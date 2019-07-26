Начало "Большой игры". 215 лет назад началась Русско-персидская война 1804–1813 годов (история)

00:32 29.07.2019 Сергей Перелыгин Борис Соколов



Готовясь к штурму Ленкорани, Котляревский 30 декабря 1812 года отдал отряду приказ: "Отступления не будет". Франц Рубо. Штурм Ленкорани. 1893

В нынешнем году в калейдоскопе сменяющихся юбилеев и дат в тени остались два события: 215 лет с начала Русско‑персидской войны 1804–1813 годов и 210 лет обороны Елисаветполя. Это была славная, но, к сожалению, незаслуженно забытая война, в ходе которой русские войска сумели разгромить многократно превосходящие их персидские силы. В результате в состав Российской империи вошли Баку, Дербент, почти весь нынешний Азербайджан и часть современной Армении.

В начале XIX века Закавказье представляло собой причудливый конгломерат полунезависимых княжеств, ханств и прочих феодальных образований, пытающихся лавировать между слабеющими Персидской и Османской империями и набирающим мощь западным миром, представленным Британской и Французской империями. Российская империя, непосредственно граничащая с Кавказом, не собиралась оставаться безучастной.

На дерзкие письма русские отвечают штыками

Прологом к войне стало непринятие и активное противостояние Персии переходу части тогдашней Восточной Грузии – Картли‑Кахетинского царства – в состав России.



Большой удачей было то, что главнокомандующим на Кавказе с сентября 1802 года был соратник Александра Суворова, генерал от инфантерии князь Павел Цицианов.

Звание полного генерала Павел Дмитриевич получил за взятие 15 января 1804 года одного из ключевых пунктов Кавказа – города‑крепости Гянджа, переименованного в Елисаветполь (употреблялось и название Елизаветполь) в честь супруги императора Александра I Елизаветы Алексеевны. После присоединения территории Гянджинского ханства к России Цицианов начал проводить активную политику по мирному присоединению к России закавказских ханств и султанатов, ранее вассальных Персии, с целью выйти к Каспийскому морю.

Взятие Гянджы стало непосредственным поводом для объявления Персией войны. Шах‑заде Аббас‑Мирза (сын шаха Фетх‑Али Каджара) и правитель Эриванского ханства Махмуд‑хан одновременно прислали Цицианову схожие по содержанию письма. Они потребовали от русских убраться с Кавказа, чтобы спасти свои жизни, иначе шах прогневается на них и покарает неверных. Это был ультиматум. Кавказский наместник и главнокомандующий ответил жестко: "На глупые и дерзкие письма, каково было ханское, с прописанием к нему еще и повелений... русские привыкли отвечать штыками".



Но в это время Российская империя готовилась к большой войне в Европе с недавно созданной Французской империей Наполеона, основные вооруженные силы находились на западной границе. На Кавказе наличествовали только небольшие формирования: Тифлисский, Кабардинский, Саратовский, Севастопольский и Троицкий мушкетерские полки, Кавказский гренадерский, Борисоглебский, Нарвский и Нижегородский драгунские полки, 9‑й и 17‑й егерские полки, всего около 7 тыс. человек.



Следуя своей наступательной тактике, Цицианов решил нанести удар первым и, начав поход на Эривань (так тогда называлась нынешняя столица Армении Ереван), обложил город. Махмуд‑хан вступил в переговоры и тянул время, надеясь на помощь персов. К городу подошел Аббас‑Мирза с 20‑тысячной армией. Недалеко от главной религиозной святыни монастыря Эчмиадзин произошло сражение, в котором русские войска смогли разгромить персидскую конницу. Монастырь удалось занять, однако из‑за отсутствия осадной артиллерии и в связи с проблемами со снабжением взять хорошо укрепленную Эривань не удалось.



В начале сентября 1804 года осада была снята, с русскими войсками ушел армянский архиепископ Иоанесс, за которым пошли 11 тыс. армянских семей, им нашли новое местожительство в пределах Российской империи. Несмотря на неприсоединение Эриванского ханства, Цицианов продолжил переговоры с правителями других ханств. В течение зимы/весны 1805 года к Российской империи мирным путем были присоединены Шурагельская область Эриванского ханства, Карабахское и Шекинское ханства.



