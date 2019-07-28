Зачем Россия хочет вступить в Тюркский совет?

09:01 29.07.2019

Взгляд из Баку: зачем Россия хочет вступить в Тюркский совет



Российская дипломатия проявляет максимум гибкости, чтобы использовать все векторы и площадки для наведения мостов, усиления диалога по межцивилизационому взимодействию. Неудивительно, что Москва сегодня разворачивается в сторону тюркского сообщества – в самой России, наряду с мусульманскими общинами и организациями, есть силы и среди интеллектуальной, и политической элитах, которые хотели бы найти форматы взаимодействия с новыми сообществами.



Мира Гасанова, 28 июля 2019,



Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов на Клязьме", сделал сенсационное заявление о готовности Москвы "рассмотреть" вопрос вступления в Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ или Тюркский совет), если "эта организация будет готова принимать государства, где тюркоязычное население есть, но не доминирует".



Сигнал главы российской дипломатии достаточно ясный - Россия не прочь присоединиться к организации, в которую на сегодня входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция, наблюдателем является Венгрия. И хотя в Российской Федерации проживает всего около 11 миллионов граждан тюркской группы, она считается второй по численности после русских. Россия не может не учитывать этот фактор, наличие сухопутных границ с двумя государствами - членами Тюркского совета, а также важные геополитические позиции этих стран на евразийском пространстве и повышающееся влияние их на Евразийском континенте, особенно в Центральной Азии и на Кавказе. Тем более что эти четыре государства находятся в центре континента, соединяя Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому сотрудничество в рамках ССТГ в таких сферах, как экономика, инвестиции, инновации, транспорт и коммуникации, туризм, наука и образование, не может не привлекать и Россию.



"Очень логичным подходом" к вопросу, с учетом количества тюркоязычного населения в России, назвал заявление Лаврова турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. По его мнению, в годы "холодной войны" СССР считал этот фактор угрозой национальной безопасности со стороны Турции, но после развала Советского Союза уже американцы пытались использовать демократические процессы в тюркоязычных государствах как рычаг давления на Москву. Русские же опасались, что турки могут объединиться и создать тюркоязычное государство на территории России. "Правда в том, что Турция сегодня изменилась, она стала сильным и самостоятельным государством, является флагманом, на который равняются тюркоязычные государства, она занимает доминирующее положение в азиатском пространстве. Россия же считает, что если не будет участвовать в этой организации, она может оказаться в позиции стороннего наблюдателя".



Он считает, что Москва демонстрирует "новый концепт, направленный на усиление взаимосвязей с этими народами, предусматривающий предотвращение угроз национальной безопасности России, и Турция не против такого подхода". Следует напомнить, что именно благодаря усилиям глав тюркоязычных государств Нурсултана Назарбаева и Ильхама Алиева, в свое время удалось разморозить, мягко говоря, прохладные отношения между Москвой и Анкарой, сложившиеся в ноябре 2015 - июле 2016 годов. И сейчас, подчеркивает бакинский политолог Тофик Аббасов, российская дипломатия проявляет максимум гибкости, чтобы использовать все векторы и площадки для наведения мостов, для усиления диалога. Это усиливает межцивилизационные взаимодействия. "Думаю, это очень важный и своевременный месседж. Неудивительно, что Россия сегодня разворачивается в сторону тюркского сообщества; в самой России, наряду с мусульманскими общинами и организациями, есть силы и в интеллектуальной, и в политической элите, которые хотели бы найти форматы взаимодействия с существующими сообществами", - отмечает Аббасов.



В свое время Россия приняла очень верное решение и стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества, которая тогда называлась "Исламская конференция", говорит политолог. И это оправдано, потому что хотя в России, конечно, титульная нация - русские, а титульная религия - православие, есть и мусульманское меньшинство, у которого свой взгляд на мировой порядок, на ситуацию вокруг горячих точек, гуманитарного взаимодействия. Прав Лавров, когда говорит, что "это было бы, наверное, интересно и полезно с точки зрения необходимости подчеркнуть, что тюркоязычные народы не изолируются". Ведь Россию и тюркский мир объединяет историческое прошлое, есть много общего и в духовности, и в культурном, и историческом наследии, и есть существенный потенциал для дальнейшего углубления отношений и роста сотрудничества по всем направлениям.



Аббасов подчеркивает: "Москва и Анкара сегодня сближаются, были какие-то трения, попытки третьих сил столкнуть их лбами, но тем не менее мудрость взяла верх - сегодня Россия, Турция и другие субъекты тюркского сообщества полны решимости выстраивать новые отношения, тем более что это отвечает общим интересам в борьбе против нарастающих рисков и вызовов, которые большей частью идут с Запада". И вообще, в истории было много путешественников, мудрецов, исследователей, которые утверждали, что многие из болезней евразийских народов связаны с близким соприкосновением с Европой, которая передает свои бациллы социальных, нравственных недугов народам Азии, в том числе - тюркскому миру. Поэтому православный и тюркский мир все время пытались быть во взаимодействии, чтобы создать из двух субкультур единый глобальный культурный концепт и чтобы гармонично развиваться в верном направлении и противостоять тлетворному влиянию западных тенденций".

Имеющийся опыт совместного проживания и благополучного сосуществования с Россией у других троих членов Тюркского совета вполне может пригодиться при выстраивании отношений. Что же, Москва свой ход сделала, ответ, думается, не заставит себя долго ждать.

28 июля 2019

Мира Гасанова