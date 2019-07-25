 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 27.07.2019
20:46  Каменное братство. Рахмон и Жээнбеков уверяют, что остановили "ворухскую войну"
14:23  Семипалатинск-4. Репортаж из мертвого города, - "Э-К"
14:22  Един на всех: в ЕАЭС утвердят общую ставку акциза на сигареты
14:19  Сарыаркинская пирамида киммерийцев будет завлекать туристов в Казахстан
07:18  Сколько готова заплатить Турция, чтобы снова стать великой? - А.Разуваев
06:50  Сексуальное образование в Киргизии. Как и когда рассказать ребенку про "это", - 24.kg
06:45  Турция для США уже не союзник, - Мехмет Перинчек

06:41  Депутаты УзбПарламента возмущены... "процессом сноса недвижимости в регионах"
06:32  В Каспии близ азербайджанской Ленкорани затонул иранский сухогруз "Шабахенг"
06:25  Комитет по защите политзаключенных требует привлечь Атамбаева к ответственности
00:56  XXI век и племенное государство. Чем обусловлено и мотивировано нынешнее противостояниев Йемене, - Захар Гельман
00:35  Пентагон форсирует цифровую модернизацию, - Л.Савин
00:19  Истеблишмент США опасается потерять Турцию, - В.Васильев
00:18  Куда дрейфует Грузия? - С.Тарасов
00:15  Перевоплощения разведчицы. Боевой путь туркменской актрисы Бибииран Алимовой (история)
00:14  Красная кнопка. В США командующий ядерными силами домогался до полковника
00:11  Рейтинг КазЭлиты: №1 Токаев, №2 Масимов, №3 Мамин...
00:06  Россия атаковала избирательные системы во всех 50 штатах, - доклад Сената США
Пятница, 26.07.2019
21:01  Смогут ли Молдавия, Украина и Румыния атаковать Приднестровье, - А.Храмчихин
20:04  В Великобритании сформировано правительство камикадзе, - Ф,Селимова
19:44  В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко: не смог выговорить название института
17:24  Зеленая опричнина. Ждать ли на Украине диктатуры "Слуг народа", - С.Стремидловский
17:22  К вопросу о реинтерпретации духовного наследия казахов. Кто такой поэт-жырау? - Н.Даутбек-кызы
16:15  Сирийский Идлиб в преддверии ада, - Spiegel
15:55  Экс-кыр-президент Атамбаев частным SuperJet 100 вернулся на родину
13:23  Китай и перспективы реинтеграции России, - В.Павленко
13:20  Экономисты предсказывают новый экономический и финансовый кризис, но им не верят, - Жан-Марк Сильвестр
13:16  "Я был советником министра, теперь не хочу", - исповедь утомленного каз-болашакера Сулеймена
13:04  КазГосцентр поддержки кино возглавила оскароносная (по шорт-листу) Гульнара Сарсенова
13:02  Китай перекраивает экономическую карту мира, - Мордехай Чазиза
13:00  "Шею сверну", - любимое выражение Аркадага II-го (Сердара I-го)
12:58  Или Зеленский объявил Путину танкерную войну, или это была провокация Кремля, - "СП"
12:53  Англичанка Джейн вышла замуж за узбека Нуриллохона и переехала жить к нему в кишлак, - Zarnews
08:57  МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспий
07:32  Ханьхуэй сменит Хуэя в качества посла Китая в России
07:21  В Узбе сочиняют "Стратегию управления госдолгом" (19,1 млрд "баков")
07:14  В Антикоррупционном агентстве Казахстана созданы департаменты: добропорядочности, партнерства, превенции... (поллюции? - тоже красивое слово)
07:03  Матерый ташкентец Равшан Гулямов стал советником Мирзиеева по экономике, инвестпроектам и внешней торговле
06:55  Жээнбеков и Рахмон лично попытаются остановить Ворухскую камне-войну
06:49  Заплыв на дно: США приготовились обрушить доллар, - Д.Мигунов
06:45  Кремль предложил Атамбаеву и Жээнбекову работать вместе, - В.Панфилова
00:08  Почему таджики часто сидят на корточках?
00:07  Китай покажет Америке, что пошлины его экономику не поколеблют, - В.Скосырев
00:05  Оживший Бердымухамедов появился на публике, - В.Панфилова
00:00  Ближний Восток на опасном перекрестке. Будут ли США рубить персидский узел? - Е.Пустовойтова
Четверг, 25.07.2019
20:38  В деле чечено-кыргызского "авторитета" Батукаева вылезли "уши" чиновников из Кремля? - ВБ
19:56  Сижжакнули. Конфискованную резиденцию Гули Каримовой передадут фут-федерации зятя Мирзияева
19:44  МАГАТЭ временно возглавил румын К.Феруцэ
19:15  Дан старт процессу вступления Узбекистана в ВТО
19:09  Нечаянная рада: почему "партия войны" проиграла на украинских выборах, - И.Кармазин
19:07  Почему китайского "военного слона" США заметили сейчас?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Каменное братство. Рахмон и Жээнбеков уверяют, что остановили "ворухскую войну"
20:46 27.07.2019

Жээнбеков: Кыргызстан и Таджикистан издревле жили в мире и согласии

"Два братских народа Кыргызстана и Таджикистана издревле жили, и сегодня живут в мире и согласии", - подчеркнул Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 июля, на встрече с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в городе Исфара в рамках краткосрочного рабочего визита.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что рассматривает сегодняшнюю встречу, как историческую.
"Главы государств Кыргызстана и Таджикистана впервые со дня нашей независимости провели встречу на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана. Это случилось благодаря мудрому решению уважаемого Эмомали Рахмона, который поддержал наше предложение", - подчеркнул он, выразив пожелание определить приоритетные направления дальнейшего взаимодействия стран.

"Безусловно, наша встреча заложит солидную основу для продолжения политического диалога и организации Вашего официального визита в Кыргызстан", - сказал он.
Жээнбеков еще раз отметил, что народы двух стран связывают традиционные узы дружбы, добрососедства, историческая и культурная общность.

"К сожалению, недавно на нашей приграничной территории случился инцидент. Нам необходимо совместно и объективно его расследовать и принять конкретные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - подчеркнул президент.

"Мы предлагаем придать переговорному процессу динамику и результативность. Важно продолжить работу по вопросам кыргызско-таджикской госграницы, следуя принципу "от простого к сложному". Убежден, что мы совместными усилиями превратим наши границы в ворота созидания, мира и благополучия", - добавил он.

По завершению встречи в городе Исфара, главы двух государств прибудут в город Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана. Переговоры Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона продолжатся завтра, 27 июля, Президенты обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564249560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 июля 2019 года №76
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 июля 2019 года №79
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание Государственной комиссии по вопросам развития г. Нур-Султан
- Рейтинг управленческой элиты РК за 2 квартал 2019 года
- Кадровые перестановки
- Fitch Ratings: новый президент Казахстана сохраняет преемственность экономической политики
- Компания "Danone" планирует запустить "Школы для фермеров" в Казахстане
- Великая экономика разрушенная неолибералами
- ЗОЖ процветает на обмане и страхе смерти
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  