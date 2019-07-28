Союзный рубль может оказаться российским? - А.Воробьев

20:29 28.07.2019

Как Москве и Минску прийти к единой валюте



Об авторе: Александр Вячеславович Воробьев – научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института востоковедения РАН.



28.07.2019



Москва и Минск не должны торопиться с введением единой валюты. Об этом заявил "Эху Москвы" министр экономического развития России Максим Орешкин. Переход на единую валюту должен стать завершающим этапом интеграции России и Белоруссии, считает глава министерства. "Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит. Нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям", – подчеркнул Орешкин.

Этим высказыванием федеральный министр подвел своеобразную черту под разговорами о скором введении единой валюты между Россией и Белоруссией. В ближайшей перспективе такой шаг, вероятно, не будет сделан. А позиция Москвы, таким образом, совпала с позицией официального Минска. В соседнем государстве в последние месяцы не раз подчеркивали, что торопиться с введением единой валюты не стоит: необходимо пройти все этапы интеграции и создать необходимые условия для такого шага. "В самом союзном договоре написано, что в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям уже финалом становится единая валюта. Поэтому, наверное, этой конструкции мы будем придерживаться", – заявлял министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой в июне на полях Петербургского экономического форума.



Введение единой валюты в рамках Союзного государства России и Белоруссии видится, с одной стороны, логичным шагом: товарооборот между двумя странами растет. Так, по итогам прошлого года он вырос почти на 10% и превысил отметку в 30 млрд долл. Для Российской Федерации торговля с Минском в общих цифрах, конечно же, менее весома, но также достаточно значима: на Белоруссию приходится почти 5% всего товарооборота России. При этом традиционно высока доля экспортируемой из России в Белоруссию продукции машиностроения. В целом же в межрегиональном сотрудничестве с Белоруссией участвуют 80 субъектов Российской Федерации.



Однако, несмотря на столь тесный уровень экономического взаимодействия, есть и факторы, которые заставляют стороны занимать более сдержанные позиции в вопросе введения единой валюты. Прежде всего речь идет о позиции Минска. Профессор кафедры аналитической экономики и эконометрики Белорусского государственного университета Михаил Ковалев указывает на то, что потенциал российской экономики намного превосходит потенциал белорусской. Это вызывает у ряда экспертов и экономистов опасения, что в случае введения единой валюты небольшая экономика Белоруссии будет поглощена российской. При этом, считает Ковалев, не имеет принципиального значения то, будет ли введена новая общая валюта двух стран, либо же Минск перейдет на рубли РФ.



Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович указывает на серьезные различия в монетарной политике двух стран, существующие сегодня. "Монетарная политика Центрального банка России выдержана в духе достаточно жесткого монетаризма и высокой бюджетной дисциплины", – напоминает эксперт. Политика белорусского Центробанка мягче: в Минске более толерантно относятся к наращиванию денежной массы и насыщению экономики живыми деньгами. Кроме того, вопрос введения единой валюты – это вопрос создания межгосударственного эмиссионного центра, полагает эксперт. "Российская и белорусская валюты сегодня эмитируются центральными банками двух стран, и этот вопрос урегулирован национальным законодательством России и Белоруссии. В случае если речь зайдет о создании межгосударственного эмиссионного центра, то неизбежно возникнет вопрос о распределении полномочий", – отмечает Мендкович. Белорусская сторона, вероятно, захочет большего паритета, а российская будет настаивать на влиянии, более или менее пропорциональном экономическому весу РФ.



Эти разногласия могут добавиться к уже имеющимся шероховатостям в экономических взаимоотношениях двух стран. По словам профессора Ковалева, своеобразным экономическим вызовом для Белоруссии сегодня становится отрицательное сальдо в торговле с Россией. Так, по итогам 2018 года Россия экспортировала в Белоруссию товаров и услуг почти на 22 млрд долл., а импортировала белорусской продукции на 12 млрд долл. Отрицательное торговое сальдо, считает Ковалев, формируется благодаря увеличению стоимости поставок российских энергоносителей для Минска. Даже растущий экспорт из Белоруссии в Россию продовольственной и иной продукции пока не в состоянии переломить данную тенденцию, отмечает профессор.



При этом и российские, и белорусские экономисты признают важность развития экономических отношений двух стран, равно как и необходимость продолжения совместной работы по дальнейшей синхронизации экономик России и Белоруссии. По мнению Ковалева, шагом, предшествующим введению единой валюты между двумя странами, должен стать полноценный переход России и Белоруссии на взаиморасчеты в национальных валютах.



Этот процесс уже идет. Российские и белорусские предприятия, работающие в продовольственном секторе, сфере производства товаров повседневного спроса и в ряде других переходят на расчеты в национальных валютах. Однако крупные компании энергетического сектора, ведущие операционную деятельность в различных частях мира, по-прежнему предпочитают валютную выручку. "Пока что львиная доля взаимных расчетов осуществляется в долларах и евро. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах позволил бы направлять средства, полученные от торговли со странами Запада, на развитие новых экономических мощностей, а не на обслуживание двусторонней торговли", – отметил Ковалев. Следующим шагом в перспективе могло бы стать введение общей валюты, полагает белорусский экономист.

Мендкович считает, что к введению единой валюты можно приблизиться, последовательно выполняя ряд шагов. Во-первых, необходимо разработать и внедрить механизм согласования валютной политики между Россией и Белоруссией. Во-вторых, целесообразно углубить координацию действий между крупными компаниями двух государств, включая нефтегазовый сектор, а также активнее работать над созданием зонтичных структур и разного рода консорциумов. Это позволило бы преодолеть "атомизацию" в деятельности хозяйствующих субъектов двух стран и повысило бы уровень согласованности в действиях компаний, считает эксперт. И, наконец, в-третьих, необходимо усиливать координацию макроэкономической политики двух государств на уровне правительств.



Последнее, если судить по заявлениям официальных лиц России и Белоруссии, уже делается. С конца прошлого года между Москвой и Минском заработала двусторонняя рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С российской стороны ее возглавляет Максим Орешкин, а с белорусской – Дмитрий Крутой.

Однако вопрос заключается не только в достижении сторонами согласия по тем или иным вопросам и последующей декларации намерений. В большей степени он заключается в том, насколько стороны будут дисциплинированы в исполнении взятых на себя обязательств, таких как, например, соблюдение целей по темпам годовой инфляции и иным показателям. От этого зависят темпы двусторонней интеграции, а следовательно, и сроки создания условий для введения единой валюты.