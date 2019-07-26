 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Меритократы Украины "с Хацапетовки", - А.Ганжа
20:42 28.07.2019

Меритократы Украины "с Хацапетовки"

Вместо эпиграфа. Профессор на экзамене отчетливо понимает, что абитуриент НИЧЕГО не знает о КПСС: ни истории партии, ни ее программы, ни даже кто такой Леонид Ильич Брежнев. И задает вопрос: "Откуда вы такой взялись?". Ответ: "С Хацапетовки". Профессор встает, подходит к окну и тоскливо бормочет: "Эх! Бросить бы все это на … и уехать. В Хацапетовку!"

АНДРЕЙ ГАНЖА

В какую бы яму не завел страну и в какой бы яме не оказался сам экс-президент Украины Петр Алексеевич Порошенко (ПАП) - все равно: он боец. Потому что принять страну на подъеме национальной энергии, готовую воевать, голодать и сидеть в холоде, а через пять лет разгромно проиграть телекомику и позорно вылететь из президентского кресла - такое выдержит не каждая психика.

И ведь пике продолжается… 21 апреля, в первом туре выборов президента, "за Порошенко" проголосовали 15,95% из принявших участие в голосовании. Или 3014609 человек.

Через три месяца, на парламентских выборах за его политическую силу с очень неблагозвучной аббревиатурой "ПЕС" (партия "Европейская Солидарность"), то есть "за Порошенко" отдали голоса 8,10% пришедших на участки, или 1184515 избирателей. Сравнение совершенно корректное, поскольку в Украине все партии вождистские, а значит "мы говорим ПЕС, подразумеваем Порошенко".

Но, что бы то ни было, свою команду в парламент ПАП привел. Пусть с непрестижным четвертым результатом и пусть всего лишь 25 человек. Но все равно: благодарная украинская публика еще пять лет сможет наслаждаться и благозвучием речей Андрея Парубия, гением чистой красоты "женщины третьего тысячелетия" Ирины Луценко, благородными истериками Ирины Геращенко и прочая, прочая, прочая.

Надо отдать должное экс-президенту: его предвыборная парламентская кампания была оперативной, динамичной и, судя по результату - эффективной. Это объективная реальность.

А еще беспредельно мерзкой. Но это субъективное. Хотя и доказуемое.

В кампании Порошенко отчетливо выделяются три последовательно осуществляемые программы. После фиаско во втором туре президентских выборов, со счетом 73,22 на 24,45 процентов в пользу Зеленского, команда ПАПа взяла на вооружение лозунг "нас 25%". Грамотно: во-первых, шокированные разгромом симпатики убеждались, что их совсем немало и, во-вторых, "А почему мы должны стесняться того, что мы самые умные и самые образованные? Что каждый четвертый в стране - это мы. Что критическое мышление есть только у нас. Что мы государственники. Что имеем державныцьку позицию. Что не боимся брать ответственность на себя и умеем держать удар". Никакой аргументации в пользу своих постулатов автор процитированного поста Роман Доник, блогер и ярый сторонник Порошенко, не приводил, но в предвыборной кампании это не надо. Такой подход позволяет, не особо напрягаясь, предложить электорату картинку: "Кто мы?".

После этого, естественно, необходимо было предложить электорату ответ на вопрос "Зачем мы?". В качестве цели Порошенко предложил сторонникам идею "борьбы с реваншизмом". При этом ПАПа совершенно не смущал тот факт, что в нынешней ситуации единственным настоящим "реваншистом" является он сам. Поскольку "реванш" - это стремление проигравшей стороны изменить результат поединка и отплатить за поражение в новом противостоянии. И как раз Порошенко является стороной, с треском проигравшей в президентской гонке этой весной.

"Реваншизмом" экс-президент окрестил относительный (второе место, 13,05%, 43 мандата) электоральный успех своих оппонентов из "Оппозиционной платформы - За Жизнь", фишкой программы которых является безусловное прекращение войны на востоке страны и восстановление отношений с Россией. То есть, Порошенко в очередной раз активно "толкнул" на политическом рынке свой самый востребованный товар - русофобию.

