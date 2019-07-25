 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рейтинг КазЭлиты: №1 Токаев, №2 Масимов, №3 Мамин...
00:11 27.07.2019

Рейтинг управленческой элиты РК за 2 квартал 2019 года
Второй квартал 2019 года прошел под знаком президентских выборов. При этом главным вопросом данного периода можно назвать следующий…

ОФ "ЦСПИ "Стратегия"

О методике
С 2009 года ОФ "ЦСПИ "Стратегия" на основе экспертных оценок составляет рейтинг влиятельности политиков и управленцев центрального уровня. Опрос экспертов проводится по результатам работы управленцев за каждый квартал.
Работа оценивается по трем критериям: авторитетность/влиятельность, как личности, эффективность, как менеджера и перспективность, как политика. Оценка производится по шкале от 0 до 7 баллов, где 0 – отсутствие характеристики, а 7 – наивысший показатель характеристики.

Второй квартал 2019 года прошел под знаком президентских выборов. При этом главным вопросом данного периода можно назвать, является ли произошедшая смена главного лица в стране воплощенным примером "казахстанской мечты" – безболезненным транзитом власти, либо выборы президента лишь запустили транзитный процесс, а основные его итоги еще впереди.
По нашему мнению, наиболее выпукло результаты прохождения/осуществления транзита мы будем наблюдать по тому, как меняется расклад в политико-управленческой элите, как уточняется вес и влияние того или иного элитария. Так что, несмотря на период отпусков, ОФ "Стратегия" провел свой очередной опрос экспертов по оценке позиций представителей управленческой элиты. В опросе приняли участие 19 экспертов, результаты приведены ниже.
Главный итог квартала: президент Касым-Жомарт Токаев занял первое место в рейтинге, единственный из списка, получив более 5-и баллов (по 7-балльной шкале) по всем трем номинациям, и собрав в результате 5,4 балла.
Второй итог/наблюдение. Эксперты с осторожностью давали оценки участникам рейтинга: только у Токаева итоговая оценка превышает 5 баллов, и только 7 человек получили общие оценки от 4 до 5 баллов, но никто из них не получил итог выше 5-ти баллов. Судя по всему, постепенно формируется новая политическая конфигурация, только проявляются ее контуры. Поэтому эксперты не склонны забегать вперед с оценками, прежде всего оценками перспективности того или иного политика, все еще изучая процесс токаевского элитообразования.
Однако и при этом в первой десятке произошли заметные изменения как с точки зрения распределения мест в рейтинге, так и с точки зрения персоналий, в него входящих. Можно предположить, что эти изменения связаны с наметившейся кристаллизацией двух центров сил (пока еще не команд) в элите: людей "из Библиотеки" и "из Белого дома".
1. Председатель КНБ Карим Масимов потерял первое место рейтинга (4,8 балла), прежде всего, за счет снижения показателя перспективности (с 5,15 до 4-х баллов).
2. Премьер-министр Аскар Мамин вошел в тройку лидеров рейтинга (4,61 балла), что не удавалось ни одному из предшествующих премьеров. Отметим, что потенциал роста рейтинга у Мамина еще есть – ни по одному из критериев он пока не получил совокупной оценки выше 5 баллов.
3. Несмотря на некоторое снижение общей оценки (4,39 балла, -0,6 балла), председатель правления ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов демонстрирует стабильность своей позиции в рейтинге, занимая второй квартал подряд 4-е место.
4. Посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов во втором квартале выпал из основной пятерки лидеров (4,33 балла), потеряв в оценках по показателям "эффективности" и особенно "перспективности" (3,65 балла во 2-м квартале по сравнению с 4,59 балла в первом).
5. Повышение рейтинга Бахытжана Сагинтаева (5 место, 4,37 балла) во многом было связано с его переназначением на пост руководителя Администрации Президента Токаева в июне, сразу после выборов. В настоящее время Сагинтаев назначен акимом г.Алматы, и поэтому то, насколько сильны его позиции в этом качестве, как влиятельного элитария, покажет следующий опрос.
6. Прорывом июньского рейтинга можно считать седьмое место (4,29 балла; в первом квартале он занимал 12 место) председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева (с 13 июня назначен председателем Агентства по противодействию коррупции).
7. Обращает на себя внимание, что в этом рейтинге ключевым критерием оценки эксперты посчитали "эффективность" политиков: имеет место практически полное совпадение по объему тех, кто вошел в первую десятку и тех, кто получил самые высокие (выше 4-х баллов) оценки эффективности (за исключением спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина).
8. Наиболее перспективными управленцами эксперты посчитали А.Мамина (4,59 балла) и А.Шпекбаева (4,24 балла). Из участников первой десятки низкие оценки перспективности у Б.Сагинтаева и И.Тасмагамбетова.
9. Как видим, критерий авторитетности политика, который был решающим для экспертного оценивания того или иного участника списка в предшествующий период, в новых условиях пока не является определяющим. Так, например, Тимур Кулибаев, Булат Утемуратов, Дарига Назарбаева, Бауржан Байбек, Марат Тажин, Жакип Асанов и др., имея сравнительно высокие (выше 4-х баллов) оценки авторитетности, не смогли войти в топ-10 июньского рейтинга.

Таблица 1. – Рейтинг управленческой элиты Казахстана (2-й квартал 2019 г.)
№ - ФИО - Итог
1. - Токаев К.К. - 5,40
2. - Масимов К.К. - 4,80
3. - Мамин А.У. - 4,61
4. - Есимов А.С. - 4,39
5. - Сагинтаев Б.А. - 4,37
6. - Тасмагамбетов И.Н. - 4,33
7. - Шпекбаев А.Ж. - 4,29
8. - Нигматулин Н.З. - 4,24
9. - Байбек Б.К. - 3,96
10. - Бисембаев А.А. - 3,94
11. - Асанов Ж.К. - 3,92
12. - Досаев Е.А. - 3,86
13. - Тажин М.М. - 3,84
14. - Утемуратов Б.Ж. - 3,78
15. - Кулибаев Т.А. - 3,75
16. - Сапарбаев Б.М. - 3,71
17. - Назарбаева Д.Н. - 3,67
18. - Тургумбаев Е.З. - 3,63
19. - Калетаев Д.А. - 3,61
20. - Касымов К.Н. - 3,61
21. - Бозумбаев К.А. - 3,59
22. - Атамкулов Б.Б. - 3,58
23. - Айдарбаев А.С. - 3,57
24. - Мами К.А. - 3,51
25. - Жумагалиев А.К. - 3,49
26. - Касымбеков М.Б. - 3,42
27. - Касымбек Ж.М. - 3,37
28. - Нурдаулетов Г.Д. - 3,35
29. - Смаилов А. А. - 3,33
30. - Имашев Б.М. - 3,27
31. - Карин Е.Т. - 3,24
32. - Годунова Н.Н. - 3,19
33. - Абдыкаликова Г.Н. - 3,14
34. - Онжанов Н.Б. - 3,11
35. - Ермекбаев Н.Б. - 3,04
36. - Абаев Д.А. - 3,00
37. - Ашимбаев М.С. - 3,00
38. - Скляр Р.В. - 2,98
39. - Бекетаев М.Б. - 2,96
40. - Донаков Т.С. - 2,96
41. - Омаров С.К. - 2,94
42. - Султанов Б.Т. - 2,94
43. - Даленов Р.Е. - 2,88
44. - Биртанов Е.А. - 2,75
45. - Шамшидинова К.Н. - 2,75

Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564175460
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