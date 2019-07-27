Казахстан начал нефтяную экспансию на Восток

16:12 29.07.2019

Алексей Никоноров



Значительно вырос товарооборот со странами Азии - исключительно за счет продажи сырья.



По итогам января-мая 2019 года товарооборот со странами региона превысил $11,7 млрд, увеличившись за год на 37%.



Как сообщает Комитет по статистике, за этот период Казахстан наторговал со странами мира почти на $37,3 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель вырос на 3,3%. В деньгах это почти $1,2 млрд.



Быстрее всего растет импорт. Стоимость закупленных республикой товаров за год увеличилась на 8,3%. Общий объем в январе-мае составил $13,7 млрд долларов. Но экспортных операций у Казахстана пока больше, причем значительно - $23,6 млрд долларов. Но растут они медленно: лишь 0,5%, или $119,5 млн долларов по итогам пяти месяцев.



Торговля с Азией все важнее



Главный тренд внешней торговли – смена приоритетных партнеров. Доля азиатских стран продолжает стремительно расти. Если по итогам пяти месяцев 2018 года на них приходилось 23,7% товарооборота, за аналогичный период 2019 – уже 31,5%. Экспорт в Азию вырос с $5,3 до $7,5 млрд долларов, импорт – с $3,2 до $4,2 млрд.



В числе пяти стран мира, с которыми товарооборот Казахстана за год вырос сильнее всего – сплошь азиатские страны. На первом месте Китай. Объем сделок с Поднебесной вырос на 29,7%. По итогам января-мая он превысил $5,6 млрд против $4,3 млрд годом ранее. Достичь роста удалось за счет увеличения экспорта газа (с $270,2 до $680,7 млн) и нефти (с $225,3 до $421,1 млн). В топе продаж также цинк (с $82,7 до $262,7 млн) и продукция неорганической химии (со $155 до $246,8 млн).



Драйвер - сырье



Другими странами, с которыми значительно вырос товарооборот, являются:



Корея – с $1 до $1,9 млрд. Это произошло за счет экспорта нефти (с $741 млн до $1,1 млрд), а также импорта жидкостных (с $615 тыс. до $67,8 млн) и воздушных насосов (с $355 тыс. до $75,4 млн);



Турция – с $678,8 млн до $1,25 млрд. Главный драйвер – сырая нефть: рост экспорта с $41,8 до $607,6 млн.



Индия – с $289,4 до $577,1 млн. Экспорт нефти увеличился с $134,1 до $400,8 млн.



Малайзия – с $50,1 до $314,5 млн. Главная причина – все та же нефть. В январе-мае 2019 года экспорт составил $276,3 млн, хотя еще год назад сделок не велось.



Таким образом, ключевым товаром, определяющий рост товарных отношений со сторонами Азии, является нефть.



В большинстве случаев товарооборот едва ли не полностью зависит от экспорта "черного золота"



Казахстан теряет покупателей нефти в Европе



Работает это и в обратную сторону. Чем меньше нефти Казахстан продает в определенные страны, тем меньше становится их роль как торговых партнеров республики. По итогам января-мая 2019 наибольшее снижение товарооборота отмечено с:



Нидерландами – с 2,9 до 1,6 млрд



Италией – с 4,8 до 4,1 млрд



Германией – с 945,8 до 635,9 млн



Литвой – с 346 до 120,8 млн



Польшей – с 464,2 до 337,2 млн долларов.



Во всех случаях главной причиной стало снижение продажи нефти – она теперь все чаще течет на Восток. А все представленные в списке страны – европейские. Это лишь подчеркивает, что роль Старого света для казахстанской торговли снижается. Общий товарооборот по итогам 5 месяцев снизился на 2,7 млрд долларов, составив 13,9 млрд.



Летательные аппараты из Бразилии



Впрочем, Европу поджимают не только азиатские страны. Доля Америки в товарообороте Казахстана выросла за год с 2,7% до 3,7%, а общий объем сделок – с $981,9 млн до $1,4 млрд.



Ключевым партнером Казахстана в западном полушарии остаются США – по итогам 5 месяцев торговля выросла более чем на 35%, превысив $1 млрд. По итогам пяти месяцев Америка вышла на 10 место в списке крупнейших торговых партнеров Казахстана. Что примечательно, помогла в этом та же нефть: казахстанский экспорт вырос с нуля до $206,7 млн.



Еще одной страной, торговля с которой растет, является Бразилия. В отличие от большинства стран, тут многое зависит от импорта: продажи Казахстана за 5 месяцев составили всего $20,5 млн (+1,3 млн). Зато в страну зашло бразильских товаров на $141,6 млн (+97 млн).



Интересно, что 113 млн из них составили "Летательные аппараты прочие (например, вертолеты, самолеты); космические аппараты (включая спутники) и суборбитальные и космические ракеты-носители.