приведя к победе свою партию "Слуга народа" на парламентских выборах, имеет все шансы получить беспрецедентную в новейшей истории Украины власть, рассказывает Zaxid.net (Львов). Надо отдать должное украинским социологам, большинство из которых достаточно точно предсказали результаты выборов по партийным спискам. Правда, мало кто спрогнозировал такой бешеный успех "Слуги народа" на одномандатных округах. Большинство экспертов были убеждены, что там успешнее выступят старые добрые депутаты, которые годами "засевали" подконтрольные им округа. То есть на одномандатных округах должны были собрать наибольший урожай представители "Европейской солидарности", Оппозиционного блока, "Батькивщины" и другие. Ситуация складывается довольно тревожная - Зеленский концентрирует в своих руках практически всю полноту власти (о судебной ветви говорить смешно, она всегда гнется под президента). Да и социология говорит о симпатии большинства украинцев "твердой руке". Так не станет Зеленский диктатором, украинским Батькой? Не воспользуется ли своими полномочиями ради личной наживы или сдачи национальных интересов врагам? Надеемся, что нет, по крайней мере, такие тенденции не просматриваются. К тому же в концентрации власти в одних руках есть и свой позитив. Ведь теперь имеем единый центр ответственности, которому уже не удастся "отмазаться", сбросить вину на другого в случае прокола. Вместе с тем существуют сомнения в эффективности парламентского процесса, вызванные поспешностью формирования самой партии "Слуга народа", тем, что партийные списки писались "на коленке", на проверку одномандатников не хватало времени. Удастся ли эффективно управлять такой разношерстной депутатской массой? Риски присутствуют. Даже сам Зеленский не уверен на 100% в своем депутатском корпусе. Как иначе объяснить, что при таких благоприятных условиях он все же заявил о намерении создать коалицию с партией "Голос"?



Зеленский и его соратники по виртуальной партии "Слуга народа" теперь должны совершать чудеса, чтобы оправдать надежды избирателей, считает "Панорама" (Сумы). Только так можно объяснить результаты этой партии на парламентских выборах как в целом по Украине, так и на Сумщине. Хотя в целом первое место "Слуги народа" и места, занятые другими партиями, были в основном предсказуемыми в свете неизбывной веры большинства украинских избирателей в те же чудеса. Дата досрочных выборов в Верховную раду практически совпала с 60 днями со времени инаугурации Зеленского. Казалось бы, за это время его избиратели, по крайней мере, те, которые относят себя к национал-патриотическому лагерю, уже должны были понять, что красивый образ президента Голобородько из сериала "Слуга народа" и Зеленский на должности президента вместе с его соратниками из одноименной партии - это разные образы. Однако двух месяцев для этого понимания не хватило. Собственно, поэтому президент так торопился распустить Верховную раду и провести досрочные парламентские выборы. За последние 25 лет выборы - парламентские или президентские - еще ни разу не проходили летом. Политики в целом понимали, что отпускной сезон не дает многим из их избирателей изъявить свою волю. К тому же избранный малым числом глава государства или парламент имеет низкую легитимность. Но на этот раз политическая целесообразность Зе-команды оказалась выше целесообразности. Не удивительно, что явка на парламентские выборы 21 июля установила исторический антирекорд, оказавшись самой низкой в истории подобных выборов на Украине. Чем кончится монополия власти, украинцы могли убедиться пять лет назад, наблюдая за масштабным гражданским конфликтом в феврале 2014 и расстрелами на Майдане. Именно монополия Партии регионов на власть стала одной из основных причин того, что страна оказалась на грани национальной катастрофы. Однако украинцы, очевидно, могут дать фору всем по мастерству наступать на политические грабли и 21 июля снова создали подобную ситуацию.



