Шайтан в ребро: почему в Таджикистане популярны маги и колдуны, - И.Кармазин

16:16 29.07.2019

Шайтан в ребро: почему в Таджикистане популярны маги и колдуны

Как бородатые чародеи лечат молодых девушек



Игорь Кармазин



Таджикистан - страна магов и волшебников. Всевозможные экстрасенсы, народные целители здесь пользуются особой популярностью. Многие из них, правда, становятся известны по криминальным сводкам. В конце июля на юге Таджикистана задержали "муллу", который насиловал девочек во время изгнания джиннов. "Известия" разбирались, в чем причина популярности народных целителей.



"Закрыл дверь и совершил непристойности"



В Хатлонской области Таджикистана 21 июля задержали местного жителя Сулаймона Садиева. "Мулла" якобы был популярным народным целителем. В репортаже телеканала "Таджикистан" говорится, что Садиев "пользовался простодушием и суеверием некоторых граждан, как будто лечил людей от испуга, изгоняя джиннов из их тел".



Платок - дело тонкое: почему Таджикистан воюет с хиджабами и бородами



Декольте и мини-юбки тоже под запретом



"Пациентками" задержанного были несовершеннолетние, лечение которых заканчивалось сексуальным насилием. Садиев давал девочкам деньги за молчание и "просил не говорить дома о секретном". Но две школьницы все-таки рассказали родителям о домогательствах знахаря. Те обратились в правоохранительные органы, после чего мужчину задержали.



Житель Хатлонской области дал признательные показания. "Первый раз я сделал это во время Иди Рамазон (торжество, которое отмечается в честь завершения священного для мусульман месяца Рамазан. - Ред.). Под предлогом праздника я отвел несовершеннолетних домой. Дал им деньги, закрыл дверь и совершил непристойности. После этого я так делал еще два раза", - признался он.



Волшебство через шланг



Колдовство в Таджикистане преследуется по закону. Отдельно в Уголовном кодексе оговаривается сексуальное насилие во время чародейства. Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет. Правда, у осужденных есть возможность избежать заключения. Для этого надо заплатить штраф в размере 200 сомони (1,5 тыс. российских рублей) за каждый день заключения.



Будничный транс

Как не стать жертвой мошенников-гипнотизеров



Впрочем, перспективы уголовного преследования таджикских колдунов не останавливают. За последние годы в стране широкую известность получили сразу несколько эпизодов сексуальной магии. В 2014 году по таджикскому телевидению показали съемку скрытой камерой 66-летнего муллы Назрулло Солехова, общающегося с клиенткой по телефону. "Приготовь семь связок недозрелой гармалы (ядовитое растение. - Ред.), 2 л кипяченой воды, одну пачку чая и пачку соли. Еще возьми тюбик вазелина. Я приду лечить к тебе домой. У себя не принимаю - милиция на нервы действует", - говорил Салихов. Позже в милиции он объяснил, что лечил бесплодных женщин чтением дуа (молитв). "Женщины вставляли в себя один конец шланга, а я читал дуа в другой конец. У меня были дуа на 5, 10 и 15 сомони", - признался Солехов.



В феврале 2015 года в Гисарском районе страны арестовали 65-летнего Саидмахдихона Сатторова ("Шейх Тимур"). В родном селении мужчину почитали как "последнего пророка ислама". Сатторов пугал молодых девушек проклятием и брал их в жены. Накануне ареста у пророка насчитывалось семь жен одновременно.



Пожилой мужчина отличался не только тягой к противоположному полу. На местном кладбище "шейх" построил мавзолей своему отцу, и селяне совершали намаз в сторону этой могилы, а не в направлении Мекки. При появлении автомобиля "пророка" дорогу в селении выстилали дорогими коврами, а жители кидались к машине, пытаясь к ней прикоснуться. Позже Верховный суд приговорил Сатторова к 16 годам тюрьмы. В мае 2019 года он погиб во время бунта в Вахдатской колонии. Зачинщики беспорядков отрубили мужчине голову.