В мае 50‑тысячная персидская армия под руководством Аббас‑Мирзы пересекла реку Аракс и вступила в Карабах. Здесь персам противостоял небольшой отряд (около 500 человек из 17‑го егерского полка) под командованием полковника Павла Карягина. В течение трех недель отряд Карягина около замков Аскеран, Шах‑Булах и селения Мухрат сдерживал основную часть персидской армии, не только оборонялся, но и контратаковал, в конце концов он пробился на соединение с войсками Цицианова, которые в это время вышли к Елисаветполю.



Здесь произошел известный эпизод, вошедший в историю как "живой мост". Несколько солдат 17‑го егерского полка соорудили во рву некое подобие моста из своих ружей, подперев его своими телами. Через этот мост было переброшено два орудия, которые находились в отряде полковника Карягина. Этот эпизод вошел в 5‑томный фундаментальный труд генерала от кавалерии Василия Потто "Утверждение русского владычества на Кавказе". В 1897 году известный художник‑баталист Франц Рубо изобразил его на живописном полотне. Сейчас эта картина находится в музее "Бородинская панорама".

Думать холодно, действовать горячо

На лето 1805 года приходится и экспедиция генерал‑майора Иринарха Завалишина к берегам Персии, а затем к Баку с целью закрепиться на Каспийском море. К сожалению, осада Баку не удалась.



После неудачной морской экспедиции Цицианов решил совершить сухопутный бросок к Баку, и в конце 1805 года войска выступили в поход. Войска шли через Ширванское ханство, практически мимоходом 7 января 1806 года Цицианов сумел подписать договор о добровольном вхождении в состав Российской империи этого ханства со столицей в городе Шемаха (нынешний районный центр Азербайджана Шемахы).



11 февраля 1806 года русские войска подошли к Баку, Цицианов потребовал у местного повелителя Гуссейн‑Кули‑хана сдачи города и перехода под российское подданство. Хан согласился, на 20 февраля было намечено подписание договора. Однако на месте встречи Павел Дмитриевич и его адъютант были злодейски убиты. Тело князя забрали в город, затем обезглавили и отправили в подарок персидскому шаху.



Оставшийся за старшего начальника генерал Завалишин снял осаду, несмотря на требования офицеров отомстить за своего командующего, и русские войска ушли из пределов Бакинского ханства.

Павел Дмитриевич Цицианов позже был перезахоронен в армянской церкви в Баку, а в 1811 году его останки были перевезены в Тифлис и перезахоронены в ныне действующем Сионском соборе.



Летом 1806 года новым главнокомандующим на Кавказе был назначен заслуженный ветеран 65‑летний генерал от инфантерии граф Иван Гудович. При нем был взят Дербент, отбита попытка персов войти Карабах в районе Шуши, подавлены восстания на недавно присоединенных землях, причем шекинский хан был лишен своего титула, а ханство стало областью в составе Российской империи. 15 октября 1806 года русские войска вошли в Баку.

23 ноября 1806 года началась очередная русско‑турецкая война, с персами было заключено Узун‑Килисское перемирие. За время перемирия Гудовичу удалось нанести серьезное поражение туркам у реки Арпачай, за что в сентябре 1807 года граф был произведен в фельдмаршалы.



После поражения, нанесенного туркам, Гудович принял решение ударить по персам и взять Эривань. В сентябре 1808 года начался новый поход. Вновь был занят Эчмиадзинский монастырь, русская армия стала лагерем возле Эривани. Одновременно часть армии заняла оборону по реке Аракс против возможных атак персов, а часть под командованием генерал‑майора Петра Небольсина пошла на Нахичевань, которая была занята 13 ноября 1808 года.

Ранняя зима резко обострила проблему снабжения русской армии, необходимо было либо отступать, либо решиться на штурм. Военный совет высказался за штурм.

В ночь на 17 ноября произошел неудачный штурм Эривани, причем обороной крепости руководили французские офицеры. Гудович вынужден был дать приказ об отступлении обратно в Грузию. Генерал Небольсин также вынужден был отступить с боем по заснеженным тропам из Карабаха.



