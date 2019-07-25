Зверушки в Алматинском зверинце массово умирают... от старости

00:41 28.07.2019

Массовый падеж животных в Алматинском зоопарке – неблагоприятное совпадение



26 Июля 2019 Александр КАМИНСКИЙ | Алматы



Массовая гибель животных в Алматинском зоопарке в последние два месяца не является результатом злонамеренных или неквалифицированных действий работников алматинского зоопарка, а стала результатом целого ряда неблагоприятных совпадений.

К такому выводу пришла экспертная комиссия, которая была создана для расследования причин целой серии смертей животных, происшедших в последнее время. Напомним, что в Алматинкском зоопарке недавно умерли два львенка, два жирафа, старая тигрица и лось.

Как объяснил член комиссии, эксперт программ развития ПРООН по биоразнообразию Константин Плахов, маленькие львицы Гера и Ассоль поступили в зверинец в плохом состоянии от частных лиц и пали от панлейкопении. Лось Рокки также был принят из частных рук и отличался болезненной худобой. Он погиб после профилактической дегельминтизации. Жирафиха Грация, как показало вскрытие, умерла от двустороннего инфаркта почек, хотя первоначально ее лечили от инфекционного заболевания (а для прессы даже озвучивалась версия об оторвавшемся тромбе). Причиной смерти ее двухлетней дочки Алмы стала вирусная инфекция.



Проблема вакцинации от инфекционных болезней остается нерешенной до сих пор, поскольку специально для жирафов вакцин не выпускается, а использование препаратов, которыми прививают крупный рогатый скот, может быть опасно. Теперь в зоопарке осталось только три жирафа, двое из них в весьма преклонном возрасте – 18 и 20 лет.



Начиная с 2010 года коллекция зоопарка обновлялась лишь однажды. Звери стареют. Тигрица Рада умерла от старости, белому медведю Алькору, условия содержания которого критиковали зоозащитники, уже 30 лет. В категорию выбракованных по старости или болезни попадают 1 263 животных – правда, в большинстве своем это обитатели аквариума.



Тем не менее комиссия нашла и недостатки в работе ветеринарных служб. Были уволены заместитель директора зоопарка по зооветеринарной части, главный ветврач зоопарка, несколько человек технического персонала и сотрудников охранной фирмы.