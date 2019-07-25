Красная кнопка. В США командующий ядерными силами домогался до полковника

00:14 27.07.2019

Командующему стратегическими ядерными силами США Джону Хайтену предъявили обвинение в сексуальных приставаниях к полковнику, сообщает 26 июля портал Military.com.



"Хранитель американской красной кнопки" категорически отрицает свою причастность к секс-скандалу.



Стоит отметить, что недавно президент Дональд Трамп выдвинул Хайтена на должность замглавы Объединенного комитета начальников штабов, фактически второго по значимости военного поста в США.



Почти сразу после этого полковник Кэтрин Сплетстосер заявила, что 2 декабря 2017 года Хайтен домогался ее и совершал "непристойные прикосновения".