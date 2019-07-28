В Узбекистане замглавы района, которого подожгли за попытку сноса магазина, сняли с должности

07:24 29.07.2019

28 Июль, 2019



Заместитель главы Яккабагского района Мансур Туймаев

В отношении заместителя главы Яккабагского района Кашкадарьинской области по вопросам развития промышленности, капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства Мансура Туймаева возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.



Он обвиняется в совершении действий, которые не входили в его служебные полномочия. Об этом сообщается на сайте Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана.

Ранее сообщалось о том, что 20 июля в поселке "Яккабаг" в Кашкадарьинской области местный предприниматель Бахриддин Исомов облил бензином и поджог заместителя главы района Мансура Туймаева, пытавшегося снести двухэтажный магазин предпринимателя. По словам источников, предприниматель пытался защитить двухэтажный магазин и цех, построенные в кредит, не соглашаясь на снос по программе "Обод махалла" ("Благоустроенная махалля") без соответствующей компенсации, а замглавы района намеревался самостоятельно снести эти объекты бульдозером.



По данным Агентства информации и массовых коммуникаций, после изучения инцидента занимаемых должностей лишились также глава (хоким) Яккабагского района Шохмурод Донаев и прокурор района Джамшид Халилов.



Между тем, как сообщают местные СМИ, глава Кашкадарьинской области Зафар Рузиев посетил Яккабагский район, чтобы пообщаться с местными предпринимателями. Во время беседы с ними он сообщил, что власти отремонтируют здание магазина предпринимателя Бахриддина Исомова, фасадная часть которого была разрушена бульдозером.