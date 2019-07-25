Истеблишмент США опасается потерять Турцию, - В.Васильев

00:19 27.07.2019 Истеблишмент США опасается потерять Турцию



Уже проявившаяся тенденция на формирование стратегического альянса Москвы и Анкары будет продолжена. И чем жестче будут действовать США, тем быстрее этот альянс будет создан.



ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ



На фоне завершения первого этапа поставки в Турцию зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" стало очевидно, что американский истеблишмент колеблется и не может пока окончательно сформулировать свою позицию по санкциям против Анкары за покупку российского оружия.



Сторонники жестких мер в основном сосредоточились в Конгрессе США, хотя и там нет единодушного мнения. Как пишут американские СМИ, президент США Дональд Трамп не хотел бы вводить санкции по закону CAATSA, он даже не хотел бы отказывать Турции в поставке истребителей пятого поколения F-35.



Пока в воздухе висит компромиссное решение: в поставке F-35 отказать и из этой программы исключить, а санкции по закону CAATSA ("О противодействии врагам Америки через санкции") не вводить.



Наиболее полно сложившуюся ситуацию журналистам на Капитолийском холме охарактеризовал член комитета по вооруженным силам палаты представителей США Мак Торнберри, республиканец из штата Техас. По его мнению, исключение Турции из программы F-35 является подходящим шагом, но дополнительные санкции против союзника по НАТО "являются более сложным вопросом".



Марк Торнберри считает, что "важно не заходить слишком далеко, таким образом, чтобы Турции было трудно примириться с Соединенными Штатами и НАТО после Эрдогана. Это тонкая грань". Он также добавил: "Турция была и продолжает оставаться очень важной страной, очень важным союзником НАТО, у нас есть много вещей, которые мы делаем вместе с ними. Вы хотите отправить им сообщение, но вы не хотите оттолкнуть их навсегда".



15 ноября 2018 года министерство обороны США передало в Конгресс доклад, посвященный Турции. В этом документе Пентагон отметил особую геостратегическую значимость Турции для юго-восточного фланга НАТО. Вооруженные силы Турции являются вторыми по численности в Североатлантическом альянсе, и Анкара готова действовать в интересах НАТО. На территории этой страны размещены две тысячи американских военных.



Турецкие радиолокационные системы и ВВС задействованы в работе Европейского командования ВС США. Кроме этого, они же участвуют во многих операциях Центрального командования ВС США в Сирии и Ираке.



Анкара планирует довести расходы на оборону до двух процентов от ВВП к 2024 году. По мнению минобороны США, Турция - это ключевой игрок по вопросам сдерживания "государств-варваров", она также участвует в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических организаций.



По мнению авторов доклада, напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары на тот момент создавали два фактора: невыдача Турции Фетхуллаха Гюлена, лидера террористического течения "Параллельное государство", и сотрудничество США с организациями курдов YPG/PKK в Сирии, которые Турция относит к террористическим.



В Турции тоже хорошо понимают свою значимость для США и НАТО, и Анкара использует эти аргументы, чтобы предотвратить введение санкций США из-за покупки российской ЗРС С-400, а также решить другие спорные вопросы.



Еще в конце мая 2018 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сделал следующее заявление: "Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи Гюлена, есть и другие проблемы. Когда речь заходит об этом, наш народ говорит: "Закройте базы "Инджирлик", "Кюреджик". У нас в руках есть и другие козыри. США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов".



Следует заметить, что на тот момент, это весна 2018 года, еще не было фактической поставки С-400 на турецкую территорию и попыток исключения Анкары из программы F-35, а Турция уже озвучивала данные контрмеры.



Через год, в мае 2019 года, с турецкими журналистами встречался министр обороны Турции Хулуси Акар. В ходе этой встречи один из журналистов задал вопрос, будет ли Турция использовать базы Инджирлик и Кюреджик в качестве ответа на угрозы США в связи с приобретением российской ЗРС С-400. Хулуси Акар ответил: "Когда о чем-то говорят, магия этого ослабевает. Это все на столе, в наших умах, не делая многого, мы сделаем все возможное, чтобы защитить наши законные права".



Закрытие баз Инджирлик и Кюреджик - это очень чувствительный вопрос для Соединенных Штатов. Авиабаза Инджирлик и радиолокационная база Кюреджик на территории Турции относятся к ключевым активам США и НАТО в данном регионе. Обе базы предоставлены Турцией блоку НАТО, но используются в основном вооруженными силами США. Кстати, на авиабазе Инджирлик ВС США хранят от 20 до 80 ядерных авиабомб B61.



Следует отметить, что исключение Турции из программы по производству F-35, а также отказ в поставке этих самолетов уже само по себе является серьезным наказанием для Анкары. Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале июля 2019 года назвал действия США "грабежом", напомнив, что Анкара заключила соглашение о закупке 116 самолетов F-35 и заплатила за истребители 1,4 миллиарда долларов. Возврат этих средств Турции под большим вопросом.



Есть еще один аспект. Десять турецких компаний участвуют в производстве компонентов для F-35. По слова экспертов журнала Foreign Policy, производственные линии Анкары не успеют адаптироваться к потере заказов по данной программе на 12 млрд долларов. Эта сумма равна объему экспорта аэрокосмической продукции Турции за восемь лет. Пентагон со своей стороны оценил потери Анкары от исключения из программы в 9 млрд долларов.



Следует обратить внимание на название закона CAATSA - "О противодействии врагам Америки через санкции". И применение США санкций по закону "О противодействии врагам Америки через санкции" в отношении Турции, важнейшего союзника по НАТО, имеющего особую геостратегическую значимость для юго-восточного фланга блока, будет, конечно же, верхом абсурда.



С точки зрения интересов России жесткость санкций США не окажет сильного влияния на партнерство России и Турции. Единственное, жесткие санкции подтолкнут сближение Москвы и Анкары. В таком случае, возможно, Турция будет более сговорчива по урегулированию конфликта в Сирии в части ликвидации анклава террористов в регионе Большого Идлиба.



Если же США остановятся только на исключении Турции из программы F-35, что также болезненно, то все равно никуда не денутся неразрешимые противоречия между Вашингтоном и Анкарой по поводу сирийских курдов и намерения США создать к востоку от Евфрата квазигосударство Сирийский Курдистан. Соединенные Штаты вряд ли откажутся от использования курдского фактора на Ближнем Востоке, в том числе из-за обострения ситуации с Ираном.



Таким образом, уже проявившаяся тенденция на формирование стратегического альянса Москвы и Анкары будет продолжена. И чем жестче будут действовать США, тем быстрее этот альянс будет создан. Источник - REGNUM

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