Рахмон и Жээнбеков продолжили "ворухские" погран-переговоры в Чолпон-Ате

15:09 28.07.2019

27 июля 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Встреча в Чолпон-Ате. О чем говорили президенты Кыргызстана и Таджикистана



Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Таджикистана Эмомали Рахмон продолжили переговоры сегодня в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков отметил, что приезд Эмомали Рахмона придаст дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству.



"Мы удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации двустороннего сотрудничества. Мы проявили единство мнений по ускорению делимитации кыргызско-таджикской границы, договорились по границе вести работу "от простого к сложному", придерживаясь взаимного уважения и учета взаимных интересов. Мы обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водноэнергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. В данном контексте КР высоко оценивает и поддерживает созидательную политику РТ по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.



Он заметил, что благодаря поддержке Эмомали Рахмона проведена историческая встреча на приграничной территории.

"Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества", - заявил глава Кыргызстана.



"Весьма рад нашей встрече на гостеприимной кыргызской земле. Она позволит нам продолжить конструктивный диалог по актуальным вопросам кыргызско-таджикской повестки. Мы заинтересованы в стабильном развитии взаимодействия с Кыргызстаном, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений. Таджикистан вновь подтверждает готовность укреплять политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения", - отметил Эмомали Рахмон.



Напомним, что Сооронбай Жээнбеков вчера, 26 июля, по приглашению Эмомали Рахмона совершил краткосрочный рабочий визит в Исфару (РТ). На встрече главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства, в том числе демаркацию и делимитацию кыргызско-таджикской государственной границы.