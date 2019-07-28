Турецкая оккупация в обмен на российские "Суперджеты", - В.Мухин

06:10 29.07.2019

Эрдоган готов дальше ссориться с Вашингтоном и сближаться с Москвой



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

28.07.19



Анкара, несмотря на несогласие США, готовиться к войне на севере Сирии. С планами Турции в отношении борьбы с курдами и оккупации земель восточнее Евфрата не согласны не только в Вашингтоне, но и в Дамаске. На заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его войска начнут операцию на северо-востоке Сирии независимо от результатов переговоров с США, Дамаск ответил протестом.



Как следует из сообщения МИД Сирии, руководство страны выступает "против любых договоренностей Анкары и Вашингтона, связанных с действиями на территории САР (Сирийской Арабской Республики. – "НГ"), и воспринимает это как агрессию". Москва же пока не прокомментировала эти сообщения.



До сих пор не ясно, как руководство РФ относится к планам Турции начать военную операцию на севере САР. В то же время на фоне ожидаемых санкций со стороны США, связанных с приобретением у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, руководство Турции продолжает сближаться с Россией, а та отвечает ей взаимностью.

В воскресенье глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что второй этап поставок зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы. Днем ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в апреле 2020 года эти ЗРС будут стоять на вооружении турецкой армии. Москва готова передать Анкаре некоторые технологии по их производству и развивать дальнейшее военное и техническое сотрудничество.



По итогам прошедшего в минувшую пятницу в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии министр энергетики Александр Новак сообщил СМИ, что Москва и Анкара обсудили возможность организации совместного производства российских пассажирских самолетов и вертолетов. Речь шла о производстве среднемагистральных самолетов "Сухой Суперджет-100" (Sukhoi Superjet 100), запускаемых в серийное производство МС-21 и многоцелевых вертолетов Ка-32A11BC. Три таких вертолета уже закуплены Анкарой для спасательных и поисковых работ, в том числе для тушения пожаров. Как заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, правительство обсуждает новый контракт на поставку в Турцию Ка-32A11BC, готовится соглашение о его совместном производстве.



В то же время Анкара демонстрирует решимость отказаться от соответствующих авиапроектов с американцами. Эрдоган уже называл отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей пятого поколения F-35 грабежом. Власти Турции также давали понять, что если не получат F-35, то будут думать об альтернативных предложениях. В западных и российских СМИ сообщалось, что Россия готова предоставить Турции взамен F-35 российские многоцелевые сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35. А в пятницу агентство Bloomberg сообщило, что президент Турции не исключил, что Турция может провести ревизию заказа на поставку американских самолетов Boeing для авиакомпании Turkish Airlines. "Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, нам придется пересмотреть этот вопрос", – заявил Эрдоган. Такие заявления демонстрируют рост напряженности в отношениях между США и Турцией. Речь идет о заказе около 100 самолетов Boeing на общую сумму около 10 млрд долл., сообщает Bloomberg.



Вряд ли Москва сможет быстро заместить потребности Анкары в американских пассажирских самолетах. В то же время обсуждение и реализация проекта о совместном производстве Sukhoi Superjet 100 и МС-21 дают дополнительные инвестиции в российский авиапром и возможность расширить рынки сбыта.



"У России и Турции есть, конечно, противоречия. Они касаются в первую очередь интересов в Сирии, СНГ, на Кипре и т.п. Но эти противоречия Эрдоган пока не хочет замечать", – заявил "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. Он обращает внимание на то, что терпимость тут проявляет и руководство РФ. "Турки с негласного согласия РФ заняли Африн и почти всю приграничную территорию Северной Сирии. Фактически протурецкие вооруженные формирования орудуют сейчас в зоне деэскалации "Идлиб". С ними ведут борьбу не только войска Башара Асада, но и российская авиация". По мнению эксперта, данные проблемы должны разрешиться, но каким образом – неизвестно. "В одном я уверен – они не повлияют на эффективность совместного экономического сотрудничества двух стран", – считает Неткачев.



Проректор Международного казахско-турецкого университета им. Ахмета Ясеви, профессор Дженгиз Томар также верит в успешную перспективу отношений Москвы и Анкары. В то же время решение проблемы в ЗД "Идлиб" он считает лакмусовой бумагой в отношениях двух стран. По его мнению, "Россия не предпринимает шагов по прекращению ударов, которые наносятся по Идлибу под предлогом наличия в этом районе террористов и радикальных группировок". Он делает вывод о том, что "позиция России по Идлибу сегодня – это угроза Астанинскому процессу".



С этим можно поспорить, если будет больше ясности в официальных планах России в Сирии. Это мнение привело проправительственное турецкое агентство Anadolu. А значит, это фактически негласное мнение турецкого правительства. Режим Эрдогана, конечно, не во всем доволен Россией. И свою позицию по дальнейшим действиям в Сирии и, в частности, в зоне деэскалации "Идлиб" Москве предстоит прояснить.