В Казахстане активисты требуют освободить "полит-зека", осужденного за аферы экс-главу "Казатома" Джакишева

06:40 29.07.2019

28 Июль, 2019



Вечером 27 июля около десятка человек вышли на акцию у Дворца спорта имени Балуана Шолака с требованием освободить бывшего главу нацкомпании "Казатомпром" Мухтара Джакишева, которому на этой неделе отказали в условно-досрочном освобождении после 10 лет заключения.

Активист Даная Калиева пришла на акцию в одежде, на которую были нанесены фамилии людей, признанных казахстанскими правозащитниками политзаключенными, и с металлической цепью с замком на шее. Она объяснила, что стремится "донести информацию" до прохожих и зрителей (акция транслировалась в социальной сети) о тех, кто находится за решеткой по политически мотивированным обвинениям, чтобы люди задумались о их судьбах и обратили внимание на проблему преследования инакомыслящих. Пришедшие вместе с ней люди держали в руках листы бумаги, сложив надпись "Свободу Джакишеву".

За происходящим на расстоянии наблюдали сотрудники полиции и люди в штатском.



Подобные акции в поддержку Мухтара Джакишева, преимущественно одиночные, прошли до этого в Шымкенте, Нур-Султане и Алматы. 25 июля одиночный пикет в знак протеста против решения суда по Джакишеву провел в Алматы правозащитник и журналист Сергей Дуванов. 26 июля несколько человек в Нур-Султане вышли на улицу, чтобы поддержать Мухтара Джакишева - они поочередно стояли с плакатами и требовали освободить Джакишева, а также выступали за обеспечение свободы слова в Казахстане. 27 июля выпустить Джакишева и нескольких других людей из-под стражи призвала жительница Шымкента Гульнар Момынова. Эти акции не сопровождались задержаниями.



24 июля суд в городе Семей Восточно-Казахстанской области отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Джакишева, находящегося с мая 2009 года за решеткой. До вынесения решения Джакишев, которого приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции (он их отверг), сказал, что все суды по его делу объединены "отсутствием правды", призвав судью руководствоваться "законом и правом". Судья мотивировал отказ недостаточным числом поощрений в тюрьме у Джакишева и непогашением ущерба по гражданским искам. Адвокаты экс-главы "Казатомпрома" приводили аргументы, что это не может быть основанием для отказа в УДО, и говорили, что годы в заключении подорвали здоровье Джакишева. Суд эти доводы во внимание не принял.

Казахстанские власти отвергают наличие политзаключенных в стране.