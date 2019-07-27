Русских в Казахстане все меньше, а узбеков все больше

16:02 29.07.2019

Forbes Казахстан опубликовал данные, как изменилась доля представителей разных национальностей в общей численности населения Казахстана с 1999 по 2018 годы.



Наибольший прирост естественно у "титульной" нации - казахов.



ТАК, В 1999 ГОДУ ИХ БЫЛО 7 971 618 (53,3% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ), А В 2018 ГОДУ СТАЛО 12 250 305 (67,5%)



Не все благополучно с представителями славянских и европейских народов.



РУССКИХ В 1999 ГОДУ БЫЛО 4 489 705, ИЛИ 30%ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. В 2018-М ИХ КОЛИЧЕСТВО СНИЗИЛОСЬ НА 20,1% – ДО 3 588 686 (ДОЛЯ В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ – 19,8%)



Националистов такой расклад может конечно радовать. Но не думаю что им надо спешить радоваться.



ЗА ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД НЕМЦЕВ СТАЛО ВПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ – С 356 439 ДО 179 476 ЧЕЛОВЕК, ЧТО СВЯЗАНО С ПЕРЕЕЗДОМ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ



Так что собственное казахстанское пиво немецкого качества казахстанцам уже вряд ли попробовать.



Как и украинского борща с варениками:



ЧИСЛЕННОСТЬ УКРАИНЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ СОКРАТИЛАСЬ С 549 494 ЧЕЛОВЕК ДО 277 514 ЧЕЛОВЕК



Татарских учпучмаков казахстанцы также станут пробовать меньше



ЧИСЛЕННОСТЬ ТАТАР СОКРАТИЛАСЬ С 249 357 ДО 202 121 ЧЕЛОВЕКА



Но свято место пусто не бывает и на место убывающих наций приходят новые.



ЧИСЛЕННОСТЬ УЗБЕКОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 56%. ЭТО ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОСТ ЧИСЛА КАЗАХОВ (НА 53,7%). В АБСОЛЮТНЫХ ЦИФРАХ КОЛИЧЕСТВО УЗБЕКОВ В 1999 ГОДУ СОСТАВЛЯЛО 369 816 ЧЕЛОВЕК, А В 2018-М ДОСТИГЛО 576 817



При этом надо учитывать, что в соседнем Узбекистане численность населения растет в геометрической прогрессии.



Однако считать казахстанских узбеков полными копиями узбекистанцев не стоит.Казахстанские узбеки переняли многие традиции и даже ментальность казахов, с которыми они живут бок о бок несколько веков на одной территории. В Узбекистане казахстанские узбеки считаются отдельной группой, более зажиточной и не приверженной традициям так называемой "махаллинской" культуры, которая имеет свои жесткие ограничения в традиционном образе жизни узбеков.



Растет численность родственных узбекам уйгуров, а также корейцев:



ЧИСЛЕННОСТЬ УЙГУРОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 210 062 ДО 265 497 ЧЕЛОВЕК. ЧИСЛЕННОСТЬ КОРЕЙЦЕВ С 99 684 ДО 108 177 ЧЕЛОВЕК



Так что наедимся мы казахи уйгурской и корейской кухней до отвала. Тем более численность кафе с этими кухнями растет на глазах.



Если делать глобальные выводы, то опуская стремление возврата не коренных народов Казахстана на историческую родину и рост националистических настроений можно сказать следующее:



УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ ЗАНЯТЫХ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (УЗБЕКИ, УЙГУРЫ) СВЯЗАНО С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДОЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА. АГРАРНЫЙ СЕКТОР СТАНОВИТСЯ ВЕДУЩЕЙ ОТРАСЛЬЮ СТРАНЫ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СПАД ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ, ГДЕ РАНЕЕ И БЫЛА ТРУДОУСТРОЕНА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ НЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