Един на всех: в ЕАЭС утвердят общую ставку акциза на сигареты

14:22 27.07.2019

Это позволит сдерживать развитие нелегального рынка табака



Евгения Перцева



Страны - участницы ЕАЭС уже через полгода могут подписать соглашение о единой ставке акциза на табачные изделия. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), заметив, что проект документа (есть у "Известий") разослан странам-участницам. Соглашение предполагает, что с 2024 года ставка акциза на сигареты в союзе должна составить €35 на 1000 штук, хотя каждая страна может отклоняться от этой суммы на 20% в сторону уменьшения или увеличения. Россия же уже достигла акциза в €35 за 1000 сигарет. А это значит, наша страна в дальнейшем не сможет активно его повышать.



Гармония в союзе



К концу года страны - участницы ЕАЭС могут подписать соглашение, которое предусматривает единую акцизную политику в отношении табачной продукции. Об этом "Известиям" сообщили в ЕЭК. Проект соглашения был подготовлен 21 июня, в нем указаны принципы ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию для стран - участниц Евразийского экономического союза. "Известия" ознакомились с документом, который уже одобрен советом ЕЭК и разослан государствам-участникам.



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Из проекта соглашения следует, что в ЕАЭС должна произойти гармонизация налоговой политики на табачную продукцию. В документе указано, что на 2024 год страны должны установить единую ставку в €35 на 1000 сигарет. При этом фактический размер акциза может отклоняться в большую или меньшую сторону лишь на 20%. В пресс-службе ЕЭК отметили, что в перспективе страны союза на площадке комиссии будут каждые пять лет вырабатывать единую индикативную ставку и диапазоны отклонений.



- Нам важно сформировать в ЕАЭС цивилизованный рынок алкоголя и табака, минимизировать нелегальный трансграничный переток продукции, сохранить здоровье населения, а для бизнеса –– создать равные конкурентные условия, - добавили в ЕЭК.



Согласно Налоговому кодексу РФ, сейчас в нашей стране ставка акциза составляет не менее 2568 рублей за 1000 сигарет (или €36,5), она высчитывается по сложной формуле, в которой есть две составные части. Но итоговое значение не должно быть ниже указанной величины. В 2021 году акциз увеличится до не менее 2778 рублей за 1000 штук.



Внутри ЕАЭС размеры акцизов могут различаться в разы. Например, в России ставки в четыре раза больше, чем в Белоруссии. В нашей стране размер акциза вообще самый высокий в союзе - более низкие ставки в других государствах провоцируют приток в РФ нелегальных табачных изделий. По результатам исследования, проведенного аналитическим агентством Kantar TNS, в I квартале 2019 года доля нелегального рынка сигарет в РФ достигла 10,3%, в то время как годом ранее она оценивалась в 7,7%.



В результате этого существенно изменилась структура российского табачного рынка: совокупный нелегальный сектор занимает теперь четвертое место по объему в рейтинге ключевых игроков, оттеснив на более низкие позиции несколько легальных производителей.



Догнать Россию



Заключение соглашения практически замораживает ставки акцизов на сигареты в России на ближайшие пять лет, сказал "Известиям" исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков.



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- Мы уже в этом году достигли того уровня, который указан как ориентир для 2024 года, –– €35 за 1000 штук. Как указано в соглашении, превысить этот уровень страна может только на 20%. Это минимальное ежегодное повышение рассчитано, видимо, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, - сказал он. - Однако именно за счет повышения акцизов можно привлечь в бюджет дополнительно сотни миллиардов рублей и одновременно снизить распространенность потребления табака, получить двойную выгоду.



Подписание соглашения лишит Россию этой возможности, отметил эксперт.



Он сказал, что необходимость подписания документа обосновывают возможным ростом контрабанды, но в России в этом году внедрена система отслеживания табачной продукции, цель которой решить проблему "теневой" торговли. То есть теперь каждую пачку сигарет можно будет проверить на подлинность. Получается, что для нашей страны нет выгод от подписания соглашения.



В Минздраве на запрос "Известий" не ответили. Но в 2017 году ведомство уже выступало против гармонизации ставок акцизов на сигареты. Как говорили в министерстве, этот механизм является ограничением для страны, устанавливая потолок роста акцизов. Как ранее отмечали эксперты, в Евросоюзе, например, нет подобной практики устанавливать минимальные ставки, ограничения и запреты в плане акцизов. Каждая страна сама решает, каким образом формировать акцизную политику и защищать население от табачной продукции.



Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок "Филип Моррис Ижора" в России Александр Мироненко сказал "Известиям", что компания всегда поддерживала идею постепенной гармонизации акцизных ставок на сигареты в странах союза.



- Текущий разрыв в ставках является основной причиной растущего перетока нелегальной табачной продукции в РФ. Впервые все стороны пришли к соглашению по индикативной ставке акциза и допустимым отклонениям, и это хорошая предпосылка для закрепления этой договоренности в соглашении, - отметил он.



По его словам, страны ЕАЭС - источник 45% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России. По результатам исследования Каntar TNS, табачная продукция, поступающая с территории стран союза и продаваемая без уплаты акциза и других налогов в российский бюджет, составляет 6,2% российского табачного рынка, или более 14 млрд сигарет. Значительный прирост доли поддельной продукции наблюдается в регионах, граничащих с Украиной, а также на Северном Кавказе и в Сибири.