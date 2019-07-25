Сексуальное образование в Киргизии. Как и когда рассказать ребенку про "это", - 24.kg

06:50 27.07.2019 21 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



В последние два года в Кыргызстане растет число беременностей и абортов среди девушек моложе 20 лет. Специалисты называют одной из причин отсутствие раннего сексуального образования, первые азы которого должны давать родители.

24.kg поговорило с психологами о том, в каком возрасте и как говорить с детьми на деликатную тему.



Ранняя беременность и смерть детей



Ранние браки наиболее часто заключают в Таласской, Нарынской и Чуйской областях. Такие данные получены в ходе мультииндикаторного кластерного обследования (МИКО). Согласно отчету, по республике около 13 процентов женщин в возрасте 20-24 лет впервые вступили в официальный или гражданский брак до 18 лет. В Таласской области этот показатель составил 18 процентов, в Чуйской и Нарынской - 17. В Оше - 10 процентов, в Бишкеке - 6.



Каждая одиннадцатая девушка в 15-19 лет в настоящее время состоит в браке. 2,7 процента замужних подростков в этом возрасте имеют партнера, который старше на 10 лет и больше.



"Во многих частях мира родители поощряют брак дочерей в детском возрасте в надежде, что он обеспечит им финансовое и социальное благополучие, а также снимет финансовый груз с семьи. Брак в детском возрасте является нарушением прав человека, ставит под угрозу развитие девочек, зачастую приводит к ранней беременности и социальной изоляции, недостаточному образованию и плохой профессиональной подготовке. А это усиливает гендерный характер бедности", - говорится в отчете ЮНИСЕФ.



Согласно данным Национального статистического комитета, в прошлом году женщины в возрасте до 20 лет родили 8 тысяч 724 ребенка. Это на 461 случай больше, чем в 2017-м.



Растет и число абортов среди девушек этой возрастной категории. Если в 2017 году была 1 тысяча 454 таких случая, то в 2018-м уже 1 тысяча 476.

В Кыргызстане ранняя и нежелательная беременность стала одной из причин того, что матери убивают детей. Если смотреть в корень, подростки не знают о репродуктивных правах, ответственности, когда вступают в половой контакт", - уверена директор общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова.



Повод для разговоров каждый день



"Большинство родителей хотят вырастить детей сексуально здоровыми и грамотными. Но слишком многие из пап и мам уверены, что сексуальное воспитание - это ответ на вопрос "Откуда берутся дети", а также короткий разговор о менструациях и поллюциях лет в 10–12. И очень сильно удивляются, когда обнаруживают, что современные дети уже в 6–8 лет знают намного больше, чем могут допустить взрослые, а в 10 отказываются говорить с мамой и папой на интимные темы", - отмечает автор программ по сексуальной грамотности Юлия Ярмоленко.



Буквально каждый день происходят события, которые предоставляют вам шансы поговорить с ребенком на темы, связанные с сексом.



Например, во время купания можно рассказать об интимных частях тела. А беременность какой-то из близких родственниц или рождение в семье малыша удобно использовать для разговора о том, как происходит зачатие и рождение ребенка. И даже совместный просмотр телепередач - хороший повод для обсуждения вопросов человеческой сексуальности.



Вам не нужно готовить специальную речь, подбирать слайды и выступать с презентацией. Разговор об "этом" должен быть максимально естественным.

Американская ассоциация педиатров



Для начала стоит выяснить, что ребенок уже знает об этой теме. Дайте право задавать любые вопросы. Пусть ваш ребенок знает, что он может спросить вас о чем угодно.

Если вам неловко говорить о сексе или отвечать на некоторые вопросы ребенка, психологи советую привлечь постороннего человек на помощь. Возможно, таким образом не только вам, но и вашему ребенку будет проще. Ведь зачастую дети тоже стесняются говорить на подобные темы.



От 1,5 года до девяти лет



Начинать сексуальное образование специалисты советую с дошкольного возраста. Например, в возрасте от 1,5 до 3 лет дети начинают познавать собственное тело. Важно научить его, как правильно называется та или иная часть тела.



Придумывание каких-то специальных названий для частей тела, пусть и самых интимных, может натолкнуть ребенка на мысль, что именно с этой частью тела что-то не так.



В возрасте 4-5 лет ребенок начинает проявлять интерес к сексуальности. Именно в этом возрасте дети спрашивают, откуда берутся дети, почему мальчики и девочки устроены по-разному. Важно научить малыша, что детский интерес к гениталиям является здоровым и естественным. Но при этом нагота и сексуальные игры в общественных местах не входят в понятие нормы.



Научите ребенка, что никто, в том числе близкий друг и родственник, не может касаться интимных частей его тела.



В возрасте 5-7 лет ребенок пытается понять связь с сексуальностью и рождением детей. Важно помочь ему осознать, что такое нормальная сексуальность и половые отношения между любящими друг друга мужчиной и женщиной. Уроки и ценности, которые он усвоит в этом возрасте, будут с ним до того времени, как он станет взрослым и начнет строить собственные отношения с представителями противоположного пола.

В 8-9 лет ребенок, скорее всего, уже усвоил, что считается правильным и неправильным в половых отношениях. Он в состоянии понять, что секс - это то, что происходит между двумя людьми, которые любят друг друга, и может начать интересоваться тем, как мама и папа встретились и влюбились.



В этом возрасте ребенок должен знать, что уже сейчас организм претерпевает многие изменения, которые подготовят его к половой зрелости.



Сейчас дети развиваются быстрее. У многих девочек менструации начинаются в 9–10 лет, и это практически норма. Поэтому не стоит откладывать разговор до 10–12 лет.

"Когда он будет достаточно осведомлен о своей сексуальности и физиологии, важно поговорить с подростком о том, что с половым актом не стоит торопиться до тех пор, пока он не станет старше и сознательнее. Вы должны также побеседовать с ребенком о контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем (ЗППП), особенно о СПИДе. Убедитесь, что он понимает, как эти болезни могут распространяться и как он может защитить себя от них", - подчеркивают в Американской ассоциации педиатров.



Чего нельзя делать



Помните, что разговоры о сексе и сексуальности дают вам возможность поделиться своими ценностями и убеждениями с ребенком. Да, дети могут поднимать темы, которые покажутся неловкими и неудобными. Но ребенок должен знать, что он всегда получит ответ от родителей.

"Никогда не уходите от ответа, не говорите "Вырастешь - узнаешь", не врите, не игнорируйте, не избегайте темы. Это самый простой способ потерять авторитет в глазах ребенка. Если дочь или сын пришли к вам - значит, они вам доверяют и хотели бы услышать ответ именно от вас. Поэтому постарайтесь рассказать все максимально спокойно и правдиво. Если у вас не хватает слов или вы не знаете, что ответить, - честно в этом признайтесь", - советует Юлия Ярмоленко.



Будьте готовы к тому, что ребенок посмотрит порно в 6-8 лет.

Юлия Ярмоленко



И не надо ахать и охать. Лучше принять суровую действительность. Дети сейчас как никогда много времени проводят в интернете. И даже банальный запрос, например, "Свинка Пеппа", может привести чадо совсем не к детскому мультику.

"Даже защита на компьютере не убережет вашего ребенка от шокирующих кадров - в школе или во дворе все равно покажут. Не в 8, так в 9 лет. Будьте к этому готовы. Ваша задача - объяснить, почему просмотр порнофильмов стоит отложить до 18 лет. Или хотя бы до 16", - заключает Юлия Ярмоленко. Источник - 24.kg

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