После неудачного штурма у Гудовича открылись старые раны, перестал видеть правый глаз, в феврале 1809 года он был вынужден написать императору Александру прошение об отставке.

21 марта 1809 года вместо Гудовича главнокомандующим на Кавказе был назначен вызванный из отставки 58‑летний генерал от кавалерии Александр Тормасов, соратник Суворова.



В Мегри отряд из 500 солдат п

од командой Котляревского ночью

штыковой атакой опрокинул десятикратно

превосходящие по численности войска

персов. Неизвестный художник. Портрет

Петра Котляревского.

Начало XIX



В течение 1809 года генерал Тормасов показал себя весьма талантливым полководцем и стратегом, он сумел подавить поднявшиеся восстания в присоединенных землях, нанес ряд поражений и туркам, и персам. Ему удалось сорвать очередную попытку персов прорваться к Тифлису и к Елисаветполю – в нынешнем году мы отмечаем 210 лет этих героических событий. При нем была захвачена крепость на Черном море Поти, присоединены Абхазия и Имеретия.



В 1807 году произошла встреча Александра I с Наполеоном в Тильзите (ныне город Советск Калининградской области), в результате чего был подписан мирный договор, Российская империя присоединилась к континентальной блокаде Великобритании. Англия стала всячески подталкивать Персидскую и Османскую империи к войне с Россией.



Прежде всего британцы добились смены вектора во внешней политике Персии. В 1807 году персы заключили союзный договор с Французской империей, посол шаха встречался с Наполеоном. Аббас‑мирза являлся большим поклонником французского императора. Но стараниями дипломатов и агентов Туманного Альбиона этот договор был вскоре расторгнут, более того, 15 марта 1809 года был заключен англо‑персидский договор.



По этому договору Великобритания обязалась выплатить за три года 100 тыс. фунтов стерлингов (позже сумма была увеличена до 150 тыс.), обучить новую персидскую армию по английским стандартам и с помощью английских инструкторов, доведя ее численность до 16 тыс. (позже количество обученных солдат было увеличено до 50 тыс.), поставить 30 тыс. современных ружей и новые пушки. Теперь шахское правительство полностью координировало всю внешнюю политику с британским послом. Можно сказать, что британцы арендовали на три года внешнюю политику Персии и ее армию.



В мае 1810 года персидская армия Аббас‑Мирзы вновь вторглась в Карабах с целью дальше идти на Грузию. На пути персов встал небольшой отряд – батальон 17‑го егерского полка полковника Петра Котляревского. 29 июня штурмом русские егеря взяли укрепленный замок Мегри и в течение двух недель сдерживали всю персидскую армию, а 18 июля атаковали персидский лагерь, отбросив армию Аббас‑Мирзы за Аракс. За этот подвиг полковник Котляревский был награжден орденом Святого Георгия IV класса и золотой шпагой "За храбрость".



Петру Степановичу Котляревскому, сыну сельского священника из Малороссии, было в тот момент 27 лет. На Кавказ он попал 12‑летним мальчиком благодаря генералу Ивану Лазареву, был записан в 4‑й пехотный батальон Кубанского корпуса. В начале войны в чине капитана командовал ротой в 17‑м егерском полку. При взятии Гянджи был ранен, получил чин майора и орден Святой Анны III степени. Далее Котляревский в отряде полковника Карягина сражался в боях у Аскерани и у замка Шах‑Булах, был дважды ранен. За эти бои Петр Степанович награжден орденом Святого Владимира IV степени. В 1807 году – подполковник, а в 1808 году – полковник. Девизом его стало краткое и по‑суворовски точное выражение: "Обдумываю холодно, действую горячо! "



Победа и адекватность памяти



Летом 1811 года генерал Тормасов был отозван в Россию, и вместо него главнокомандующим 18 июля 1811 года был назначен 32‑летний уроженец Сардинии генерал‑лейтенант маркиз Филипп Паулуччи.



В конце года персы, соединившись с турками, решили нанести удар по Грузии с запада – со стороны Карса. Паулуччи, узнав об этом, решил опередить противника, он приказал перейти к вражескому лагерю и взять его ночной атакой. В поход был назначен Грузинский гренадерский полк во главе с полковником Котляревским. После трехдневного похода по заснеженным горным тропам 19 декабря ночным штурмом крепость Ахалкалаки была взята вместе с 16 пушками и двумя знаменами. За взятие этой крепости 28‑летний Котляревский произведен в генерал‑майоры, а полк получил георгиевские знамена. После такого поражения турки вступили в мирные переговоры.



