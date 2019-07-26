 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбПремьер Арипов потребовал прекратить сносы с нарушениями законов
20:26 28.07.2019

Премьер-министр поручил прекратить сносы жилых и нежилых объектов без уведомления и выплаты компенсаций, пересмотреть генпланы с учетом минимизации ущерба и обновить законодательство.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, посетивший в субботу Ургенч, провел видеоселекторное совещание по вопросу сносов недвижимости с участием руководителей областей, министерств и ведомств.
В пятницу ночью около 200 человек, недовольных невыплатой компенсации за снесенное жилье, перекрыли автодорогу Ургенч-Ханка. Ранее - 20 июля - в Яккабагском районе Кашкадарьинской области заместителя хокима района, пытавшегося бульдозером снести двухэтажный магазин, облил бензином и поджег владелец здания.

Как сообщили источники "Газеты.uz" в правительстве, на совещании за серьезные недостатки в работе строго предупреждены хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.
Кроме того, хокиму Ургенча Шухрату Абдуллаеву и прокурору города Ж. Давлатову вынесен выговор. Хоким Яккабагского района Шохмурод Донаев и прокурор района Жамшид Халилов были увольнении по итогам изучения, проведенного Администрацией президента. В отношении заместителя хокима Яккабага по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева, превысившего полномочия, возбуждено уголовное дело.

Абдулла Арипов подчеркнул, что вопрос, связанный со сносами жилых и нежилых объектов, взят под личный контроль президента Шавката Мирзиеева.
Глава правительства заявил о внедрении с 27 июля новой системы по вопросам сносов. Отныне председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента обязаны согласовывать планы территорий, запланированных к сносу, с Кабинетом Министров.
Министерству строительства поручено пересмотреть все генеральные планы и при их разработке максимально минимизировать возможный ущерб жилым и нежилым объектам.

Министерству юстиции поручено провести повторную инвентаризацию действующих нормативно-правовых актов, связанных со сносом недвижимости и выплатой компенсаций, и внести в правительство предложения по их совершенствованию.

Абдулла Арипов поручил председателю Совета Министров Каракалпакстана, хокимам областей и Ташкента начиная с 27 июля прекратить снос жилых и нежилых объектов в случае отсутствия предварительного уведомления граждан и невыплаты компенсации. Именно эти действия местных властей, нарушающие законодательство, вызывают сильное недовольство населения в последние годы.
Проблему массовых сносов недвижимости с нарушением законодательства ранее подвергли критике депутаты Законодательной палаты. Накануне о проблеме высказались министр юстиции Русланбек Давлетов и председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов.

Источник - gazeta.uz
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