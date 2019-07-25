Комитет по защите политзаключенных требует привлечь Атамбаева к ответственности

06:25 27.07.2019

26 июля 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Представители комитета по защите политзаключенных требуют привлечь бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к ответственности, в частности, принудительно доставить на допрос. Об этом говорится в их заявлении.



По словам членов организации, Алмазбек Атамбаев, ставя под сомнение независимость страны и попирая ее законы, пытается избежать ответственности за все свои деяния на посту главы государства. В частности, в комитете отмечают: его наплевательское отношение на нормы УПК выражается в том, что он отказывается идти на допрос.

"В то же время отбывающие сроки или осужденные и нереабилитированные политзаключенные во время правления Алмазбека Атамбаева открыто заявляли о коррупционных деяниях, узурпации власти им и его приближенными, за что подверглись гонениям со стороны сотрудников ГКНБ, прокуратуры и судей", - говорится в заявлении.



Мы наблюдаем бессилие и саботаж правоохранительных органов по отношению к политике действующего президента, нацеленной на борьбу с коррупцией и установление верховенства законов.

Комитет по защите политзаключенных



Представители организации упрекают Алмазбека Атамбаева и в попытке выторговать для себя и своей команды приближенных преференции или прекращение уголовных дел.



"Мы требуем, во-первых, привлечь к следственным мероприятиям бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Во-вторых, освободить и обеспечить справедливое рассмотрение уголовных дел политзаключенных, находящихся в колониях, - Омурбека Текебаева, Эрнеста Карыбекова, Абдуллы Капарова, Садыра Жапарова и его сторонников. В-третьих, реабилитировать освобожденных политзаключенных и привлечь к ответственности следователей, прокуроров и судей, которые участвовали в гонениях", - подчеркивают в комитете.



Напомним, что накануне Алмазбек Атамбаев вернулся из Москвы, куда летал на один день на частном самолете для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Лидер РФ призвал кыргызстанцев объединиться вокруг действующего главы государства.

Алмазбек Атамбаев заявил, что Владимир Путин обещал поговорить с Сооронбаем Жээнбековым, чтобы власти дали спокойно готовиться сторонникам к парламентским выборам 2020 года и прекратили политическое преследование бывших высокопоставленных чиновников.