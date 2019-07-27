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Шведская модель сексуализма. Можно ли победить проституцию? - В.Белаш
10:44 28.07.2019

Почему идея криминализации потребителя сексуальных услуг потерпела неудачу

В 1999 году Швеция перенесла уголовную ответственность за проституцию с самой проститутки на ее клиента. Тогда казалось, что такая мера борьбы идеальна, а вместе с проституцией в прошлое уйдут и связанные с ней преступления. Несмотря на то, что "шведская модель" получила достаточно широкое распространение, ее сторонникам не удалось представить более или менее убедительных свидетельств того, что она успешно работает.
Великая шведская революция
В 1999 году впервые в мире в Швеции было на законодательном уровне закреплено то, о чем наиболее радикальные феминистки говорили всегда. В паре "мужчина и женщина" мужчина - всегда агрессор, а женщина - всегда жертва насилия. В Швеции этот постулат был подтвержден, в самом, казалось бы, однозначном случае - секса за деньги.

Даже в ситуации, обыгранной в фильме "Бриллиантовая рука", обогатившей русский язык еще одной крылатой фразой, назойливая секс-работница в соответствии с шведским уголовным кодексом (гл. 6, ст. 11) была стороной униженной, а "руссо туристо" с его "облико морале" безусловно рассматривался бы как преступник.

Вход в ночной клуб, расположенный рядом с улицей Лангштрассе в Цюрихе, которая знаменита как улица Красных фонарей.
Фото: Reuters
Шведская модель, как утверждали и продолжают утверждать ее сторонники, наносит сокрушительный удар по проституции, попутно помогая бороться и с другими преступлениями: наркоторговлей, сутенерством, контрабандой людьми.
"Шведский муляж"
Изначально реформа не вызывала серьезной критики: невозможно было обнаружить изъяны в том, что никогда нигде не применялось на практике. Споры же о том, как некоторая услуга может быть одновременно легальной и незаконной (сексуальные услуги было запрещено покупать, но не продавать), имели чисто теоретический характер. Со временем шведскую модель переняли и другие страны мира. Сейчас она действует в Израиле, Ирландии, Исландии, Канаде, Финляндии, Франции и в одной из провинций Соединенного Королевства - Северной Ирландии. В 2014 году Европейский парламент призвал страны-члены ЕС принять ее. К этому списку готовится присоединиться Испания.

Каково положение секс-работников в России
С момента, когда шведская модель начала действовать, прошло уже 20 лет, однако никаких серьезных доказательств того, что она успешно работает, никто так и не представил. Более того, по данным журнала The Economist, сейчас численность проституток в Швеции только растет. Количество мужчин, говорящих, что пользуются их услугами, снизилось, но вполне возможно, многие клиенты просто боятся признаваться в том, что регулярно совершают уголовное преступление.
Между тем растет список негативных последствий запрета на покупку секса. К примеру, во Франции, как следует из опроса, 40% проституток говорят, что введение запрета всерьез ограничило их возможность самим назначать цену услуг и настаивать на обязательном использовании презервативов. Проститутки в Ирландии и Франции говорят о росте насилия по отношению к ним.
В частности, в одной из организаций, которая занимается проблемами проституции, Ugly Mugs, говорят, что после криминализации покупки секса число нападений на проституток выросло на 80%.
При этом, по официальным данным, количество заявлений с их стороны падает: проститутки по-прежнему боятся контактов с полицией.
Многие также сомневаются в том, что шведская модель помогает бороться с сутенерством и торговлей людьми. По данным шведской полиции, уменьшилось только число заявлений в полицию, что никак не говорит о снижении уровня торговли в целом.

Некоторые владельцы ночных клубов в Австрии предлагают своим клиентам бесплатные услуги проституток, компенсируя девушкам потери из своего кармана. Таким образом, они протестуют против высоких налогов для секс-работниц.
Фото: Reuters

Наконец, скептики говорят, что нет никаких серьезных причин верить тому, что сама проституция сократилась благодаря введению шведской модели. Она просто меняет обличье. По данным полиции Стокгольма, за период с 2009 по 2012 год число салонов тайского массажа (а именно под них, как показывает практика, часто маскируются нелегальные публичные дома) выросло втрое, а большинство проституток перешло на работу на дому, что затрудняет точные подсчеты.
Борьба за счастье проституток
Тем не менее у шведской модели есть множество сторонников даже в Нидерландах - стране, которая буквально ассоциируется с идеями либертарианства и спокойного отношения к проституции. В начале месяца парламент страны начал обсуждать вопрос о криминализации покупки секса. Сделал он это под давлением двух сил, обычно стоящих по разные стороны баррикад: феминисток и ярых христиан-традиционалистов.

В Амстердаме проститутки с полудня и до глубокой ночи привлекают клиентов, стоя в витрине.
Фото: Horacio Villalobos - Corbis / Corbis via Getty Images
Против них активно выступают сами проститутки, которые видят в этой норме еще большую угрозу не только своему бизнесу, но и своей жизни.
Нидерланды уже демонстрируют то, как в случае принятия слишком жестких законов легальная проституция постепенно переходит в тень. Проституция в стране легализована, но жестко контролируется.
Лицензия может стоить до €10 тыс., и ее необходимо постоянно продлевать. К рабочим местам проституток применяются все обычные требования по безопасности рабочих мест, все нормы по освещенности и прочим вопросам, не делая никаких скидок на особенности профессии (к примеру, на склонность проституток и их клиентов к меньшей освещенности).
В результате, по данным властей, количество лицензированных проституток в стране сократилось с 1100 в 2006 году до 700 через пять лет.
Как проститутки прогнали туристов из квартала красных фонарей
Проститутки жалуются на то, что требования финансовой отчетности и налоговых органов просто невозможно выполнять из-за нежелания банков открывать им счета для ведения бизнеса.
Как заметила в интервью The Economist представительница Информационного центра о проститутках в Амстердаме, "никто так не хочет появления более безопасной секс-индустрии, как те, кто в ней занят". Другое дело, что феминистки и христианские активисты не собираются спрашивать их совета.

Вячеслав Белаш
"Коммерсантъ" от 27.07.2019,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564299840
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