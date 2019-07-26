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|В Кабуле террористы атаковали офис кандидата в вице-президенты Салеха - 20 трупов
08:18 29.07.2019
Число погибших в Кабуле при атаке на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха достигло 20 человек. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил телеканал Tolo News.
Отмечается, что среди погибших при атаке, произошедшей накануне в воскресенье, 16 мирных жителей, также пострадали не менее 50 человек. Ранее сообщалось о двух погибших и 25 пострадавших.
По словам источников, террористов было четверо. Как сообщил пресс-центр МВД Афганистана, спецназ МВД уничтожил трех нападавших.
Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла пока на себя ответственность за нападение.
Салех, который занимал в правительстве Хамида Карзая должность руководителя Главного управления национальной безопасности, в правительстве президента Гани короткое время был на должности министра внутренних дел. В настоящее время является лидером общественно-политической организации "Зеленое движение". В предвыборной команде Гани на предстоящих 28 сентября выборах баллотируется в качестве первого вице-президента, уточняет "Интерфакс".
Ранее 19 июля два человека погибли и еще не менее 10 получили ранения и были госпитализированы после взрыва в Кабуле.