В замМИД России по СНГ двигают кавказоведа Волынкина

08:55 29.07.2019

В МИД РФ обозначились кандидаты на пост замминистра



Газета "Коммерсантъ" №132 от 29.07.2019, стр. 6

Как стало известно "Ъ", в МИД РФ фактически определились с тем, кто станет заместителем министра вместо выдвигающегося в Совет федерации Григория Карасина. По словам нескольких информированных собеседников "Ъ", на высокий пост рассматриваются три кандидата. Основной из них - нынешний директор консульского департамента министерства Иван Волынкин. 60-летний дипломат окончил МГИМО в 1981 году и с тех пор работает в системе МИДа. Работал в загранпредставительствах СССР и РФ в Югославии, США, Сербии и Черногории, Грузии и Македонии. С 2009 по 2013 год был помощником главы МИД РФ Сергея Лаврова, заместителем директора генерального секретариата министерства. С 2013 по 2018 год - чрезвычайный и полномочный посол России в Армении. В 2017 году был награжден орденом Почета.



О том, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинет кандидатом в Совет федерации замминистра иностранных дел, статс-секретаря Григория Карасина, первой со ссылкой на источники в верхней палате сообщила газета РБК. Позже сам он подтвердил эту информацию. Григорию Карасину 23 августа исполняется 70 лет. Согласно закону "О государственной службе", продление пребывания на ней возможно до 70 лет.

Григорий Карасин в 1971 году окончил Институт восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова. На дипломатической работе с 1972 года. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИДа и за рубежом (Сенегал, Австралия, Великобритания). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Дружбы, рядом других государственных и ведомственных наград. На своем нынешнем посту находится с 2005 года. В МИДе Григорий Карасин курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ, работу с соотечественниками за рубежом. Отвечает за взаимодействие с палатами Федерального собрания, Русской православной церковью и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.



Направление, за которое отвечает в МИДе Григорий Карасин, считается одним из самых важных с точки зрения российской внешней политики и одновременно одним из наиболее проблемных. К нему относятся и конфликт вокруг Украины, и противостояние вокруг Нагорного Карабаха и Приднестровья, и регулярные торговые войны с Белоруссией. Специфика работы МИДа на этом направлении состоит в том, что по этим странам решения чаще принимаются не в министерстве, а в Кремле. В последние недели обострились противоречия с Грузией. В интервью "Ъ" Григорий Карасин заверил, что Москва будет "бороться за активные отношения" с Тбилиси. "У наших двух народов терпения и здравого смысла хватит, чтобы продвигать именно конструктивные подходы",- сказал он (см. "Ъ" от 2 июля).

Елена Черненко, Владимир Соловьев