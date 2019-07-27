Сеятели войны в Латинской Америке, - С.Кожемякин

15:50 29.07.2019 Сеятели войны в Латинской Америке



Переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы натолкнулись на саботаж внешних сил. Там все меньше скрывают, что истинная цель неудавшегося переворота - контроль над ресурсами страны. В этих условиях коммунисты призывают к решительным мерам, указывая, что уступки буржуазии ведут к поражению.



Банкротство империалистов



Мировой капитал и его обслуга питают слабость к юбилеям событий, которые упрочили их господство. Например, выпадающее на ноябрь этого года 30-летие падения Берлинской стены будет праздноваться с общеевропейским размахом. К этой дате выпущены памятные монеты и медали, проводятся международные конференции и выставки. То же самое можно сказать о 70-летии НАТО и других "юбилеях".



Но одну дату в западных столицах не отмечают точно, поскольку речь идет не о победе, а о провале. Имеется в виду попытка смены власти в Венесуэле, которой в эти дни исполняется полгода. В конце января, после многочисленных попыток отстранить правительство Николаса Мадуро, оппозиция и ее зарубежные спонсоры запустили сценарий государственного переворота. Глава одной из оппозиционных партий Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Антиконституционный шаг был незамедлительно поддержан Соединенными Штатами и правыми режимами Латинской Америки. Они заявили о нелегитимности законной власти, усилив и без того мощное давление на Каракас.



Расчет не оправдался. Армия отказалась нарушать присягу. В поддержку руководства страны вышли сотни тысяч жителей, оказавшиеся куда более грозной силой, чем сторонники укрывшегося в колумбийском посольстве Гуайдо. Несмотря на тяжелый кризис, люди понимают, чем обернется неолиберальный реванш. В 1980-1990-е годы Венесуэла уже проходила и "шоковую терапию" по рецептам МВФ, и массовое обнищание, и расстрелы несогласных.



Однако слишком долго готовился переворот, чтобы организаторы признали его поражение. Попытки свержения правительства продолжились, но чем дальше, тем сильнее осыпалась с них позолота "народного волеизъявления". На передний план вышли Вашингтон и его сателлиты, которые душат Каракас жесточайшими санкциями, угрожают военным вторжением и пытаются подкупить руководство силовых структур. Месяц назад министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обнародовал видеозаписи переговоров, на которых активисты оппозиции обсуждали план военного путча. В ночь с 23 на 24 июня группа мятежников под руководством наемников из США, Колумбии и Израиля должна была захватить склады с оружием и военные базы, физически ликвидировать Мадуро и провозгласить президентом бывшего министра обороны Рауля Бадуэля. Последний с 2009 года находится в заключении по обвинению в коррупции.



Другими словами, внешние игроки сменили тактику. Выпестованный западными фондами молодой либерал Гуайдо разочаровал своих благодетелей. Теперь ставка сделана на "сильную руку" в лице отставного генерала, который, как считается, сможет повести за собой как часть недовольных нынешним правительством сторонников Уго Чавеса, так и армию. А добиться своих целей без участия силовиков инициаторы переворота отчаялись. "Вооруженные силы Венесуэлы должны защитить Конституцию и народ, - взывает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. - Они должны выступить против узурпации власти Мадуро".



США пестуют кризис



Смена Вашингтоном своих ставок усугубила разногласия в стане противников власти. По данным ряда изданий, именно команда Гуайдо помогла раскрыть июньский заговор. Поэтому переговоры с оппозицией стали вполне разумным шагом со стороны венесуэльского руководства. Посредником выступило министерство иностранных дел Норвегии. В конце мая в Осло прошло несколько встреч, в которых со стороны правительства участвовали глава МИД Хорхе Арреаса, упомянутый выше Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. Хотя формальных договоренностей достигнуто не было, стороны, по данным норвежского дипломатического ведомства, "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного разрешения кризиса". 8 и 15 июля состоялись новые раунды переговоров. Посредник в лице Норвегии остался прежним, но площадка для диалога переместилась на Барбадос. В отличие от некоторых соседей по региону, это карибское государство отказалось признать легитимность Гуайдо и выступило за разрешение кризиса силами самих венесуэльцев.



