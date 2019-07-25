Семипалатинск-4. Репортаж из мертвого города, - "Э-К"

14:23 27.07.2019

В мертвом городе еще теплится жизнь. Корреспондент "ЭК" побывал в Чагане



Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей



Семипалатинск-4, Семипалатинск-2, Половинки. Все это – прежние названия одного закрытого поселка городского типа, который даже не значился на картах. Время исправило эту ситуацию, и современный Чаган отображен топографами. Однако весь парадокс в том, что сам он к этому моменту практически перестал существовать...



Появление Семипалатинска-4, как и соседнего Семипалатинска-21 (Курчатова), служило одной общей цели – созданию советского ядерного щита. Однако если Курчатов был центром ныне закрытого Семипалатинского испытательного ядерного полигона, то в Чагане была сосредоточена дивизия дальней авиации стратегического назначения, самолеты которой могли переносить ядерное оружие, а также зенитно-ракетный полк. С момента своего образования в середине прошлого столетия и до самого распада Советского Союза Чаган представлял собой разделенный на две части военный городок, в котором проживали офицеры вместе со своими семьями.









На случай ядерного конфликта между СССР и его вероятными противниками летчикам из Чагана отводилась одна из ключевых ролей. Самолеты дивизии должны были разбомбить базы НАТО, а также стереть с лица земли крупные вражеские города. Чтобы встретить время "Ч" во всеоружии, воздушные асы регулярно совершали маневры в районе Тихого и Атлантического океанов, бороздили небо над Арктикой. Во многом благодаря именно их постоянному присутствию и удалось избежать войны. Вспыхни же она, сам Чаган неминуемо бы накрыл упреждающий удар неприятеля. Впрочем, городок был фактически уничтожен без единого выстрела и вмешательства со стороны, придя в упадок, после того как военные покинули его территорию.



Глядя на то, что осталось от некогда былого величия и воинской славы, отчетливо понимаешь: разруха – она не только в головах, как говорил профессор Преображенский. Разруха царит здесь везде и всюду: в зияющих холодной пустотой оконных проемах, в вырванных с мясом пожарных лестницах, в выкопанных водопроводных сетях, на месте которых остались огромные, как после артобстрела, воронки. С большим трудом можно представить, что когда-то в эпицентре этого запустения кипела жизнь: люди уходили на службу и спешили домой, любили, ссорились, мирились, строили планы... Наверное, такое же удручающее впечатление производит печально известная Припять, население которой, собственно, как и чаганцы, вынуждено было в сжатые сроки сняться с обжитых мест.



Все, что можно было продать даже за сущие копейки, разграблено мародерами. Пожалуй, нетронутыми остались лишь добротные железобетонные плиты, которыми вымощены местные улочки. То там, то здесь из-под них тянутся к солнцу сорняки, щедро удобряемые навозом: немногочисленные местные жители выживают разведением скота. Звенящую тишину изредка нарушает заливистое пение птиц и шум ветра в разросшихся деревьях и кустарниках, которые здесь можно повстречать даже на крышах панельных хрущевок, точнее того, что от них осталось.



Атмосфера заброшенного городка больше располагает к встрече с призраком, нежели с человеком. Поэтому, когда я увидел вдали между домов силуэт, то сначала подумал: померещилось. Однако фантом оказался вполне себе живым мужчиной средних лет.



– Что, братан, тоже за материалом приехал? – хохотнул он, когда мы поравнялись. – По-моему, здесь уже ничем не разживешься...



– Угу, за материалом. Для меня, пожалуй, его тут много, – ответил я, протягивая журналистское удостоверение. – Не подскажешь, как до аэродрома добраться?



– Не знаю, не здешний, – поспешил ответить мой визави. – Эх, такой город загубили! Вот как так?..



Легендарной достопримечательностью Чагана является его аэродром: именно здесь находились два тяжелобомбардировочных авиационных полка и отдельная авиационная эскадрилья, в которых несла службу мужская часть населения городка. Аэродром под условным названием "Филон" был одним из немногих в СССР, способных принять все типы самолетов и вертолетов. А в 80-х годах прошлого столетия его приспособили для приземления космоплана многоразовой космической системы "Буран". По воспоминаниям старожилов, однажды "Буран" таки совершил здесь посадку для дозаправки. В отличие от жилого городка, расположенного в десяти километрах севернее, взлетно-посадочная полоса военного аэродрома уцелела. Правда, на смену грозным бомбардировщикам да истребителям пришли мирно пасущиеся овцы да коровы...



Валентина Фоминична Сажина живет в Чагане с 1973 года и является "последней из могикан". Еще в середине 80-х ее муж-военный ушел к другой женщине, оставив ее одну с несколькими детьми ("У нас тут такое бл..дство было с этими офицерами!" – комментирует баба Валя). Сама она уехать так и не смогла.



Здесь остались только нищие и те, кому некуда ехать. Конечно, полковникам да подполковникам было легче: загрузили солдатики их имущество в контейнеры, погрузили в самолет – и лети себе. Когда же я хотела выехать в Россию в 1995 году, у меня запросили на таможне миллион, который мне и не снился. Пришлось вернуться, – рассказывает Валентина Фоминична. – К тому времени нашу квартиру вскрыли, а от гаража не оставили даже ворот. Я поплакала, собрала уцелевшие вещи и купила домик за пару тысяч.



По словам Валентины Фоминичны, разрушенный город и сегодня привлекает внимание проходимцев.



Что тут творилось, вы бы только видели! Мародерство страшное! Пригоняли бульдозеры, краны. На улицах стояли горы унитазов, ванн, раковин, которые вывозили на продажу. А сколько домов попалили! Подожгли даже школу – горела несколько дней! – с ужасом вспоминает очевидец тех событий. – Приезжают и сегодня: ищут, копают. Не зря говорили, что город будет кормить всех еще 30 лет.



Нередкие гости здесь журналисты: из США, Германии, России. Но чаще остальных, пожалуй, в Чаган наведываются его бывшие жители из разных уголков земного шара.



Жили мы все-таки хорошо: городок был чистый, зеленый. Ни в чем не нуждались, была своя пекарня, молокозавод, – грустит баба Валя. – Конечно, люди скучают, приезжают, плачут. Я успокаиваю: "Да что ж вы плачете! Вы уехали, а меня вот засосало...".



На въезде в Чаган всех встречает импровизированная стела, установленная его жителями, которых раскидало по всему свету. Под изображенным на черном камне стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем ТУ-95 выбита надпись "Часть наших сердец останется здесь навсегда. Чаганцы разных времен и стран". Из-за указанных там же "годов жизни" городка стела выглядит как надгробие. Впрочем, вопреки всему этот населенный пункт живет. Прежде всего, в воспоминаниях его жителей, создавших одноименный сайт chagan.ru.



"Сегодня это сайт уже несуществующего городка. Он прекратил свое существование вместе с развалом СССР. Теперь это как "зона" из произведения Стругацких. Здания разрушены и разграблены, городок мертвый, – говорится на главной странице ресурса. – Ни одной живой души. Только марево над раскаленным бетоном дороги. Но в памяти он остался таким, каким был в 1970-х"…