Харьковский мэр Геннадий Кернес прокомментировал результаты прошедших парламентских выборов, информирует "Редпост" (Харьков). По его словам, для Харькова это неожиданный результат, потому что кандидаты от Оппозиционного блока не прошли в парламент, хотя многое сделали, чтобы завоевать доверие людей. Встречались с ними, помогали решать проблемы, отвечали на вопросы и чувствовали поддержку. "Произошло то, что во всех округах Харькова, кроме одного, выиграли представители команды "Зе". Вячеслав Богуслаев, президент "Мотор Сич", проиграл свадебному фотографу. Герой Украины, промышленник, производственник. И таких примеров много. Другой вопрос, что увидим в дальнейшем. Во всяком случае, я уверен, что они должны понимать, зачем их избирали в законодательный орган", - сказал Кернес. Он отмечает, что кандидаты партии "Слуга народа" и их оппоненты соревновались в неравных условиях. У первых изначально был политический бренд и поддержка около 40% избирателей. И результаты парламентских выборов говорят о поддержке президента.



Внеочередные парламентские выборы на Украине стали настоящей сенсацией, сообщает "Днепр Вечерний" (Днепропетровск). Очевидно, что победу с огромным отрывом как по партийным спискам, так и в мажоритарных округах одержала партия "Слуга народа". Как действовали политсилы? Одни обозначили свою оппозиционность к Зеленскому и к партии "Слуга народа", а другие, наоборот, заявили о своем желании "подставить президенту свое плечо". Впрочем, глава государства в этом особо не нуждается. Ну, а кандидаты-мажоритарщики в искусстве мимикрии расстарались вовсю. Подражали в цвете, в риторике, в копировании политического бренда. Ну и, само собой, в ход пошли клоны представителей команды Зе. Все вдруг "зазеленели". Отдельные "зеленые" клоны показали очень неплохой результат, отобрав тем самым у "Слуги народа" сотни и тысячи голосов. Эта партия сможет сформировать в парламенте монопартийную коалицию. Напомним, что такая партия у нас уже была, и это не Партия регионов, а КПСС, у которой были абсолютно все рычаги управления. Сейчас такую монополию на власть, возможно, получит политсила Зеленского. И тут у команды Зе только два варианта: либо сделать Украину процветающей и преуспевающей, либо уйти в небытие, как та же КПСС.



Наибольшее недоумение и ликование в социальных сетях вызвали предварительные результаты голосования запорожцев на округе №77, передает "Новый день" (Запорожье). В вотчине "Мотор Сичи", в Шевченковском районе, избиратели проголосовали неожиданно. Впервые за долгое время Вячеслав Богуслаев сдал свои позиции и, очевидно, уже не попадет в парламент. Кандидат от "Слуги народа" Сергей Штепа набрал 43,42% голосов, а Богуслаев - 32,52%. Как сказано на сайте ЦИК, Штепа родился в 1990 году, образование высшее, сейчас временно безработный. На его странице в социальной сети Facebook много свадебных фотографий его авторства. На специализированных сайтах о Штепе пишут: "Профессиональный свадебный фотограф. Победитель ряда областных и всеукраинских фотоконкурсов, в том числе Молоде обличчя України - 2010 в двух номинациях".



Во время избирательной кампании в 204-м округе кандидаты в депутаты Украины обменялись взаимными обвинениями о наличии гражданства других государств, пишут BukNews (Черновцы). Оба они публично обратились в генеральное консульство Украины в Черновцах с просьбой подтвердить или опровергнуть эти обвинения. И если в случае проигравшего выборы Максима Бурбака эта информация уже не представляет острого общественного интереса, то в ситуации с победившим Валерием Божиком интерес растет. Ведь при восстановлении румынского гражданства, а именно так трактует этот процесс дружественная соседка Украины, соискатели не только демонстрируют знание основ языка, но и присягают Румынии. Советский Союз допустил юридическую ошибку. Объявив в 1939-1940-х, а затем в 1944-1945 годах советскими гражданами жителей присоединенных территорий, власть не лишила их предыдущего гражданства. В частности, на Буковине. Собственно, на этот юридический казус указывают сторонники выдачи румынских паспортов жителям нынешней Черновицкой области. Мол, свое гражданство Румыния не предоставляет буковинцам, а только подтверждает. Соискателю достаточно доказать, что к 28 июня 1940-го он или его предки были подданными Румынии. Сейчас Божику придется присягать на верность Украине. Избиратели имеют право знать, какой клятвою он будет руководствоваться при своей парламентской деятельности: той, которой поклялся Румынии, в чем его обвиняли во время избирательной кампании, или той, которой обещать служить Украине? Никакие оправдания, кроме обнародования им официального ответа генконсульства Румынии в Черновцах, не будут иметь никакого смысла, а клеймо клятвопреступника станет преследовать Божика на протяжении всей парламентской каденции.