Генерала Котляревского отозвали в Карабах, и он очистил область от персидских войск. За что был награжден орденом Святой Анны I степени и 1200 руб. ежегодной ренты.



28 февраля 1812 года вновь поменялся главнокомандующий на Кавказе, им был назначен 58‑летний генерал‑лейтенант Николай Ртищев. Главной его целью было заключение мира с персами и замирение с кавказскими народами. Это делалось в преддверии большой войны с Наполеоном.

Генерал Ртищев предложил персам провести мирные переговоры, тем более что к этому времени вовсю шли мирные переговоры с турками, завершившиеся 28 мая 1812 года Бухарестским мирным договором, по которому Российская империя получила Сухум.



Однако отправленные в сентябре генералом Ртищевым представители вместо персидских дипломатов встретили британского посла сэра Гора Уизли и его секретаря Роберта Гордона. Эти джентльмены от лица правительства шаха заявили, что Россия должна уйти из Грузии! Естественно, переговоры были провалены.



Персам через англичан стало известно о вторжении Наполеона в Россию, а позже – о вступлении французов в Москву. Эти события послужили поводом для продолжения войны, и в августе армия Аббас‑Мирзы перешла границу в двух местах. На юго‑востоке была захвачена крепость Ленкорань, главный город Талышского ханства, а на юге в октябре 1812 года персы подошли к реке Аракс в районе брода Асландуз с целью дальнейшего наступления на Елисаветполь.



Навстречу 20‑тысячной персидской армии выступила русская армия (2200 человек) под командованием генерала Котляревского. В двухдневном сражении 31 октября – 1 ноября русская армия наголову разгромила персов, причем основной удар был нанесен ночной атакой, ставшей уже частью полководческого искусства Петра Степановича. На поле боя осталось 1200 убитых персов, 500 попали в плен. Из 12 новых английских пушек 11 попали к русским. Русские потери составили 28 убитых и 97 раненых. Из рапорта генерала Котляревского главнокомандующему: "Бог, ура и штык даровали и здесь победу войскам всемилостивейшего государя!" Эта блестящая победа принесла Петру Котляревскому чин генерал‑лейтенанта и орден Святого Георгия III класса.



Далее русская армия, перейдя в Талышское ханство, 13 января 1813 года в ходе кровопролитного штурма взяла крепость Ленкорань. При штурме генерал Котляревский был трижды ранен, солдаты нашли его во рву среди трупов. Эта победа принесла Котляревскому орден Святого Георгия II класса, однако израненный генерал, лишившейся правого глаза, вынужден был выйти в отставку.

Итогом этой долгой, длившейся девять лет войны стал подписанный 24 октября 1813 года Гюлистанский мирный договор. С русской стороны его подписал главнокомандующий Ртищев. По мирному договору Персия признала вхождение в состав Российской империи Восточной Грузии, северной части современного Азербайджана, Имеретии, Гурии, Мингрелии и Абхазии. Россия получила исключительное право держать военный флот на Каспийском море, опередив тем самым в острейшей геостратегической борьбе за Закавказье таких мощных соперников, как Британская, Французская и Османская империи. Так было положено начало "Большой игры" – геополитического соперничества с Британской империей за господство в Южной и Центральной Азии, продлившегося до начала XX века.



К сожалению, столь значимая по своим последствиям война долгое время не получала своего отражения в киноискусстве. Только в 2016 году петербургской компанией "Телеинвест" был снят короткометражный документальный фильм. В 2019 году кинокомпанией "Стар Медиа" при участии студии "Бабич дизайн" снят художественно‑документальный фильм "Русско‑персидская война 1804–1813 годов" (сценарий Д. Володихина и Вя Шевцова, режиссер‑постановщик П. Сергацков).

У компании имеется положительный опыт создания фильмов в жанре исторической реконструкции, таких как "Великая война" (сценаристы А. Драбкин и А. Исаев), "Диверсанты" (сценаристы А. Драбкин и А. Колпакиди) и "Война в Корее" (сценаристы А. Драбкин и В. Крупник).



