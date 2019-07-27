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|В Каспии близ азербайджанской Ленкорани затонул иранский сухогруз "Шабахенг"
06:32 27.07.2019
Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане
27 июля 2019,
Иранское грузовое судно "Шабахенг" затонуло вблизи порта в азербайджанской Ленкорани, пишет "РИА Новости" в субботу, 27 июля.
Отмечается, что накануне в центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у порта на судне с иранским флагом.
"Корабль затонул, экипаж спасен", - говорится в сообщении пограничников.
На месте происшествия работали два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы.
4 июля стало известно, что неподалеку от побережья Туниса перевернулось судно, на котором находились нелегальные мигранты. Утверждается, что лодка затонула у города Зарзис, на борту было не менее 70 человек. В четверг о происшествии береговой охране сообщили четверо выживших, один из них позднее скончался в больнице.