Пророссийская "Оппозиционная платформа" на Ровенщине набрала больше голосов, чем националистическая "Свобода", удивляется "Рівне Вечірнє" (Ровно). Выборы в Ровенской области, как и в целом на Украине, выиграла пропрезидентская партия "Слуга народа". При этом успех у ровенчан имела Радикальная партия Олега Ляшко, за которую проголосовали села, она получила в регионе 8,2% голосов. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 4%, однако поддержка этой партии на Ровенщине оказалась самой высокой среди западных областей. Выше, чем националистической "Свободы". За "Слугу народа" проголосовали почти 169 тыс. избирателей, это 41,9% из тех, кто пришел на голосование. А пришло, напомним, меньшинство - явка на этих выборах была рекордно низкой.



До недавнего времени казалось, что всесильный "серый кардинал" украинской политики, министр внутренних дел Арсен Аваков обеспечил себе роль главного закулисного игрока, от решения и позиции которого зависит в государстве почти все, рассуждает "Житомир.info" (Житомир). С будущими премьером и генеральным прокурором все понятно - это будут чисто внутрикомандные терки и итоговое решение двух человек, Зеленского и Игоря Коломойского. А вот с главой МВД все сложнее. Именно карьерное будущее Авакова проявит реальные кулуарные силы и намерения президента. Несомненно, этот министр - один из ключевых игроков сегодня. И для этого ему, кстати, совсем не нужно проявлять медийную активность или покупать много проходных мест в чужих партийных списках. Без сомнения, именно он сыграл важнейшую роль в обуздании фальсификационных амбиций Петра Порошенко и оставил его без малейших шансов. Но в связи с результатами парламентских выборов и новой расстановки сил и фигур, выплыл очень курьезный момент: Аваков - абсолютный чужак для команды Зеленского. Он непредсказуем и в любой момент может выйти из любых договоренностей. Он на сегодняшний день единолично контролирует ключевой силовой орган, который, в свою очередь, тотально контролирует ту же "улицу". А это управляемые эксцессы, публичные скандалы и оперативное давление на оппонентов. Если Аваков почувствует, что Зеленский представляет для него угрозу, то обязательно будет ждать момента, когда Владимир Александрович ослабнет, чтобы "съесть" его, как запросто "съел" Петра Алексеевича. Ради кого-то другого.



Уроженец Зеленогорского Любашевского района Одесской области Руслан Рябошапка является наиболее вероятной кандидатурой на пост следующего генпрокурора Украины, утверждает "Таймер" (Одесса). Кандидатуру Рябошапки в качестве преемника Юрия Луценко озвучил президент Зеленский. Рябошапке 42 года. С 1998 по 2010 год работал на различных постах в министерстве юстиции, в частности, с 2003 года возглавлял в ведомстве департамент законодательства, правосудия и антикоррупционной политики. С февраля 2011 по октябрь 2013 возглавлял департамент юридического обеспечения секретариата кабинета министров (при Николае Азарове). Затем работал в сфере антикоррупционной деятельности в украинском офисе некоммерческой организации Transparency International, после чего в 2016-2017 годах работал в Национальном агентстве по предотвращению коррупции. Был советником Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины, после его победы стал заместителем главы офиса президента под началом Андрея Богдана. Супруга и дети Рябошапки живут в Страсбурге.