Что и позволило получить ему результат, даже несколько выше ожидаемого - 8,1 процента. Хотя социологические опросы последней предвыборной недели выше 7,9% ПЕСу не давали (опрос КМИС, опрос от 13 июля).

И теперь, когда ПЕС, "изрядно потрепанный, но не побежденный" прошел в парламент, перед Порошенко стоит одна задача - сцементировать своих сторонников. И именно для этого начата кампания, суть которой можно сформулировать как "Вы лучшие, остальные - пыль под копытами ваших коней".

Сейчас этой темой забит весь "евроориентированный" сегмент украинского интернета. В качестве примера приведу пассаж одного из нынешних идеологов украинского политико-этнического национализма, директора (хотя, как по мне - губителя) Украинского института национальной памяти Владимира Вьятровича. Что такое народ, с точки зрения этого, гм…, историка? "Большинство общества - до сих пор инфантильная серая масса, с постоянным рефреном: "а почему я?". Это люди, которых легко обмануть и обокрасть, которые с легкостью лгут сами, и считают, что лгут и воруют все. Которые легко меняют свою свободу на возможность не отвечать за свои поступки… Если бы в Украине были только эти люди, у нас никогда не было никакого прогресса, а только застывший во времени никому в мире не интересный совок". В общем - мерзкая картинка. Но шанс, по Вьятровичу, есть: "Но есть другая часть общества. Меньшинство, их несколько процентов. Это те, которые толкают Украину вперед и поднимают вверх. Они берут на себя больше других и часто побеждают"

В середине прошлого века политологами было предложено понятие "меритократия", под которым понималась власть узко очерченной группы лиц, достойных (по латыни meritus) этой власти. Простите за тавтологию… Я не уверен, что Вьятрович читал "Восстание меритократии" Майкла Янга или "Кризис в образовании" Ханны Арендт, и знает, что "отец" и "мать" меритократии использовали его как уничижительное понятие.

Но зато саму суть идеи - узкий круг "заслуженных" правителей, оседлавших серую, безликую толпу - он использует по полной. И даже развивает: "…серая инертная масса большинства не способна сопротивляться их ("нескольких процентов - А.Г.) чрезмерной активности. Привыкнув подчиняться сильным, она повинуется их энергии". Вот так, 25-й (не прошедший) номер в парламентском списке ПЕСа требует повиновения!

И остается только задаться вопросом: да откуда вы беретесь, меритократы хацапетовские? Вы, которые за несколько лет превратили Украину в страну, уже малоинтересную для мировых лидеров и окруженную по периметру границ недружелюбными партнерами… Вы, превратившие страну в логистическое "белое пятно" и потерявшие рынки сбыта и источники ресурсов… Вы, уничтожившие народную историческую память и принесшие на территорию Украины силовой конфликт… Вы, уничтожившие производство и поднимающие валовый внутренний продукт за счет роста цен и тарифов…

И имя таким вопросам - легион.

Когда-то вся эта толпа пришла к власти на волне событий зимы 2013/14 годов, названных ими "революцией Достоинства". Тогда, со сцены Майдана, они клялись в любви, почтении и верном служении украинскому народу, великому, мудрому и бесстрашному. Сейчас, после разгрома всех "идеалов Майдана" в этом "мудром, бесстрашном и с достоинством", как оказывается, "Гражданина победил плебей, которого растили 28 лет" (Остап Дроздов, еще один персонаж, претендующий на роль властителя дум от-порошенко). Да, уж,

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами - себя.
А.С.Пушкин

А у Хацапетовки (Углегорска) прошу прощения. Когда-то это был пусть и не очень уютный, но живой донбасский городок. Зимой 2015 года он был практически полностью разрушен артиллерийским огнем.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564335720
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