9/09. День комуза учредили в Кыргызстане

14:29 29.07.2019

Бишкек. 29 июля. КирТАГ - Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ "О Дне комуза".



"В условиях быстрого роста высоких технологий сохранение национальной культуры является одним из важных направлений деятельности государственных органов и гражданского общества. Национальная культура создает условия для дальнейшей консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана", - говорится в сообщении пресс-служба главы государства.

Традиционную музыку, как неотъемлемую часть духовной культуры кыргызского народа, невозможно представить без комуза.

Как отмечается, комуз занимает особое место в традиционной культуре кыргызского народа. Мелодии комуза "күү", неся в себе философские мысли, образ жизни и уклад культуры, передаваясь из поколения в поколение, дошли до наших дней.

В нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев. Культурная интеграция народа Кыргызстана станет основой мира, согласия в обществе и социально- экономического развития страны.

В этой связи необходимо усилить роль традиционной музыки для расширения межкультурного диалога этнических сообществ Кыргызстана.

В целях проведения соответствующей работы в указанном направлении постановляется рекомендовать правительству Кыргызской Республики:

- установить 9 сентября ежегодно отмечаемым Днем комуза в Кыргызской Республике (далее - День комуза);

- поручить министерству культуры, информации и туризма Кыргызской Республики во взаимодействии с полномочными представителями Правительства Кыргызской Республики в областях, главами местных государственных администраций и органами местного самоуправления Кыргызской Республики принять меры по организации мероприятий, посвященных празднованию Дня комуза.



Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел гражданского развития, религиозной и этнической политики Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.