Весьма отрадным фактом является то, что значительное внимание в фильме уделено образу генерала Петра Котляревского. Также необходимо отметить удачный подбор актера Ростислава Королькевича на роль Котляревского.

К сожалению, в фильме, премьерный показ которого состоялся 29 мая в знаменитом московском кинотеатре "Иллюзион", имеется и ряд досадных недоработок, преимущественно касающихся соответствия исторических персонажей фактическому времени и месту событий.



Основной противник русских Аббас‑Мирза на момент начала войны был в возрасте неполных 15 лет. В течение всего фильма представляются его изображения с густой черной бородой, которые взяты из периода следующей войны с Ираном 1826–1828 годов. Да и персидские войска в фильме с самого начала носят форму образца более позднего времени, относящуюся опять же к периоду войны 1826–1828 годов.



Когда в кадре появляется царь Картли и Кахетии Ираклий II, рядом с ним все время присутствует флаг современной Грузии. Да, этот флаг имеет историческую подоплеку, но у Картли‑Кахетинского царства, существовавшего с 1762 по 1801 год, был совершенно иной флаг: белый крест на черном поле.



В течение всего фильма речь идет о егерях как главной силе русской армии на Кавказе, даже один раз продемонстрировали изображения офицера и солдат 17‑го егерского полка, расквартированного в этом регионе. Однако на экране постоянно действуют актеры, одетые в гренадерскую форму, а в компьютерных изображениях они еще и передвигаются классическим линейным строем. Надо отметить, что основным отличием егерей от линейных войск, к которым относились и гренадеры, было ведение боя в рассыпном строю впереди основной линии войск, они выступали так называемыми застрельщиками, начинали бой или сражение. Также егеря были обучены вести бои на пересеченной местности, используя перелески, кусты, овраги, различные естественные укрытия. В горной войне – а война на Кавказе является классической горной войной – их участие было просто бесценно. В отличие от егерей гренадеры вели классический линейный бой, который должен был заканчиваться штыковым ударом.

Картина Рубо "Живой мост" мелькнула на экране, но рассказа о самоотверженности русских солдат не прозвучало.



Не подчеркнут в фильме и масштаб полководческого таланта Петра Котляревского, за который современники называли его "Генерал‑метеор". Нет в фильме и знаменитой по‑суворовски четкой и ясной формулы, которой сам Петр Степанович определял свою боевую деятельность: "Обдумываю холодно, действую горячо!"

По фильму сразу после генерала Цицианова наместником на Кавказе становится генерал Тормасов. В действительности после трагической гибели князя Цицианова, главнокомандующим на Кавказе был назначен генерал Гудович, в результате деятельности которого Российская империя присоединила большую часть Закавказья. Он же наказал и убийц Цицианова. Генерал Гудович, к сожалению, вообще в фильме не упомянут.

Повествуя о вмешательстве Великобритании в дела на Кавказе, авторы фильма почему‑то показывают зрителю портрет капитана Кука (!). Того самого британского морского офицера и знаменитого путешественника Джеймса Кука, который к моменту описываемых событий уже 30 лет как был убит гавайцами. Настоящим врагом России на Кавказе со стороны Британии в тот период был лорд Гор Уизли – посол при шахском дворе.



Война завершилась выгодным для России Гюлистанским мирным договором, подписанным 24 октября 1813 года. В фильме же вместо него почему‑то приводится широко известное изображение подписания Туркманчайского трактата 1829 года, который завершил Русско‑персидскую войну 1826–1828 годов.



Хочется верить, что в последующих киновоплощениях Русско‑персидской войны 1804–1813 годов отмеченные исторические нюансы, детали и контексты будут приняты во внимание, и ее герои предстанут перед нами в еще более полном, реалистичном свете. Ведь в первой четверти XXI века накал геостратегической борьбы, увы, не стал слабее, чем в начале века XIX. И соперники остались примерно те же, и используемые методы не так сильно отличаются, как того хотелось бы. В такой обстановке становится особенно важным исторически достоверное знание о ратных делах наших предков.



26.07.2019 Источник - ng.ru

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