 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Никто не имеет права принудительно привлекать студентов и учащихся к "маршировкам", - Таджминкульт Орунбекзода
09:24 28.07.2019

Никто не имеет права принудительно привлекать студентов и учащихся к "маршировкам", - министр культуры Таджикистана
Шамсиддин Орунбекзода, министр культуры Таджикистана, заявил, что никто не имеет права принудительно привлекать студентов и учащихся к так называемым "маршировкам", передает Радио Озоди.
26 июля на пресс-конференции по итогам первого полугодия Орунбекзода сказал, что явка на "маршировки" является добровольной. "Кто хочет, может идти, кто не хочет, может не ходить", - заявил он.

"Маршировкой" называют тренировки учащихся к парадам и другим торжественным шествиям, которые ежегодно организовываются перед праздничными событиями в Таджикистане. Такие "маршировки" длятся иногда месяцами в жару и в холод, в том числе за счет учебного времени студентов. Учебные заведения считают участие студентов на таких "маршировках" обязательными и предупреждают о том, что те учащиеся, которые не будут принимать участие в них, будут отчислены.

Эта тема была затронута на пресс-конференции, так как министерство культуры является наряду с министерством образования ответственным ведомством за проведение маршировок с участием студентов и учащихся. Сайрам Мусоева, журналист издания "Истикбол", которая еще учится в ВУЗе, обратилась к министру с вопросом: "Вы утверждаете, что никто не принуждает студентов идти на маршировки, однако в институте говорят, что есть специальный приказ министра культуры, в котором указано "если студент не ходит на маршировки, он подлежит отчислению". Что Вы скажете по этому поводу?".
В ответ министр культуры сказал, что такого указания нет и оно не имеет законного основания, и, в свою очередь, переспросил журналистку, "желает ли она сама лично участвовать на маршировках?". Студентка ответила прямо: "У меня нет никакого желания".
Орунбекзода прокомментировал ответ Мусоевой: "Если не хотите, можете не участвовать" и добавил, что он как министр культуры не имеет полномочий исключать ее из института.

Коллективные маршировки молодежи проводятся в рамках программы торжественных мероприятий, в течение одного-двух месяцев, перед празднованием Навруза, Дня независимости или Дня единства. На таких маршировках задействовано до 50-60 тысяч учащихся.
Некоторые из родителей жалуются на то, что студенты ходят на маршировки в ущерб учебе. Они говорят, что власти, как и в советское время, проводят с размахом различные государственные праздники, но тратят на это больше времени и денег.

В прошлом не только родные студентов и специалисты, но даже отдельные руководители обращали внимание на то, что такого рода маршировки негативно влияют на учебный процесс и усвоение учебного материала студентами. Махмадсаид Убайдуллаев, бывший мэр города Душанбе, на одном из совещаний в 2012 году сказал, что учащиеся не должны во время занятий привлекаться на маршировки.
Нуриддин Саид, министр образования и науки, во время пресс-конференции в январе этого года сказал, что студенты не освобождаются от занятий для участия на маршировках и привлекаются только после уроков. По его мнению, студенты, которые участвуют на маршировках, получают стипендию и таким образом им покрываются расходы на питание и проезд в общественном транспорте.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564295040
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