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|Красная кнопка. В США командующий ядерными силами домогался до полковника
00:14 27.07.2019
Командующему стратегическими ядерными силами США Джону Хайтену предъявили обвинение в сексуальных приставаниях к полковнику, сообщает 26 июля портал Military.com.
"Хранитель американской красной кнопки" категорически отрицает свою причастность к секс-скандалу.
Стоит отметить, что недавно президент Дональд Трамп выдвинул Хайтена на должность замглавы Объединенного комитета начальников штабов, фактически второго по значимости военного поста в США.
Почти сразу после этого полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года Хайтен домогался ее и совершал "непристойные прикосновения".