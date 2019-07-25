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Депутаты УзбПарламента возмущены... "процессом сноса недвижимости в регионах"
06:41 27.07.2019

"Цель некоторых хокимов - не благополучие народа, а показать себя руководству" - депутаты
Группа депутатов подвергла резкой критике процесс сноса недвижимости в регионах. По их мнению, цель некоторых хокимов - не обеспечить благополучие народа, а показать себя перед руководством, даже если для этого приходится мучить людей.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Расул Кушербаев, Абдурашид Абдукадиров и Акмал Умирзаков выступили с критикой хокимиятов регионов, где незаконно сносятся дома жителей и имущество предпринимателей, и потребовали обоснованного разъяснения у правительства. Заявление парламентариев опубликовал в своем Telegram-канале депутат от Либерально-демократической партии Расул Кушербаев.

Проблема

Сносы недвижимости за последний год стали одной из самых обсуждаемых тем среди населения. Спешно - и нередко с нарушениями (без должного уведомления или адекватной компенсации) - ломают дома почти во всех регионах. "Газета.uz" писала о многих случаях - в Риштане, Янгиюле, Яккабаге и других. Накануне появилось видео, на котором видно, как сотрудники органов внутренних дел пытаются заставить детей покинуть сносимый дом. Иногда люди идут на отчаянные шаги, как в случае с поджогом замхокима Яккабагского района.
Власти признают проблему. Недавно Министерство юстиции сообщило, что задолженность госорганов за уже снесенную недвижимость составляет почти 300 млрд сумов. Минюст призвал хокимияты и министерства не нарушать права и законные интересы граждан и соблюдать требования законодательства при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд.
Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предупредил хокимов: "Сносить принадлежащее предпринимателям имущество без обоснованной надобности абсолютно недопустимо".

Заявление депутатов

"Газета.uz" приводит перевод заявления группы депутатов.
Если принять во внимание текущую программу реформ, направленную на удовлетворение потребностей нашего народа, нетрудно представить, что управление делами даже в маленьком районе требует большой ответственности.

Стоит отметить, что есть много смелых и благородных людей в государственных органах, в особенности в местных органах власти, которые своим настоящим трудом вносят позитивные изменения в жизнь народа. Однако достаточно и тех, кто пытается выполнить поставленные задачи через нарушение законов, попрание прав человека, вызывая недовольство народа, чтобы понравится вышестоящему руководству и получить похвалу.

В качестве примера можно показать, как государственные органы во многих городах и районах, нарушая законы и правила, сносят дома жителей, имущество предпринимателей и даже государственное имущество в интересах отдельных "предпринимателей", или привлекают к принудительному труду фермеров, учителей, сотрудников медицинских и других бюджетных организаций, а также случаи оскорбления, избиения и другие.
К сожалению, такие примеры встречают в каждой области. Снос частной собственности с нарушением процедур в Янгиюле (Ташкентская область), Риштанском, Алтыарыкском (оба - Ферганская область), Камашинском, Яккабагском (оба - Кашкадарьинская область), Сарыасийском (Сурхандарьинская область) районах не соответствует не только закону, но и обычным человеческим принципам. Главной целью руководителей этих регионов во главе с хокимами становится не благополучие народа, они хотят показать себя перед руководством, даже если для этого приходится мучить население.

Сложно понять, почему продолжается самоуправство вместо того, чтобы извлечь уроки из вчерашней критики президента в ответ на распространяющиеся в СМИ и социальных сетях сообщения об инцидентах. Наверняка есть грань доверия и уважения президента и народа в отношении этих лиц? Некоторые хокимы и руководители считают, что обладают безграничными полномочиями, работают только на результат [любой ценой], как на войне. В какие рамки это может входить в то время, когда Узбекистан открывается миру?

Обратите внимание: согласно официальной информации Министерства юстиции, задолженность властей по выплате компенсаций за снесенную недвижимость в Ташкенте, Ташкентской, Ферганской, Кашкадарьинской и Наманганской областях составила почти 300 млрд сумов. Это только официально зафиксированные факты, но сколько случаев, когда под разными предлогами такие случаи не регистрируются?

Неспроста глава государства выступил с инициативой превратить капитальное строительство и высшее образование в сферы без коррупции. Потому что это факторы устойчивого развития страны.

Несмотря на ряд льгот, стоимость "дешевого" жилья выше рыночной, кроме того, многие жалуются на качество домов. Все это может нанести непоправимый урон обществу и экономике. Как можно понять то, что если стоимость 1 кв. м новых типовых домов устанавливается в среднем на уровне 4 млн сумов, в кадастре этих домов указывается цена в 2−2,5 млн сумов, однако при сносе под предлогом общественных и государственных нужд предлагается компенсация меньше 1 млн сумов? Это же открытое мошенничество в отношении граждан…

Еще один интересный факт: в течение многих лет для реконструкции развалившихся школ, детсадов, больниц или строительства внутренних дорог, обеспечения питьевой водой, облагораживания культурных мест не находились средства, но на повторное строительство рынков, многоэтажных домов (для личного обогащения отдельных должностных лиц или "предпринимателей") деньги находятся. Это разве не странно? Повторные работы по реконструкции рынков каждые три-четыре года в большинстве случаев совпадает со сменой руководителей местных органов власти.

Обидно, что в недостаточной мере ощущается место правоохранительных органов, ответственных за борьбу с вышеуказанными случаями, привлечение к ответственности виновных лиц. Они закрывают глаза на многие факты, находящиеся в центре внимания общественности.
Интересно, как можно оценить отношение некоторых хокимиятов и ведомств, которые обвиняют в усилении недовольства населения депутата, который в рамках своих полномочий изучает обращения, пользуясь свободой слова, выражает свое мнение и выезжает на места для более глубокого изучения проблем граждан и общения с ответственными лицами?

Только за визит в Янгиюль (Ташкентская область) с целью изучить проблемы населения, недовольного незаконными сносами, депутата обвинили "в призыве населения к незаконному митингу" (депутат Расул Кушербаев посещал Янгиюль - ред.). Это наглядно показывает отношение должностных лиц некоторых хокимиятов к представителям, пытающимся услышать проблемы народа. Наверное, хуже такой подлости и низости ничего быть не может.
Неужели в незаконных сносах жилья в ряде махаллей, частной собственности на рынках виноваты не хокимияты, а депутат, который пытается предотвратить такие негативные случаи?

До каких пор будет так, что тот, кто принес воду - в унижении, а тот, кто разбил кувшин - в почете? (узбекская пословица: "Сув келтирган хор-у, кўза синдирган азиз" - ред.)

Учитывая справедливое недовольство избирателей вышеуказанными случаями, парламент как высший представительный орган отдельно изучит данные проблемы. Мы считаем, что ответственный заместитель премьер-министра должен немедленно дать обоснованное разъяснение депутатам и общественности о случаях несоблюдения законов и нанесения ущерба частной собственности граждан, в частности, в "резонансных" регионах (Янгиюль, Риштанский, Алтыарыкский, Камашинский, Яккабагский, Сариасийский районы). По результатам слушания правоохранительные органы должны принять необходимые меры.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564198860
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