Исходя из договоренности с норвежским МИД, стороны пока не могут обнародовать подробности обсуждения. Это вызвало вал спекуляций в западных СМИ. Утверждается, например, что Каракас согласился на досрочные президентские выборы без участия Мадуро. Слухи опроверг председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо. По его словам, единственный орган, который может быть досрочно переизбран, - это контролируемый оппозицией парламент.



И все же ряд признаков позволяет судить о прогрессе. Как подчеркнул Мадуро, встречи были посвящены налаживанию конструктивного диалога по шести пунктам, среди которых политическая структура, экономика, социальная сфера страны и т.д. В свою очередь в Осло сообщили о создании постоянной комиссии с участием оппозиции и властей. Ее задача - обсуждение путей выхода из кризиса.



Перспектива урегулирования напугала врагов Каракаса. В июне США ужесточили санкции против национальной нефтяной компании Венесуэлы, запретив любые сделки, связанные с поставками разбавителей. Имея повышенную плотность, венесуэльское "черное золото" нуждается в них для извлечения и транспортировки. Кроме того, американские власти хотят ввести полное нефтяное эмбарго. С мая США перестали сами ввозить нефть из Венесуэлы, а затем принялись наказывать остальных покупателей. Очередной жертвой санкций стала Куба.



Тем не менее экспорт углеводородов из Венесуэлы продолжается. В июне он составил в среднем 1,1 млн баррелей в сутки, что на 26 процентов больше, чем в мае. Огромную поддержку Каракасу оказал Китай, с начала года увеличивший закупку нефти почти втрое. Сегодня на долю КНР приходится 59 процентов венесуэльского экспорта "черного золота". Трудно представить, какая участь ждала бы страну, не будь помощи со стороны истинных союзников. Ведь, по данным Центра экономических и международных исследований США, санкции привели к гибели как минимум 40 тыс. граждан Венесуэлы. Причиной стало отсутствие лекарств, не поступающих из-за блокады. Гораздо большее число жителей - почти 300 тыс. - ждет смерть, если ограничения не ослабнут в ближайшие месяцы.



Мотивы Вашингтона ясно выразил глава южного командования вооруженных сил США Крейг Фаллер. Выступая в конгрессе, он заявил, что помощь Венесуэле со стороны Китая, России и Ирана - это главные препятствия на пути Вашингтона. "Наряду с Кубой они занимаются деятельностью, которая крайне вредна для демократии и региональной стабильности и противоречит интересам США", - заявил Фаллер, призвав к росту военного присутствия "для противодействия растущему влиянию третьих стран".



На возможность интервенции намекает Трамп. Выступая на полях саммита "большой двадцатки", он сказал, что есть "как минимум пять стратегий в отношении Каракаса" и каждая из них может быть применена в свое время. "То, что происходит в Венесуэле, - это катастрофа. Вот что может сделать социализм!" - негодовал президент. Вскоре после этого Белый дом распорядился направить свыше 40 млн долл. венесуэльской оппозиции. Как сообщается, деньги пойдут на зарплаты, проезд, средства связи и техническую помощь для антиправительственных сил.



Столь же "вовремя", как этот откровенный подкуп, накануне переговоров на Барбадосе появился и доклад верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет. Дочь замученного в пиночетовских застенках генерала-патриота и дважды (в 2006-2010 и 2014-2018 годах) президент Чили от Социалистической партии, она, однако, давно присоединилась к хору противников законной власти Венесуэлы. Неудивительно, что доклад наполнен голословными обвинениями и откровенными фальшивками. Например, что за "неповиновение власти" только в прошлом году в стране убиты свыше 5 тыс. человек.



В Каракасе раскритиковали документ, обратив внимание, что все данные взяты из уст "очевидцев", 82 процента которых давно не живут в Венесуэле. С неприятием доклада выступила Коммунистическая партия Чили, входившая в правительственную коалицию в бытность Бачелет главой страны. Обратив внимание на многочисленные противоречия и необоснованные утверждения, коммунисты заявили: "Поразительно, что в докладе не содержится никакого осуждения попыток переворота, экономической блокады, постоянных угроз военной интервенции и актов дестабилизации со стороны правого оппозиционного сектора".



