Умер популярный среди богем-демшизы рос-журналист Кара-Мурза

00:03 29.07.2019

Умер журналист Владимир Кара-Мурза



Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза умер утром в воскресенье, 28 июля, на 60-м году жизни, сообщил в Twitter его сын Владимир Кара-Мурза-младший. Причина смерти не называется.



Владимир Кара-Мурза начал карьеру в РГТРК "Останкино" (в настоящее время "Первый канал"). Осенью 1993 года перешел в первую в России частную телекомпанию НТВ, где проработал до 2001 года. С 2003-го по 2008 год был ведущим информационной программы "Сейчас в России" на RTVi.



На "Эхе Москвы" журналист проработал 15 лет, в разное время будучи ведущим программ "Реплика Кара-Мурзы", "Ну и денек" и "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой". На "Радио Свобода" с 2005 года выходило его авторское ток-шоу "Грани времени".