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К афганским выборам подошли с излишним оптимизмом. Два сильнейших кандидата начали свои кампании, но...
07:52 29.07.2019

Два сильнейших кандидата начали свои кампании, но они могут оказаться напрасными

В Афганистане стартовала президентская кампания. В выходные в предвыборную гонку вступили президент страны Ашраф Гани и глава исполнительной власти Абдулла Абдулла, проведя встречи со своими сторонниками. Участие в президентских выборах, которые откладывались уже дважды и теперь назначены на 28 сентября, планируют принять еще 16 политиков. При этом господина Гани ждал неприятный сюрприз - представители террористического движения "Талибан" отвергли прямые переговоры с Кабулом, которые он уже фактически пообещал.

"Мир не за горами, и (межафганские.- "Ъ") переговоры состоятся" - этой фразой действующий президент Афганистана Ашраф Гани вчера дал официальный старт предвыборной кампании, выступая в Кабуле на встрече со своими сторонниками. Президентские выборы в Афганистане должны пройти ровно через два месяца, 28 сентября - впрочем, раньше их уже назначали и на 20 апреля, и на 20 июня, а затем переносили. Из раза в раз откладываются и прямые межафганские переговоры.
Между тем в субботу глава Министерства по делам мира (создано взамен распущенного Высшего совета мира) Абдул-Салам Рахими заявил, что уже "в течение двух недель" в одной из европейских стран все-таки пройдут прямые переговоры между правительством страны и террористическим движением "Талибан" (запрещено в РФ). Сам факт новой встречи в Европе обсуждался на прошлой межафганской встрече в Дохе (см. "Ъ" от 9 июля), где присутствовал и "Талибан". Однако власти Афганистана заговорили о совершенно другом формате - прямых переговорах между Кабулом и "Талибаном".

Предпосылок для подобного поворотного момента в афганском урегулировании пока нет, и талибы уже поспешили опровергнуть свою готовность говорить с Кабулом напрямую.

Буквально одновременно с полным оптимизма выступлением афганского президента представитель "Талибана" Забихулла Муджахид повторил уже не раз оглашенную позицию движения: что диалог с Кабулом, который талибы считают "марионеткой", станет возможен только тогда, когда его "кукловод" - Вашингтон - представит четкий график вывода своих войск из Афганистана.

Не менее скептически и даже раньше талибов отреагировал на заявления афганской стороны и спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад. "В Кабуле много болтают насчет межафганских переговоров (между правительством и талибами.- "Ъ"),- написал он в своем Twitter.- Поясняю, что они начнутся после того, как мы закончим с нашими соглашениями (между США и талибами.- "Ъ")". Американский дипломат также уточнил, что в будущем в переговорную команду будут включены не только "высокопоставленные правительственные чиновники", но и "представители ключевых политических партий, гражданского общества и женщин".

Как афганское урегулирование уперлось в Кабул
"Перед выборами Ашраф Гани вынужден приписывать себе достижения в мирном урегулировании,- сказал "Ъ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.- Впрочем, не исключено, что между правительством и талибами вскоре действительно состоятся закрытые встречи, но талибам очень не хотелось бы, чтобы о них стало известно публике".

Господин Нессар также уточнил, что у Ашрафа Гани больше нет возможности переносить выборы, ссылаясь на те или иные причины, как он уже делал дважды. Дело в том, что 13 из 17 соперников Ашрафа Гани по предвыборной гонке (среди них, например, частый гость московских мероприятий по Афганистану Ханиф Атмар) в мае сформировали Совет кандидатов в президенты и призывали своих сторонников выступить против необоснованного переноса выборов. Эти акции пока ограничивались перекрытием дорог в Кабуле и пригородах, но если выборы перенесут вновь, то протесты могут принять более жесткий характер.
Впрочем, сорваться президентские выборы могут и по другим причинам - например, из-за недостатка финансирования.

"Я общался с сотрудниками афганского избиркома, и они говорили, что денег на выборы им пока не выделили,- говорил Омар Нессар.- Они рассчитывали получить поддержку от западных стран, но дипломаты на закрытых встречах говорят, что ее не будет потому, что правительство так и не провело необходимые реформы. Если эти деньги все же придут, но за две недели до выборов - к ним просто не успеют подготовиться".
Как избрание нижней палаты парламента вернуло Афганистан в эпоху кровавого противостояния
Другая угроза для выборов - усиление террористической активности талибов. Вчера при взрыве и нападении боевиков на офис Амруллы Салеха (близкий соратник Ашрафа Гани) были убиты 2 человека, еще около 25 ранены. Многочисленными терактами запомнились и прошлогодние парламентские выборы (см. "Ъ" от 23 октября 2018 года). Тем не менее активность еще одного сильного кандидата - главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы указывает, что афганские политики настроены серьезно. Вчера господин Абдулла также выступил со сторонниками, раскритиковав действующего президента и пообещав принести ощутимые изменения в жизнь простых афганцев.

Однако эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что вся предвыборная риторика Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы может оказаться простой формальностью. "Объявления об отмене выборов не было, а значит, за два месяца нужно начинать избирательную кампанию,- сказал он "Ъ".- При этом ни один афганский политик, включая президента Гани, не может гарантировать проведение выборов. Это зависит от Запада, а Запад не станет оказывать помощь в их проведении до того, как образуются некие контуры соглашения Вашингтона с талибами. И только после него можно будет говорить о формировании нового временного правительства Афганистана". Что, по мнению эксперта, само по себе исключает проведение выборов.

Кирилл Кривошеев
Газета "Коммерсантъ" №132 от 29.07.2019, стр. 6

Источник - коммерсант
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