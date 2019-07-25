 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сарыаркинская пирамида киммерийцев будет завлекать туристов в КазахстанСарыаркинская пирамида киммерийцев будет завлекать туристов в Казахстан
14:19 27.07.2019

Как стало известно, к Сарыаркинской пирамиде планируют возить туристов. В Шетском районе Карагандинской области, где находится этот уникальный объект, будет создан археологический парк. Кто же такие киммерийцы, которые построили это загадочное сооружение?

Было бы логично пригласить на открытие археологического парка голливудского актера Арнольда Шварценеггера. Именно он воплотил в фильме "Конан-варвар" образ вождя киммерийцев, который стал каноническим. Сюжет ленты был основан на цикле фэнтези-романов Роберта Говарда. С историей его сочинения имели мало общего, но полюбившиеся писателю киммерийцы существовали на самом деле. К слову, Шварценеггер в фильме щеголял в головном уборе, напоминающем казахский борик с… рогами.

Киммерийцы жили в степи еще до скифов. Сарыаркинская пирамида, например, была построена 3 300 лет назад. Киммерийцы разводили лошадей и немного занимались земледелием. Их погребения находят на обширной территории от Саян до Черного моря. Ученые считают, что именно это племя первым научилось обрабатывать железо. Оружие киммерийцев отличалось от сакского. У них были длинные мечи и боевые топоры из железа. А вот доспехов воины не носили. Так что эпичный образ Конана-варвара с голой грудью в определенной степени правдив. Есть сведения, что на поле боя киммерийцев сопровождали огромные волкодавы.

На каком языке разговаривали киммерийцы – тайна, покрытая мраком. Однако по именам их царей можно судить о сильном иранском влиянии. Племя поклонялось Богине-матери так же, как и крымские тавры. В могилах киммерийцев находят много женских фигурок и фаллических символов.

В Центральной Азии киммерийцы правили тысячи лет. Их столицей было городище Кент в Карагандинской области. Поселение насчитывало десятки кварталов и мастерских. После изгнания из этих земель киммерийцы основали на Таманском полуострове новый город – Киммериду.

За 30 лет до основания Рима, в 783 году до нашей эры, киммерийцы вторглись в Лидию и Фригию и предали эти земли огню и мечу. Таким образом они основали на территории нынешней Турции государство Боспор Киммерийский. Царь Урарту Рус I бросил вызов пришельцам с востока и потерпел поражение в 722 году до нашей эры.

Царь киммерийцев Сандакшатру долго воевал против Ассирии. А его наследник царь Тугдамме смог завоевать страну, вступив в союз с Вавилоном и саками. В 640 году до нашей эры киммерийцы добрались до Египта и вступили в бой с армией фараона Псамметиха I – последний отбился с большими потерями. Затем неугомонные завоеватели вторлись в Иудею.

А вскоре власть киммерийцев уничтожили… саки. В 628 году до нашей эры царь Мади совершил военный поход в Переднюю Азию и разгромил киммерийцев. От этого поражения они так и не оправились.

К слову, знаменитые шапочки якобинцев, которые носили французские революционеры, ведут свою историю от головного убора киммерийцев. Еще один вклад этого племени в современную культуру – это… коньки! Во время раскопок захоронений киммерийцев в Украине были найдены самые древние коньки из рогов. Оказывается, древние кочевники катались по льду для развлечения!

Между прочим, на черном рынке можно купить немало артефактов той эпохи. Например, на сайте starina.ru сейчас продаются киммерийские удила всего за 60 тысяч тенге.

Алан ИСАЕВ | Нур-Султан

Источник - Экспресс-К
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