 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Project Syndicate: Что в действительности происходит на рынке труда США?
00:18 28.07.2019

В большинстве случаев темпы роста заработной платы оставляют желать лучшего, поскольку уровень заработной платы едва поспевает за ростом стоимости жизни. Фактически, в мае 2019 года средний реальный (с поправкой на инфляцию) недельный заработок 80% промышленных рабочих и рабочих, не занимающих административных должностей, оказался примерно таким же, как в 1974 году.

МАКСИМ ИСАЕВ

Соединенные Штаты переживают самый продолжительный период экономического роста за всю свою историю, который уже превзошел десятилетний период экономического роста, зафиксированный между 1991 и 2001 годами. И все же, несмотря на то, что большинство стандартных показателей - уровень безработицы, рост числа вакансий - указывают на наличие динамичного рынка труда, для большинства граждан США жизнь не кажется медом, пишут Ленни Мендонка и Лора Тайсон в статье для издания Project Syndicate.

В большинстве случаев темпы роста заработной платы оставляют желать лучшего, поскольку уровень заработной платы едва поспевает за ростом стоимости жизни. Более 4,3 млн работникам, желающим работать полный рабочий день, приходится работать неполный рабочий день. Как признался председатель управляющего совета Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на недавних слушаниях в Конгрессе, проблема заключается в том, что уровень заработной платы растет медленнее, чем в предыдущие периоды. Стандартные экономические модели, связывающие уровень безработицы с ростом заработной платы и инфляцией, потерпели крах, запутав макроэкономистов и усложнив работу ФРС. Ежегодный номинальный рост заработной платы должен быть не менее 3,5?4% - вместо нынешних 3%, - чтобы соответствовать целевой инфляции ФРС в 2% и росту производительности труда на 1,5%.

Фактически, в мае 2019 года средний реальный (с поправкой на инфляцию) недельный заработок 80% промышленных рабочих и рабочих, не занимающих административных должностей, оказался примерно таким же, как в 1974 году. На протяжении десятилетий заработная плата росла в основном для топовых вакансий, в то время как реальная заработная плата менее оплачиваемых вакансий фактически сокращалась, что еще более обострило неравенство, которое сильно коррелирует с этнической принадлежностью, расой и полом.

Для многих граждан США проблема заключается не в том, чтобы найти работу, а в том, чтобы найти работу, которая обеспечила бы им прожиточный минимум. Федеральная минимальная заработная плата осталась на уровне десятилетней давности ($7,25 в час). В 2019 году в 18 штатах увеличили уровень минимальной заработной платы, что привело к повышению заработной платы для пяти миллионов работников. Увеличить минимальную заработную плату также планируют еще в четырех штатах. Кроме того, в последние годы минимальную заработную плату увеличили как в красных (республиканских) штатах, так и в синих (демократических) штатах.

Тем не менее, несмотря на то, что федеральные и местные органы власти приняли ряд мер по оказанию помощи трудящимся, географические различия усиливаются. Согласно новому исследованию McKinsey Global Institute, рост заработной платы и уровня занятости сильно варьируются в зависимости от города, штата или региона. Данная тенденция имеет долгосрочный характер, однако она ускорилась после рецессии 2008?2009 годов. Как на федеральном уровне, так и в отдельных штатах, рост занятости был зафиксирован в основном в городских районах, в то время как уровень занятости в сельских общинах и неблагополучных городах продолжил снижаться. Особенно пострадали промышленные центры и сельские районы на юге, юго-западе и в Среднем Западе, где в настоящий момент сохраняются высокие показатели безработицы и опиоидной зависимости среди мужчин старшего возраста. Что еще хуже, мобильность работников снизилась: доля взрослого населения, которое перемещается каждый год, упала примерно с 20% в 1950-х годах до нынешних менее 10%.

Эти географические диспропорции возродили интерес к политике на местах, направленной на повышение уровня занятости в депрессивных районах. В число наиболее перспективных предложений вошли субсидии на заработную плату, уровень которых варьируется в зависимости от региона, а также специализированные программы обучения, адаптированные к местным рынкам труда. В Калифорнии, например, создали комиссию "Будущее сферы труда", которая должна проанализировать возможное влияние процесса автоматизации на уровень занятости и рост заработной платы на территории всего штата. Комиссии предстоит решить немало проблем. Шесть из десяти калифорнийских рабочих не имеют высшего образования. По разным оценкам, до 33% рабочих мест в Калифорнии могут быть ликвидированы из-за процесса автоматизации. Комиссия должна позаботиться о повышении уровня образования у рабочих, с тем чтобы они могли идти в ногу с меняющимися требованиями на рынке труда.

Как показывает нынешний экономический рост, сильный совокупный спрос имеет важное значение для создания новых рабочих мест, но его недостаточно для обеспечения устойчивого роста заработной платы для большинства работников и сокращения разрывов между городами, штатами и регионами. Только разумная и дальновидная политика может изменить ситуацию.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564262280
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