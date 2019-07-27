 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аргентинка Памела Каталан изобрела новое блюдо из тандырной лепешки
16:15 29.07.2019

Памела Каталан приехала из Аргентины в Кыргызстан с супругом два года назад. Жизнь в республике настолько им понравилась, что в ближайшее время они не собираются уезжать.

- Чем вы занимаетесь? Где работаете?

- Я преподаватель испанского языка. Люблю свою профессию и мой родной язык, потому что это частичка меня. Люблю природу, горы, озера, любую зелень, отдых на природе и походы.

Мы захотели уехать из Аргентины, чтобы увидеть другие места, пожить в другой культуре и приобрести опыт жизни за границей.

В Бишкеке я даю частные уроки испанского. У нас есть испанский клуб под названием Los Amigos, где мы динамично преподаем испанский язык. Помимо традиционного изучения языка, мы проводим различные мероприятия: пикники, игры в волейбол, встречи по случаю дней рождения, отмечаем национальные праздники стран Латинской Америки. Кроме того, преподаем английский язык в клубе Friends.

- Что вас удивляет в Кыргызстане?

- Больше всего удивили невероятная природа, горы и захватывающие места, которые можно найти в любом уголке страны. Природа Кыргызстана удивительна.

Больше всего в Бишкеке меня удивило то, что это очень приветливый и комфортный для жизни город. Здесь есть все, что нужно. В столице легко жить, работать и уживаться с людьми.

- Что-то в Бишкеке напоминает вам родной город?

- Мой родной город очень маленький по сравнению с Бишкеком, но люди здесь и в моем городе похожи своей добротой. Многие готовы помочь, даже если вы не знакомы. Забота и расположение людей видны невооруженным глазом.

- Чего вам не хватает?

- Конечно, я скучаю по своей семье и друзьям. Часто не осознаю, что я далеко от них, потому что здесь у меня появились новая семья и новые друзья. Их любовь позволяет мне чувствовать себя комфортно.

- У вас есть любимое место в Бишкеке?

- В Бишкеке я люблю гулять в парке Победы. В те выходные, когда мы с мужем не уезжаем в горы или на озеро, идем туда, захватив с собой книги и гитару, чтобы полностью насладиться отдыхом.

В течение недели я наслаждаюсь бульваром Эркиндик, гуляю там каждый день между занятиями. Это прекрасное место. Мне нравится наблюдать за сидящими там людьми, играющими детьми, прогуливающейся молодежью. Это место создано для людей, и я люблю насладиться пусть даже и короткой прогулкой по бульвару в течение дня.

Базары - любимое место для прогулок. Я люблю покупать там фрукты или овощи. Это еще одно место, где можно познакомиться с местными жителями и узнать больше о культуре.

- На базарах традиционно предлагают все попробовать. Как вы относитесь к кыргызским национальным блюдам?

- Я вегетарианка уже 10 лет. Национальные блюда в основном мясные, однако я нашла много вкусной еды для себя. Моя слабость - боорсоки, я могу есть их весь день в любое время. Это очень вкусно.

Мне также очень нравятся лепешки. В первый год нашей жизни здесь мы с мужем съедали по две-три в день. Мы также делаем из них пиццу, называем ее "лепепицца".

Другие мои любимые блюда - это оромо, манты и самсы, но в их вегетарианском варианте. Я знаю, что это не оригинальные блюда, однако их вегетарианская версия тоже очень вкусная.

- Что вы боитесь попробовать?

- У меня очень слабый желудок, и я боюсь пробовать много вещей, в том числе кобылье молоко и конину.

- Что вас очаровало при знакомстве с местным населением?

- Мне нравится их любовь и уважение к семье, это самое важное и ценное. Я думаю, что единство семьи здесь просто поразительно. Мне очень нравится видеть семьи, устраивающие пикники по субботам или воскресеньям в парках, горах, на озерах.

Кыргызы очень уважительно относятся к пожилым людям. Я считаю, что это очень ценное качество.

- Что вас разочаровало?

- Что вызывает у меня большую печаль, так это отношение к женщинам. Их не ценят, и есть много случаев, когда к женскому полу относятся не очень хорошо.

Иногда я видела, как мужья покупают одежду для своих жен, и это казалось мне проявлением нежности, заботы, пока кто-то не сказал мне, что женщина не может сама выбирать одежду, муж выбирает и покупает за нее.

Я считаю, что женщин не уважают и не заботятся о них должным образом. Я говорю не о феминизме, а о равенстве, равноправии.

Еще одна вещь, которая мне не нравится, - это коррупция в государственных структурах. Простой пример - транспортная милиция. Система штрафов за нарушение Правил дорожного движения выглядит очень коррумпированной. Когда вы иностранец, они пользуются этим, думая, что у вас много денег. А мы простые рабочие люди, как и все остальные.

Юлия КОСТЕНКО

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1564406100
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