Школы джихада: как террористы захватывают таджикские тюрьмы

Бойня в колонии закончилась гибелью десятков заключенных



В 2016 году в Шахринавском районе стражи порядка задержали 56-летнего Ризокула Дустмуродова. В собственном доме он совершал "ритуалы очищения", производил и продавал туморы (амулеты), а также насиловал женщин. Один такой случай в МВД страны описывают подробно. Гражданка А. хотела "открыть свое счастье" и обратилась к Дустмуродову. Тот пообещал создать амулет и попросил ее принести кожу различных редких животных. Та не смогла найти оленью кожу. Тогда мулла уговорил клиентку поехать с ним в город Худжанд к его знакомому, у которого кожа якобы была. В Худжанде Ризокул отвел жертву в гостиницу "Ленинабад", напоил ее "очищающей кайтармой" (вода со снотворным) и совершил половой акт.



Молитвы о краже



В криминальных сводках народные целители фигурируют не только в связи с сексуальными домогательствами. В 2016 году стражи порядка задержали лжемага Фатхиддина Саймиддинова, известного как Кори Фатхиддин. Он обещал своим клиентам вернуть их родственников из Сирии. Согласно сообщению МВД Таджикистана, один из клиентов попросил вернуть с Ближнего Востока его брата. Для оплаты услуг Саймиддинова мужчина взял большой кредит в банке. Лжемаг потратил полученные средства на строительство жилого дома, а мужчине выдал специальный амулет, который посоветовал носить под одеждой. В ходе обыска у Саймиддинова нашли религиозные книги, обереги и сигареты "Беломор" с коноплей.



В 2013 году в Хатлонской области задержали 40-летнего Абдуджаббора Абдурахмонова, известного как Мулло Джаббор. Мужчина "внушением и гипнозом" убедил нескольких молодых людей ограбить в городе Курган-Тюбе бизнесмена. Абдурахмонов рассказал, что "умеет читать древние книги", и пообещал вознести необходимые молитвы, чтобы пустить милицию по ложному следу. Преступники похитили у предпринимателя $80 тыс., из них 35 тыс. досталось целителю. Однако заклинания не сработали. Бизнесмен пожаловался в милицию, преступную группировку задержали.



"Чем глубже копаю, понимаю: боже мой, я ничего не знаю"

Чем рискуют разоблаченный биохимик из Instagram и другие лидеры мнений



В том же 2013 году в приграничном с Афганистаном Пянджском районе во время обряда "изгнания джиннов" погиб 19-летний молодой человек. Мулла Абдулвохид Кодиров сначала избил "пациента" палками, а потом сделал несколько надрезов ножом на его теле и под языком. Молодой человек скончался от шока, вызванного побоями и кровопотерей.



Больные тумором



По данным МВД Таджикистана, в стране насчитывается более тысячи народных целителей. Больше всего - на границе с Афганистаном и в пригородах Душанбе. Многие из них одновременно декларируют приверженность исламу и называют себя муллами, в задачи которых входит чтение проповедей, распространение религиозных идей. На практике это часто случайные люди без какого-либо религиозного образования.



На неподобающее поведение некоторых религиозных деятелей обращал внимание президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



- Сегодня стало нормой, что некоторые, как только достигают положения муллы, совершают действия, считающиеся правонарушением и преступлением, позорят имя и образ религиозного человека и мусульманина, - отмечал он.



Магическое мышление: под экстрасенсов не получается написать закон

Почему власти не регулируют рынок оккультных наук, а люди продолжают верить в паранормальное



Причин популярности потусторонних сил в Таджикистане несколько. Состояние системы здравоохранения таково, что врачи часто отказываются лечить безнадежно больных. Люди сталкиваются с прохладным отношением к себе и идут к тем, кто обещает хотя бы надежду на исцеление. При этом далеко не все вообще обращаются к врачам. Значительная часть населения республики - искренне верующие мусульмане. Поэтому при возникновении проблем со здоровьем или в семейных отношениях они идут не к медикам и психологам, а к тем, кто называет себя муллами.



Интересно, что клиентами колдунов становятся и состоятельные, образованные граждане.



- Все, кто заболел, пользуются услугами мулл, колдунов, и даже сами врачи, если у них заболели родные, прибегают к этому. Пациент лежит в больнице, мы ему назначаем лечение, но родные приносят туморы, заговоренное питье, всякие снадобья, сделанные руками ворожей. Ладно, непросвещенные люди, которые слабы в своем незнании, верят всему, что говорят шарлатаны, но человек разумный, с высшим образованием тоже время от времени обращается за помощью, - жалуется врач из Душанбе Камол Садриддинов.