 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сколько готова заплатить Турция, чтобы снова стать великой? - А.Разуваев
07:18 27.07.2019

вассальная зависимость от США - эта роль не для современной Анкары

В США заявили, что в результате срыва покупки F-35 Турция потеряет около $9 млрд. Анкара потеряет рабочие места и ряд экономически выгодных сделок. Турция производила более 900 компонентов истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, однако теперь их выпуском займутся в основном Соединенные Штаты. США обсуждают с Турцией возможность возвращения ей средств, внесенных ранее Анкарой за самолеты F-35. Вместе с тем, США продолжат совместные учения с Турцией, в том числе в Грузии, Германии и на Украине. В противном случае, вероятно, скорый выход из НАТО стал бы для Турции новой реальностью.

Много или мало $9 млрд для Турции? Конечно, не слону дробина, но пережить можно. За прошлый год ВВП в лоб $714 млрд. То есть потери составят менее 2% ВВП. Для сравнения Россия от западных санкций потеряла по разным оценкам от 0,5% до 1% ВВП. Как известно, Турция приобрела у России четыре дивизиона С-400 "Триумф", сумма контракта $2,5 млрд. Часть средств была оплачена за счет российского кредита. Данная сделка вызвала очень резкую реакцию США. Страны НАТО покупают американское оружие в добровольно принудительном порядке. Однако Турция при Эрдогане вспомнила свое имперское прошлое, пытается стать самостоятельным центром силы. Вассальная зависимость от США - эта роль не для современной Анкары. Как гласит древняя восточная мудрость, "ошейник раба легче доспехов воина".

Ну и в заключение. Идея объединения всех тюркских народов в одно государство высказывалась в западной прессе сразу после распада СССР еще в 1992. Сейчас эта идея намного ближе к реальности, чем тогда. И ясно, что центром притяжения тюркских народов будет Турция. Надежды, что им станет Казахстан лишены оснований. Тюркский мир это не только Турция, Азербайджан и постсоветская Средняя Азия, но важнейшие, экономически развитые регионы России – Татарстан, Башкортостан, Якутия. Конечно, сейчас сепаратизм регионов задавлен, но Путин не вечен и никто не знает – что будет потом. Единственное, что можно противопоставить данному вектору это концепцию русско-тюркского мира, Гумилева, Савицкого и.т.д. Конфликтовать с Турцией не стоит. Но побороться за первую скрипку среди тюркских народов однозначно стоит. Российская Федерация не только наследница СССР, романовской России или Византии, но и прежде всего Золотой Орды.

Александр Разуваев
26 июля 2019

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564201080
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