В Ливии погиб полковник укрВВС экс-замкомандира 25-й бригады транспортной авиации Бухальский

00:33 29.07.2019

Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии



29 июля 2019

Текст: Антон Никитин



Ливийский журналист Абдулькадер Ассад рассказал, при каких обстоятельствах в Ливии погиб пилот украинского транспортного самолета Ил-76.

По имеющимся у журналиста сведениям, пилот украинского Ил-76, уничтоженного в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы, сообщает интернет-издание "Страна.ua".

"Украинец пытался спасти бортовые документы, но погиб", – сказал Ассад.



По данным издания, погибший Владимир Бухальский был летчиком-контрактником из Мелитополя, военным пенсионером, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации ВСУ, занимал должность заместителя командира соединения.

Бухальский закончил Тамбовское авиационное училище, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь. Участвовал в эвакуации украинских граждан из Ливии и Сирии.



Напомним, ранее появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии. По неподтвержденным данным, уничтоженные самолеты Ил-76ТД якобы были зафрахтованы Объединенными Арабскими Эмиратами и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие.