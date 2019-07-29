Дорога из ниоткуда в никуда... Возобновилось строительство ж/д Туркменистан-Афганистан-Таджикистан

07:42 29.07.2019

29.07.2019



25 июля делегация из Туркменистана приняла участие в торжествах по случаю открытия на станции Акина в афганской провинции Фарьяб 10-километровой железнодорожной ветки и старта строительства магистрали Акина-Андхой, которая будет частью магистрали Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ), сообщает госинформагентство ТДХ.



Строительство железной дороги на афганской территории ведется за счет туркменской стороны. Туркменские специалисты не только прокладывают стальной путь, но и обустраивают объекты сопутствующей инфраструктуры.

17 июля о возобновлении работы по проекту железной дороги ТАТ объявил также и Таджикистан. Сообщалось, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) таджикского участка проекта ТАТ ожидается завершить к концу года, передает Хроники Туркменистана.



Напомним, что 16-17 июня делегация из Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила афганский город Герат, где прошли переговоры с представителями правительства Афганистана, в том числе и по вопросам расширения железнодорожных веток Тургунди-Герат и Акина-Андхой.



В ноябре 2016 года был открыт участок Атамырат-Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) этой железной дороги. После этого строительство остановилось. Таджикистан объявил, что необходимость в этом проекте отпала, так как новый президент Узбекистана больше не препятствовал транзиту грузов из Таджикистана по территории своей страны.



В ответ туркменская сторона перестала пропускать фуры и железнодорожные составы, следующие в Таджикистан.