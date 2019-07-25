В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко: не смог выговорить название института

19:44 26.07.2019

Пользователи оценили ораторские способности мэра Киева



Киевскому градоначальнику потребовалось около тридцати секунд, чтобы справиться с фразой "Институт судебных экспертиз". Видео стало хитом в интернете, а в многочисленных комментариях пользователи соревнуются в остротах.



Инцидент с мэром украинской столицы Виталием Кличко произошел в эфире одного из телеканалов. Глава города в беседе с журналистом решил упомянуть Институт судебных экспертиз, однако одолеть эту фразу ему удалось лишь через полминуты, да и то только с помощью ведущего.



Выложивший ролик в своем Facebook журналист Алексей Минаков в своем комментарии высказал мнение, что Виталий Кличко запомнится киевлянам не благодаря построенным за время его правления мостам и дорогам, помнить его будут по другой причине.



"Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви", - написал Минаков.









Глава Киева также получил несколько советов, чем ему заняться после ухода с должности мэра. Пользователи считают, что он мог бы стать популярным видеоблогером, открыв тематический канал по ораторскому искусству.



"После того как мэра Киева и Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube канал "Учимся говорить с Виталием Кличко!". Миллионы просмотров гарантированы!" – прокомментировал один из пользователей.



Напомним, днем ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко хочет занять его место. Градоначальник пожаловался, что телеканал показывает компрометирующие сюжеты. Его обвиняют в уничтожении города, чтобы сместить с должности мэра.