Украинские выпускники все чаще выбирают для обучения зарубежные высшие учебные заведения, констатирует "За Збручем" (Тернополь). Многие из них едут учиться в соседнюю Польшу. Почему молодые украинцы выбирают такой вариант, а не учатся в родном государстве, журналисты поинтересовались у министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, недавно находилась с рабочим визитом на Тернопольщине. "Сегодня проблемой для Украины стал отток людей из страны, - говорит Гриневич. - Когда люди едут учиться за границу, то важны два аспекта: чтобы они вернулись домой и чтобы получили качественное образование". По ее словам, "наших студентов в Польшу зовет не лучшее образование, а в первую очередь возможность жить по высшему стандарту. Поэтому хочу предостеречь наших абитуриентов, которые едут учиться в Польшу или в другие страны. Перед тем, как туда ехать, попросите, чтобы вам показали лицензию, спросите, эта образовательная программа аккредитована в Польше или нет. Потому что мы сталкиваемся с ситуациями, когда привозят дипломы, которые мы не можем признать на Украине и которые не признают в самой Польше. Особенно этим "грешат" частные польские высшие учебные заведения".



По языковым проблемам мы нередко ориентируемся на соседнюю моноязычную Польшу, которая тоже когда-то входила в состав Российской империи и у которой проблем с русским языком не было никогда, отмечают "Херсонцы" (Херсон). Нам же приходится учитывать, что у Польши никогда не было своего "юго-востока с городами-миллионниками". В этом масштабном регионе люди испокон веков говорили и на украинском, и на русском языках, которыми они, кстати, и сегодня владеют сравнительно неплохо. Нравится это кому-то или нет, но пока юго-восток остается регионом русскоязычным. И сколько это "пока" будет длиться, неведомо никому. Объясняется это просто. Во-первых, процент этнических русских здесь всегда был весьма высоким. Во-вторых, экономика региона была тесно связана с экономикой России, влияние которой здесь ощущается постоянно. В-третьих, русский язык, имея статус международного языка, более распространен в мире, чем украинский. В-четвертых, продолжительная война в Донбассе, независимо от того, считают ее гражданской или нет, в немалой степени усилила в регионе антиукраинские настроения. И это горькая правда. Процентное соотношение между русским и украинским языками в областях юго-востока явно не в пользу государственного языка. В среднем оно составляет 60% на 40%. А в Крыму, Донбассе, Харькове и Одессе эта разница еще ощутимее (соответственно: 90% на 10%, 80% на 20%, и 65% на 35%). Эти цифры многим не нравятся, но они свидетельствуют о том, что, несмотря на все усилия центральной власти (в частности, президентов Виктора Ющенко и Порошенко), языковая ситуация в стране далека от однозначного разрешения. В первую очередь потому, что двуязычие, которое у нас формировалось веками, нельзя игнорировать. Западная и Юго-Восточная Украина до сих пор существенно отличаются друг от друга. Эти отличия, к примеру, четко проявлялись во всех без исключения избирательных кампаниях, проводимых за все годы независимости. Исключением, пожалуй, стали только президентские выборы - 2019, когда страна объединилась, чтобы смести Порошенко. В обществе возник абсолютно фальшивый миф о том, что русскоязычные граждане Украины - потенциальные предатели интересов страны. Некоторые даже считают их "пятой колонной", опасной для украинской государственности. И это серьезное заблуждение, которое никак не способствует сплочению украинского общества, так как эта часть населения, даже без Крыма, составляет несколько миллионов. Вполне понято, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый под занавес опостылевшего всем правления Порошенко, был встречен на юго-востоке страны без особого энтузиазма. У многих он получил здесь негативную оценку за то, что сталкивает Украину не только с Россией, но и с другими соседними странами (Венгрией, Румынией, Польшей). И самый главный стратегический просчет заключается в том, что закон ставит крест на решении проблем, связанных с возвращением Донбасса и Крыма. Игнорирование интересов, проживающих в Украине этнических русских, представителей других национальностей, общающихся на русском языке, наконец, миллионов российских украинцев - крайне недальновидно и может привести к непредвиденным последствиям, никоим образом не способствующим консолидации украинского общества. Источник - REGNUM

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