 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Бросать людей на улице, разрушив их жилье - варварство", - против сносов выступил минюст Узба Давлетов
07:58 28.07.2019

"Бросать людей на улице, разрушив их жилье - варварство" - глава Минюста
"Бросать людей на улице, разрушив их жилье и не выплатив компенсации, - варварство", - заявил министр юстиции Русланбек Давлетов. Он потребовал от местных хокимиятов прекратить нарушать права граждан при сносах.

Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов потребовал от всех местных хокимиятов прекратить нарушать права граждан, включая право собственности. Об этом он заявил в субботу на заседании по итогам работы органов юстиции в первом полугодии, сообщила "Газете.uz" пресс-служба Минюста.
Изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд, сносы жилых и нежилых объектов не всегда происходят в рамках действующего законодательства, что приводит к увеличению недовольства граждан и снижению доверия населения к власти, отметил глава министерства.

В рамках акции по приему и рассмотрению онлайн-обращений в сфере соблюдения прав граждан на недвижимое имущество, которую Минюст провел в мае-июне, выявлено 874 случая нарушения законодательства. Органы юстиции внесли в соответствующие организации 236 представлений, 100 предупреждений. В суды внесено 360 исковых заявлений на 30,3 млрд сумов.

"Эти результаты - лишь капля в море. Работники системы юстиции должны понять всю серьезность данного вопроса, понять, что принятие мер против нарушения законодательства в данной сфере является нашей первоочередной задачей", - сказал Русланбек Давлетов.
"В мире нет ни одного экономически развитого государства, в котором бы не обеспечивалась неприкосновенность собственности. Неприкосновенность собственности - одна из высших норм, закрепленных в нашем законодательстве, и все отношения полностью урегулированы. Однако на практике чиновники забывают об этих правилах и порядках. В результате верховенству закона в жилищных вопросах нанесен серьезный урон", - отметил министр.
"Что это значит? Бросать людей на улице, разрушив их жилье и не выплатив компенсации, - варварство, - подчеркнул глава Минюста. - Это неправильно как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения общечеловеческих ценностей. Это не соответствует и международным документам, к которым присоединился и признал Узбекистан".

По мнению министра, все города перестраиваются, ветхие сооружения сносятся, идет благоустройство, это естественный процесс, который свойственен всем обществам. Однако для всех действий, лиц, живущих в XXI веке в качестве цивилизованного общества, высшей ценностью должен быть закон. Недопустимо осуществлять строительство или благоустройство путем нарушения прав человека, путем нарушения закона.
"В этой связи первостепенная задача органов юстиции, нас, - предотвращение нарушений законодательства. Каждый работник должен сердцем прочувствовать, насколько серьезной является проблема сноса жилья, то есть представить на месте этих людей себя, своих детей, больше ничего не надо", - сказал он.
"Обратите внимание еще на один аспект, - продолжил Русланбек Давлетов. - Вопрос не только в здании, материальном богатстве. Ведь со сносом жилья стираются и воспоминания, связанные с домом. Место, где родился и вырос, двор, где играл в детстве, детские воспоминания, даже уникальный запах дома - все это дорого для каждого человека. Многие дома передаются из поколения в поколение, это высокое личное нематериальное богатство и неотделимые от жизни человека воспоминания".

Источник - gazeta.uz
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