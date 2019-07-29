|В Ливии погиб полковник укрВВС экс-замкомандира 25-й бригады транспортной авиации Бухальский
00:33 29.07.2019
Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии
29 июля 2019
Текст: Антон Никитин
Ливийский журналист Абдулькадер Ассад рассказал, при каких обстоятельствах в Ливии погиб пилот украинского транспортного самолета Ил-76.
По имеющимся у журналиста сведениям, пилот украинского Ил-76, уничтоженного в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы, сообщает интернет-издание "Страна.ua".
"Украинец пытался спасти бортовые документы, но погиб", – сказал Ассад.
По данным издания, погибший Владимир Бухальский был летчиком-контрактником из Мелитополя, военным пенсионером, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации ВСУ, занимал должность заместителя командира соединения.
Бухальский закончил Тамбовское авиационное училище, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь. Участвовал в эвакуации украинских граждан из Ливии и Сирии.
Напомним, ранее появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии. По неподтвержденным данным, уничтоженные самолеты Ил-76ТД якобы были зафрахтованы Объединенными Арабскими Эмиратами и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие.