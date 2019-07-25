В Великобритании сформировано правительство камикадзе, - Ф,Селимова

20:04 26.07.2019

Фемида Селимова

25.07.2019



В команду Бориса Джонсона вошли убежденные сторонники брекзита



Команда Бориса Джонсона (слева направо): министры – финансов Саджид Джавид; внутренних дел Прити Пател; иностранных дел Доминик Рааб; по делам брекзита Стивен Баркли; обороны Бен Уоллес; юстиции Роберт Бакленд.

Заступивший накануне на пост премьер-министра Великобритании новый глава правящей Консервативной партии Борис Джонсон в четверг провел первое заседание со своим кабинетом, куда в основном вошли брекзитеры. Он вновь подтвердил свою решимость вывести страну из ЕС к "31 октября или даже раньше".

Джонсон успел выступить перед Палатой общин, представить депутатам свою программу: к 2050 году Великобритания станет "самым лучшим местом на земле". "Я и все министры намерены вывести страну в сроки, независимо от обстоятельств, – заверил новый глава кабмина депутатов. – Если поступить иначе, это приведет к катастрофической потере доверия к нашей политической системе.



Это заставило бы британцев задуматься о том, можно ли когда-нибудь снова доверить их политикам следовать четким демократическим инструкциям". Джонсон призвал ЕС "переосмыслить" свой отказ пойти на дополнительные уступки в переговорах, угрожая отменить законопроект о разводе на 39 млрд фунтов стерлингов, если Лондону не предложат более выгодные условия. К неупорядоченному выходу из ЕС Великобритания "лучше подготовлена", чем многие думают, подчеркнул хозяин Даунинг-стрит 10.

По его словам, к 2050 году Великобритания станет "самым лучшим местом на земле". "Говоря об этом, я осознаю, что некоторые могут обвинить меня в преувеличении, но полезно представить траекторию, на которую мы могли бы сейчас встать. К 2050 году более чем возможно, что Соединенное Королевство станет самой большой и процветающей экономикой в Европе в центре новой сети торговых сделок, которую мы впервые создадим", – утверждает он.



Если патетическая речь Джонсона в роли премьера в стенах Вестминстера могла кого-то и вдохновить, так это единомышленников брекзитеров, однако никак не противников выхода без сделки. Заявления премьера то и дело сопровождал гул недовольных голосов, включая тори, которых он вчера лишил министерских постов.

Не обошлось без критики из лагеря главных политических оппонентов. "Страна глубоко обеспокоена тем, что новый премьер-министр переоценивает себя", – едко заметил лидер лейбористов Джереми Корбин, которому Джонсон ранее пообещал нанести поражение.



До выступления перед Палатой общин Джонсон провел первое заседание кабинета в качестве премьер-министра. К формированию своей команды он приступил еще накануне. Примечательно, что в новый состав правительства вошли бывшие члены кабинета Терезы Мэй, которые ранее были отправлены в отставку либо покинули свои посты добровольно. Джонсон, в свою очередь, в течение полутора часа отправил в отставку 11 министров, включая своего визави в борьбе за премьерский пост Джереми Ханта. Он отказался от предложения Джонсона возглавить военное ведомство, что для него означало бы понижение в должности. Еще шесть министров кабинета экс-премьера, включая Филипа Хаммонда, Дэвида Гаука и Дэвида Лидингтона, подали в отставку сами (как ранее уже обещали), не дожидаясь, пока новый глава кабмина объявит об их увольнении.



К утру четверга Джонсон распределил ключевые министерские портфели. В их числе глава Форин офиса Доминик Рааб, ранее возглавлявший Министерство по делам брекзита. Напомним, он покинул этот пост в ноябре прошлого года, раскритиковав вариант сделки Мэй с ЕС, посчитав его слишком большой уступкой Брюсселю. Рааба, в частности, не устроил пункт, касающийся механизма бэкстоп (особый таможенный режим на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией), в котором он усмотрел угрозу территориальной целостности страны. Несмотря на свою молодость (45 лет), Рааб имеет солидный стаж госслужбы, на которую он поступил 19 лет назад. Причем первой структурой было именно внешнеполитическое ведомство. Рааб участвовал в выборах лидера Консервативной партии, но выбыл во втором туре и затем поддержал кандидатуру Джонсона. В 2012 году он выступил инициатором принятия британского аналога "списка Магнитского", который запрещает целому ряду российских чиновников въезд в Великобританию.

Главой казначейства (этот пост традиционно считается вторым по значимости в правительстве) стал Саджид Джавид, еще накануне руководивший МВД. Данное ведомство теперь возглавила Прити Пател, а Министерство обороны – Бен Уоллес, который ранее был замминистра внутренних дел. Министерство юстиции возглавил Роберт Бакленд. Из членов кабмина предшественницы Джонсона свои посты сохранили несколько человек, включая министра по вопросам брекзита Стивена Баркли.

В ходе заседания Джонсон заявил своей команде, что Британия находится на "поворотном моменте в своей истории". "Сейчас мы, все мы, привержены тому, чтобы страна покинула Евросоюз 31 октября или раньше этого срока без всяких "если" и без всяких "но". Однако мы не будем дожидаться 31 октября, чтобы начать осуществлять новую потрясающую программу для нашей страны, а значит, мы должны реализовать то, что по-настоящему важно для людей", – обратился глава кабмина к своим министрам, которые, по его мнению, представляют "глубину и широту талантов в нашей выдающейся партии".



Тот факт, что свою команду новый премьер сформировал из числа убежденных сторонников брекзита, готовых пойти на столь радикальный шаг, как выход без сделки, некоторые эксперты расценили как серьезный удар по позициям умеренных сил в рядах тори.



Комментируя кадровые решения Джонсона, руководитель группы стратегических оценок ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Сергей Уткин напомнил, что еще в период премьерства Мэй он в каком-то смысле представлял внутрипартийную оппозицию. В связи с этим эксперт считает логичным то, кого новый глава кабмина включил в свою команду. Проблема британского правительства Джонсону виделась в том, что решения не принимались, постоянно были какие-то затягивания, переговоры, неуверенность. И он настроен с этим покончить. Чтобы добиться поставленной задачи, ему нужна команда, которая будет действовать слаженно. "В каком-то смысле его правительство можно назвать правительством камикадзе. Думаю, многие в Британии его так и оценивают. Среди консерваторов есть понимание того, что весь этот мучительный процесс с выходом затянулся. Консерваторы понимают: другого выхода у них нет, кроме как двигаться к брекзиту в той части, в которой их партия может определять, что происходит", – заявил Уткин в беседе с "НГ".



Одним из мотивов, которым руководствовались консерваторы при избрании Джонсона своим новым лидером, считает эксперт, стали выдающиеся ораторские качества политика. "Джонсон – хороший полемист. Это человек, который может успешно вести политическую кампанию в ходе выборов, которые так или иначе в какой-то момент состоятся. Консерваторы, хотя и понимают, что где-то рискуют, делая ставку на Джонсона, но они были вынуждены ставить именно на него с тем расчетом, что он поведет партию на следующие выборы, и она должна показать приличные результаты".



По мнению Уткина, оппоненты Джонсона исходят из того, что "эти камикадзе сгорят на брекзите и на его последствиях, если им удастся его осуществить и даже если не удастся – тоже сгорят".