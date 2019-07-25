 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Критический момент. Снос подрывает саму идею узб-государственности, - Н.Макаренко
01:01 28.07.2019

Ничто не нанесло такого вреда отношениям между гражданами и государством в последние три года в Узбекистане, как сносы. Сейчас наступил критический момент, пишет Никита Макаренко.

Что такое государство? Когда-то, давным давно, люди жили первобытно-общинным строем. У них не было ни президента, ни парламента, ни прокуроров. Существует множество теорий о том, как возникло государство. Давайте считать, что государство - это общественный договор. Потому что так мне легче описать нашу жизнь в Узбекистане.

Чтобы общество процветало, могло производить продукты и защищаться от врагов, люди однажды решили, что им нужен лидер. Люди написали законы. Назначили специальных людей, следящих за исполнением законов. Стали платить налоги, чтобы этих людей содержать.
Так, сотрудничая вместе, homo sapiens создали первые государства. С тех пор схема неоднократно менялась - тираны узурпировали власть и нарушали договор, греки придумали демократию. Но в целом, принцип остался тем же самым. Общество делегирует полномочия группе людей в целях процветания. Это и есть договор.

В Узбекистане общественный договор звучит так: Мы любим эту землю, живем здесь, хотим, чтобы она процветала. Мы понимаем, что прогресс может занять очень много времени. Мы осознаем, что множество проблем еще не решено - коррупция, кумовство, бюрократия. Но мы готовы работать и ждать. В обмен власть имущие нас защищают, следят за справедливостью и вносят свой вклад в общее развитие.

И тут появляется снос. Это новая штука. Мы не видели его раньше. Этой проблемы не было. И снос разрушает договор. Снос подрывает саму идею государственности. Государство, призванное тебя защищать, сносит твой дом и отправляет жить на улицу в палатке.

Возникает справедливый вопрос. Если государство не выполняет свою часть договора, то зачем тогда выполнять свою? Люди смотрят на то, что происходит в Ташкенте, Янгиюле, Яккабаге, Ургенче. И справедливо думают. Раз государству так можно себя вести, значит и мы будем вести себя так же.

Зачем покупать дом, если его снесут? Зачем работать честно, если все отберут? Зачем платить налоги, если их украдут? Зачем писать правду, если тебя могут наказать? Зачем жить здесь, если можно поехать в другую страну?
Это очень опасно. Критический момент наступил. После него люди перестанут доверять государству, перестанут соблюдать общественный договор, и любой прогресс будет невозможным.

Ничто еще не нанесло такого вреда отношениям между гражданами и государством в последние три года в Узбекистане, как сносы.

СМИ и общественность постоянно пытаются привлечь к этому внимание. Еще одной ссылки не будет, этот материал пришлось в марте удалить. Но никто на наши сигналы внимания не обращает, наоборот, намекают: "молчите". Как будто проблемы нет. А ведь мы делаем полезное дело.

Мы чутко видим беду и предвещаем катастрофу. Мы разглядели ее еще год назад и постоянно напоминали. Но никто не прислушался. Нужно было ждать, пока беда прорвется в виде подожженного заместителя хокима и протеста на трассе.

Что делать теперь?

Со сносами нужно расправиться решительно, максимально жестко. Так, как будто это вторгся внешний враг. Ввести мораторий. Полностью остановить любые сносы по всей стране. Выработать максимально прозрачные и четкие правила. Ввести жесточайшую ответственность за нарушение правил. Сделать собственника жилья и предпринимателя недосягаемым. Лучше перебрать, чем недобрать.

Доверие нужно теперь восстанавливать, и это будет непросто. Общественный договор должен выполняться с двух сторон. Мы продолжим закрывать глаза на многое, и продолжим работать.

Но только если вы будете выполнять его со своей стороны. Закон. Порядок. Справедливость. Этого достаточно.

Никита Макаренко
Журналист, продюсер, музыкант и драматург.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564264860
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