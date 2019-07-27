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Китайские СМИ пожалели об утрате Сахалина
16:06 29.07.2019

Русские археологи нашли каменную стелу на Сахалине и передали ее для расшифровки своим китайским коллегам. В результате китайские ученые пришли к выводу, что она позорит одного из их императоров, пишет "Соху". Дело в том, что когда-то Сахалин был частью Китая, его утрата – большая потеря для китайцев, которым теперь стыдно за стихотворение, оставленное на стеле.

Sohu (Китай): российские археологи раскопали каменную стелу на острове Сахалин. Китайские эксперты сочли это позорным для императора Цяньлуна

Китай - страна с длинной историей. Когда-то ему принадлежало гораздо больше территорий, чем сейчас. Однако из-за многочисленных военных конфликтов некоторые территории Китая были отданы другим странам. Тем не менее сохранившиеся археологические памятники не позволяют переврать или перечеркнуть настоящую историю.

К примеру, русские археологи нашли каменную стелу на острове, который Россия отобрала у Китая. Позднее находку передали в Китай для исследования. Так почему же после изучения данной стелы китайские ученые пришли к выводу, что она позорит императора Цяньлун? Давайте разбираться.

Согласно летописям времен династии Западная Хань, на севере Китая находился большой остров, которым управляла династия Чжунъюань. Однако во время династии Цин название этого острова несколько раз менялось, и в конечном итоге его стали называть остров Сахалин.

Площадь Сахалина составляет 76 тысяч квадратных километров, что эквивалентно площади Тайваня, острова Хайнань и Пекина. Для острова это большая территория.

В древние время Сахалин был под юрисдикцией Китая. В эпоху династии Тан, Юань и Цин на острове находились специальные инспекторы. Там до сих пор сохранился построенный в те времена Храм вечного спокойствия, и это доказывает, что в прошлом этот остров действительно принадлежал Китаю, однако позднее был отдан другой стране.

В 1850-х годах распадающееся государство под управлением династии Цин стало легкой добычей для других государств. В это же время крепли амбиции России по вторжению в Китай, она предъявляла территориальные претензии правительству династии Цин и вынудила его подписать ряд печально известных неравных договоров, таких как Айгуньский договор и Пекинский трактат. Эти соглашения подразумевали передачу больших территорий северо-восточного Китая, включая Сахалин, и даже внедрение на них колониального строя.

Российская Империя проиграла в русско-японской войне, а остров Сахалин был разделен на две части: север вернулся России, а юг отошел к Японии. В конце Второй мировой войны советская армия направила войска на северо-восток Китая и изгнала японцев, которые обосновались на Сахалине. Остров был вновь оккупирован, на этот раз русскими, в чьем ведении он и находится до сих пор. Пока советская армия сражалась, Китай не вмешивался и оставался лишь сторонним наблюдателем.

Остров Сахалин находится всего в 7 километрах от материковой части Евразии и очень богат природными ресурсами. Обнаруженные там запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, а это больше, чем в одном из нефтяных месторождений в китайском Дацине. Эти запасы могут принести России 500 миллиардов долларов. Поэтому утрата Сахалина - большая потеря для Китая.

Так что же это за каменная стела, которую российские ученые выкопали на Сахалине? Поскольку археологи не могли прочесть иероглифы, они обратились за помощью к китайской стороне. Взглянув на выгравированные символы, китайских ученых охватила грусть за погубленную репутацию Цяньлуна.

На плите было написано поздравление от имени Цяньлуна самому себе.

Такие "поздравительные парные надписи" с пожеланием долгих лет жизни было принято адресовывать самому себе во время празднования дня рождения. Когда императору исполнялось 70 лет, он посвятил себе такое стихотворение: Шестому сыну неба, правителю в пятом поколении, исполнилось семь десятилетий.

В "Полном собрании парных надписей" династии Цин, написанном Лян Чжанцзюем, можно найти такую фразу: "…На 45-м году правления Цяньлуна ему исполнилось 70 лет, как указывалось в системе законов государей древности: „Шестому сыну неба, правителю в пятом поколении, исполнилось семь десятилетий‟".

Одно десятилетие - это 10 лет, получается семь десятилетий - это 70 лет, а "сын неба" - это император. До него до 70 лет доживало только шесть правителей. Императорская семья жила в одном дворце, и из всех шести только он смог увидеть своего праправнука. Похоже, Цяньлун очень гордился своим долголетием и своими многочисленными детьми.

Среди всех императоров только шесть из них дожили до 70 лет. Это Лю Чэ, седьмой император династии Хань, правил 54 года; Сяо Янь, первый император династии Лян, правил 47 лет; У Цзэтянь, император династии У Чжоу, правил 15 лет; Ли Лунцзи, император династии Тан, правил 45 лет; Чжу Юаньчжан, первый император династии Мин; правил 31 год; а также сам Цяньлун.

Судя по данному стихотворению, Цяньлун был очень доволен своим правлением, он считал, что никому из древних императоров с ним не сравниться. Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, впоследствии перейдет России. Сейчас его слова кажутся нам смешными, поэтому можно сказать, что, написав данные строчки, он утратил свое достоинство.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564405560
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