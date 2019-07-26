В Киргизии сватают в премьеры "чуйского" депутата-афериста Исаева

07:31 29.07.2019

Кыргызстан. Осенью правительство уйдет в отставку. Стало известно имя следующего премьера



Сейчас обсуждают конструкцию нового кабинета министров

Правительство Кыргызстана уйдет в отставку осенью 2019 года. Об этом Vesti.kg сообщили источники в Аппарате Правительства.



Сейчас там вовсю идет процесс формирования конструкции нового кабинета министров.



- Пост премьер-министра займет депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев, - рассказал источник. - Нынешний глава правительства смирился с судьбой, но его тоже не обидят. Мухаммедкалый Абылгазиев станет председателем Счетной палаты.



Стало известно, что отставку правительства уже обсуждали прежде.



- Еще в апреле этого года кабмин хотели распустить из-за "бажа-гейта", но вмешался президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда решили отложить до осени, - добавил собеседник.



Канатбек Исаев пока недоступен для комментариев.



Напомним, что правительство, возглавляемое премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, с начала 2019 года подвергалось критике со стороны парламента и общественности. Основным поводом для "порки" стала информация о родственниках премьер-министра, занимающих руководящие должности.



Уже тогда известные политологи и депутаты Жогорку Кенеша прогнозировали скорую отставку кабмина.