Но все становится понятным, если учесть заинтересованность влиятельных сил в крахе переговоров. "Столкнувшись с провалом всех форм агрессии, администрация Трампа хочет сорвать политический диалог", - отметил Хорхе Арреаса. Его поддержал постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада, заявивший, что США и их союзники торпедируют переговоры, желая ввергнуть страну в войну. Доказательством этого стало вторжение 19 и 22 июля американских самолетов-разведчиков в воздушное пространство Венесуэлы.



Острые вопросы



Несмотря на ряд положительных признаков, ситуация в Венесуэле далека от нормализации. Враги будут использовать любую возможность для ее расшатывания, и главным их козырем остается экономический кризис. Его разрешение или хотя бы смягчение является условием выживания правительства Мадуро. Как уже писала "Правда", просчеты властей сыграли не последнюю роль в ухудшении социально-экономической обстановки. Даже сейчас, после значительного падения добычи, сырая нефть остается главным продуктом экспорта (80 процентов его общей стоимости). Сырьевая однобокость является уязвимым местом, позволяющим внешним силам наносить стране удары.



Внутриэкономическая политика также отличается непоследовательностью. Вопреки навязываемому западной пропагандой утверждению, что Венесуэла страдает от социализма, все с точностью до наоборот: именно отсутствие глубоких социалистических преобразований привело ее к кризису. Как подчеркивают в Компартии Венесуэлы (КПВ), страна не является социалистической. Это капиталистическое государство с социально ориентированной экономикой. С одной стороны, под руководством Чавеса здесь прошли прогрессивные реформы: проведена национализация нефтяной и металлургической промышленности, энергетики и ряда телекоммуникационных компаний, запущены социальные программы, позволившие более чем вдвое сократить бедность и обеспечить для миллионов людей доступ к базовым благам - жилью, образованию, здравоохранению. С другой стороны, негосударственный сектор сохранил мощные позиции в экономике. На его долю приходится 60 процентов валового национального продукта и 80 процентов занятых. Частный бизнес занимает ведущее положение в финансово-банковской сфере, СМИ, а также в розничной торговле. Последнее обстоятельство сыграло разрушительную роль. Установление властями твердых цен при сохранении негосударственных торговых сетей обернулось массовыми спекуляциями, появлением "черного рынка" и дефицитом. Этому же способствовало отсутствие действенного контроля на 2000-километровой границе с Колумбией, куда утекают дешевые товары.



Серьезные проблемы, вызванные неумелым управлением, саботажем и коррупцией, испытывают госпредприятия. На это постоянно указывает Коммунистическая партия. Прошедший 28-30 июня пленум ЦК КПВ подчеркнул, что вместо углубления революции и социалистических преобразований правительство нередко идет на уступки буржуазии. Это проявляется в ослаблении валютного контроля, обсуждении планов приватизации и нарушении прав рабочих. Частные компании отказываются заключать коллективные договоры и массово увольняют сотрудников. Одна только пищевая корпорация "Эмпресас Полар" сократила штат на 6 тыс. человек без выходных пособий. Власть в лице министерства труда смотрит на это сквозь пальцы, не принимая карательных мер и не поддерживая в должной мере профсоюзное движение и вовлечение работников в процедуры управления и контроля. Возмущение коммунистов вызывает и недостаточно жесткая реакция на террор в сельской местности, где латифундисты расправляются с активистами и сгоняют крестьян с земли.



Главными жертвами кризиса, подчеркивают в КПВ, стали трудящиеся, в то время как буржуазия наращивает прибыли. Тем самым власть нарушила заключенное с компартией соглашение, предусматривающее решительные меры по восстановлению страны и регулярные консультации по наиболее острым вопросам. Как уточнил член Политбюро ЦК КПВ Карлос Акино, партия по-прежнему поддерживает правительство и призывает к объединению прогрессивных сил для отпора внешней агрессии. Но, уверены коммунисты, без изменений в пользу трудящихся сопротивление обречено на неудачу.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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