 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция для США уже не союзник, - Мехмет Перинчек
06:45 27.07.2019

США продолжают оказывать давление на Турцию в связи с приобретением российских зенитно-ракетных систем С-400. Доставка комплектующих в строгом соответствии с контрактом вызвала раздражение в Вашингтоне. Американцы прибегли к очередным угрозам в адрес Анкары. Но турки не сдаются.

Мира Гасанова, 27 июля 2019,

На вопросы ИА REGNUM отвечает турецкий эксперт, доктор исторических наук, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек.

ИА REGNUM : Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Турцию не разворачивать купленный у России и доставленный уже в Турцию российский зенитный ракетный комплекс С-400. Сенатор Линдси Грэм по поручению президента США Дональда Трампа Трампа позвонил министру иностранных дел Турцию Мевлюту Чавушоглу и заявил, что американских санкций против Турции не будет, если Анкара "не включит" С-400. Говорит ли это заявление о смягчении позиции США? Ведь ранее Вашингтон настаивал на том, что Турция должна полностью отказаться от поставок С-400.

ПРОФЕССОР ПЕРИНЧЕК: Мы уже живем в другом мире. США не могут принудить Турцию к чему-либо. Прошли времена, когда Вашингтон указывал - и страны выполняли их приказы. С-400 - это не какой-то обычный продукт или сырье. Покупка С-400 напрямую связана с национальной безопасностью Турции. И хотя Турция входит в НАТО, она является страной, страдающей от альянса, поэтому ей нужна независимая оборонная система в случае, например, потенциального столкновения с США. Ведь Анкара в таком случае не сможет использовать натовские системы, поэтому приобретение независимых от НАТО военных систем жизненно важный вопрос для Турции. Анкара купила С-400, это факт, и точно будет их использовать, а США никак не могут воспрепятствовать этому, Вашингтон должен примириться с суверенным решением Турции.

ИА REGNUM : Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае продолжения угроз со стороны США, Турция может также пересмотреть сделку с американцами о покупке 100 самолетов Boeing, соглашение по которым уже подписано. А по поводу отказа продавать Турции F-35 президент сказал, что "мы обратимся в другое место". Как будут дальше развиваться события и чем все может закончиться?

М.П. - Все эти вопросы жизненно важны для Турции и она не может уступить свои позиции. Это означало бы потерять свою независимость. США должны уважать суверенитет Турции и должны понять, что уже не являются мировым жандармом. Пусть Белый дом занимается внутренними проблемами своей страны, как Трамп и обещал в ходе своей предвыборной кампании. В случае продолжения политики угроз кризис в отношениях с Турцией будет углубляться точно, поскольку Анкара никогда не отойдет от своей позиции в этих вопросах. И даже хорошо, что все это произошло. Турция смогла разобраться в том, кто ее настоящие друзья, а кто - враги. Это очень серьезный опыт для турецкого государства, но следует учесть, что у Турции есть сильная внутренняя динамика и сильные международные союзники, есть способы для сопротивления угрозам со стороны США.

ИА REGNUM : Как вы оцениваете итоги переговоров в Анкаре с представителями государственного департамента США по созданию безопасной зоны к востоку от Евфрата и выводу оттуда курдских боевых отрядов (YPG)?

М.П., - Переговоры Турции с американцами не дали результатов, Вашингтон и не ожидал успеха от этих встреч, они просто хотят остановить турецкую военную операцию в Сирии. Интересы Турции и США не совпадают, более того, противоречат друг другу. США пытаются открыть коридор в Северной Сирии от так называемого Курдистана до Средиземного моря, чтобы это марионеточное государство выжило. Поэтому конфронтацию между Анкарой и Вашингтоном можно считать стратегической, она не временная и не тактическая. Турция может договориться с США лишь в случае, если они откажутся от своих планов на Ближнем Востоке и если Вашингтон исполнит свое обещание вывести свои войска из Сирии. Главным союзником США в регионе является отнюдь не Турция, а курдские сепаратисты - Рабочая партия Курдистана (РПК), Демократический союз (PYD). США даже называют курдских сепаратистов своими сухопутными силами. Вашингтон рассматривает Турцию в регионе не как союзника, а как вражескую силу.

ИА REGNUM : Как в этой ситуации намерена действовать Анкара? В союзе с какими силами она должна нейтрализовать угрозы у своих границ?

М.П., - С севера Сирии, то есть с востока Евфрата, направлена прямая угроза в сторону Турции. Анкара может ликвидировать эту угрозу только в союзе с Дамаском. Надо налаживать отношения с официальными властями Сирии, поскольку Дамаск тоже против создания независимого курдского государства в Северной Сирии, интересы Дамаска и Анкары по этому вопросы совпадают. Турция должна сотрудничать с Дамаском против общих угроз - и выбора у Анкары нет. Это необходимо, чтобы нейтрализовать угрозы со стороны США и курдских сепаратистов. Также следует отметить важность Астанинского процесса для решения этого вопроса. Турция должна усилить сотрудничество с Россией и Ираном. Все эти страны должны вместе бороться на территории Сирии с террористами-фундаменталистами и сепаратистами в сотрудничестве с Дамаском. Сначала они могут совместно ликвидировать террористов-фундаменталистов в Идлибе, а потом Россия, Иран и Сирия могут помочь Турции избавиться от сепаратистов в Северной Сирии, изгнав их с востока Евфрата.

27 июля 2019
Мира Гасанова

Источник - regnum.ru
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